Un piloto murió tras un accidente aéreo en Illinois

Accidente aéreo en Deerfield, Illinois, deja como saldo la muerte del piloto de un avión monomotor en zona residencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente aéreo ocurrido la noche del miércoles 4 de marzo en Deerfield, Illinois, conmocionó a la comunidad local al dejar como saldo la muerte de un piloto. Según información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, el siniestro involucró a un avión monomotor que terminó estrellándose detrás de una fila de casas adosadas, específicamente en la cuadra 800 de Swallow Street, alrededor de las 21:45 horas. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para dañar el techo de una de las viviendas y golpear dos medidores de gas, generando una situación de riesgo adicional para los vecinos de la zona.

El incidente se produjo en un área residencial, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes, quienes escucharon el estruendo del choque y observaron la presencia inmediata de servicios de emergencia. La rápida intervención de los equipos de rescate y de la compañía de gas Nicor ​​Gas fue determinante para contener una pequeña fuga de gas provocada por el choque del avión contra la infraestructura del vecindario. Aunque la situación pudo haber escalado a una emergencia mayor, la fuga fue controlada sin causar daños adicionales ni poner en peligro a los residentes.

El piloto, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades hasta el momento, era la única persona a bordo al momento del accidente. De acuerdo con la información oficial, no había otros ocupantes en la aeronave, por lo que no se reportaron víctimas adicionales ni heridos entre los habitantes de las viviendas cercanas. La falta de identificación inmediata del piloto mantiene en vilo a quienes buscan respuestas sobre su procedencia y las circunstancias que lo llevaron a pilotar el avión esa noche.

El avión se estrelló detrás de casas adosadas en la cuadra 800 de Swallow Street, dañando un techo y dos medidores de gas (Captura de video)

Las autoridades confirmaron que, a pesar de la gravedad del accidente, el piloto logró maniobrar el avión de modo tal que evitó daños significativos a las propiedades circundantes. Según los funcionarios del condado de Lake, “el piloto pudo evitar causar daños importantes a ninguna de las casas”, una maniobra que ha sido reconocida por los propios vecinos y que ayudó a evitar una tragedia aún mayor. El hecho de que no se produjeran heridos en tierra resalta la pericia del piloto en los instantes finales del vuelo, aunque lamentablemente no logró sobrevivir al impacto.

Respecto a la trayectoria del avión, la Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que la aeronave había despegado previamente del Aeropuerto Regional del Condado de Dane, ubicado en Madison, Wisconsin. El avión tenía como destino final el Aeropuerto Ejecutivo de Chicago, lo que sugiere que se encontraba en la etapa final de su ruta cuando ocurrió el accidente. El motivo por el cual la aeronave perdió el control o tuvo que descender abruptamente en un área residencial aún está bajo investigación, y las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre posibles fallos mecánicos o condiciones climáticas adversas.

La respuesta de las autoridades locales y de los equipos de emergencia fue inmediata. La Oficina del Sheriff del Condado de Lake coordinó las labores iniciales de aseguramiento de la zona, mientras que los especialistas de Nicor ​​Gas se encargaron de contener la fuga y garantizar la seguridad de los residentes. La presencia de los equipos de emergencia permitió que la situación quedara bajo control en poco tiempo, minimizando los riesgos para quienes viven en las casas adosadas afectadas por el impacto del avión.

Ninguna persona en tierra resultó herida gracias a la pericia del piloto en los momentos finales del vuelo en Illinois (Captura de video)

Entre los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, destaca el relato de un vecino que, tras escuchar el accidente, se acercó para intentar auxiliar al piloto. Según declaró a CBS News Chicago, la cabina del avión había quedado completamente destruida, lo que dificultó cualquier intento de rescate. El mismo vecino relató que entre los restos de la aeronave encontró la chaqueta y el teléfono del piloto. Visiblemente afectado, expresó su sentimiento hacia la acción del piloto al afirmar: “Sólo espero que sepan que nos salvaron a todos”. Esta frase resume el reconocimiento de la comunidad hacia la maniobra final que evitó daños mayores en tierra.

Mientras tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha iniciado la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. El proceso implica un análisis detallado de los restos del avión, la revisión de comunicaciones y registros de vuelo, así como la evaluación de posibles factores externos que hayan podido influir en el desenlace. Hasta el momento, no se han difundido conclusiones preliminares, y se espera que el informe oficial aporte claridad sobre lo ocurrido la noche del miércoles en Deerfield.