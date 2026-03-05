Estados Unidos

Trump anticipó la caída de la dictadura de Cuba tras la ofensiva de Estados Unidos en Irán: “Es la guinda del pastel”

El mandatario estadounidense atribuyó la escasez y el colapso económico en la isla a las sanciones y al corte de suministros energéticos provenientes de Venezuela

Guardar
Trump advirtió de que la
Trump advirtió de que la "caída" de Cuba será "la guinda del pastel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el régimen cubano “está cerca de su final” y vinculó la crisis actual de la isla a la estrategia de presión económica implementada por su administración.

Cuba caerá... Después de 50 años, eso es la guinda del pastel”, afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con Politico.

Trump sostuvo que la grave escasez de combustible y productos básicos que vive actualmente la población responde al corte de suministros y petróleo venezolano, una medida que Washington considera clave en el debilitamiento progresivo de la dictadura cubana.

Según el presidente estadounidense, la política de endurecimiento de las sanciones ha logrado aislar a Cuba de su principal fuente de apoyo externo: Venezuela.

Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, detalló Trump.

De acuerdo con el mandatario, la falta de recursos externos ha puesto al régimen en una situación límite, acelerando un proceso de cambio político que, según sus palabras, “ya no tiene retorno”.

Escena en La Habana luego
Escena en La Habana luego de que Cuba lograra reconectar su red eléctrica tras un corte generalizado de energía (REUTERS/Norlys Perez)

De lo contrario, no tendrían este problema”, subrayó en referencia al desabastecimiento generalizado.

En este contexto, Trump confirmó que existen negociaciones en curso entre Estados Unidos y La Habana, aunque aclaró que la iniciativa responde a la necesidad manifiesta del régimen cubano de recibir asistencia ante la profunda crisis económica.

Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, dijo el mandatario en su entrevista con Politico.

La crisis humanitaria en Cuba se ha agravado en los últimos meses. Tras la detención del narcodictador Nicolás Maduro a principios de enero, en una operación sorpresa liderada por fuerzas estadounidenses, Trump ordenó nuevas restricciones, incluyendo una orden ejecutiva que impone aranceles y sanciona a cualquier país que intente suministrar petróleo a la isla.

Estas medidas han profundizado el aislamiento internacional del régimen cubano y han restringido aún más el acceso a combustible, alimentos y productos básicos para la población.

El mandatario estadounidense atribuyó la
El mandatario estadounidense atribuyó la escasez y el colapso económico en la isla a las sanciones y al corte de suministros energéticos provenientes de Venezuela (REUTERS/Norlys Perez)

“Es por mi intervención, la intervención que está ocurriendo”, dijo Trump.

Comparaciones con Venezuela

Durante la entrevista, Trump utilizó el caso venezolano como ejemplo del posible desenlace en Cuba. Destacó que, tras la captura de Maduro, la relación bilateral con Caracas experimentó un giro sustancial, con la cooperación de la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, a quien definió como una interlocutora “satisfactoria” para los intereses estadounidenses.

Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, aseguró Trump.

El presidente también abordó la dimensión geopolítica de su estrategia. Según Trump, la presión sobre La Habana busca no solo el aislamiento económico, sino también un cambio de orientación política y económica en la isla, similar al proceso iniciado en Venezuela. Washington considera que la caída del régimen cubano alteraría de manera significativa el equilibrio de poder en el Caribe y fortalecería la proyección de Estados Unidos en la región.

Mientras tanto, la situación interna en Cuba continúa deteriorándose. Los reportes sobre largas filas para acceder a combustible, apagones extensos y escasez de alimentos reflejan el impacto de las sanciones y el corte de suministros externos.

Trump utilizó el caso venezolano
Trump utilizó el caso venezolano como ejemplo del posible desenlace en Cuba

Trump reiteró durante la entrevista que la inminente caída del régimen cubano será una de las piezas centrales de su legado en política exterior. “¿Cuánto hace que escuchas hablar de Cuba? ¿Cuba, Cuba? Por 50 años”, expresó el presidente, enfatizando que su administración ha conseguido lo que no lograron los gobiernos anteriores: llevar al régimen cubano a una crisis terminal.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpCubaÚltimas noticias AméricaIránLa HabanaMiguel Díaz-CanelRégimen cubanoPetróleo venezolanoVenezuelaDelcy RodríguezCrisis en Cuba

Últimas Noticias

Cuánto sale la entrada al Empire State Building en Nueva York

Las atracciones del rascacielos, su ubicación central y la posibilidad de contemplar íconos de la ciudad desde sus miradores, lo consolidan como uno de los puntos turísticos más destacados de Nueva York

Cuánto sale la entrada al

Los inmigrantes sostienen la economía de California y garantizan el crecimiento estatal

El flujo constante de trabajadores provenientes del extranjero impulsa industrias estratégicas, fortalece las finanzas públicas y contribuye decisivamente al desarrollo productivo, fiscal y laboral de la región

Los inmigrantes sostienen la economía

Qué actividades culturales y de entretenimiento son tendencia este fin de semana en Nueva York

Las recomendaciones de Secret NYC incluyen musicales, exposiciones y escapadas exclusivas, resaltando la variedad de opciones para quienes desean disfrutar la ciudad en estos días puntuales

Qué actividades culturales y de

El sector de pequeñas empresas en Estados Unidos prevé crecimiento sostenido este año

La mayoría de los dueños de pequeñas compañías apuesta por ampliar su presencia en el mercado y expandir su actividad, impulsados por una perspectiva favorable a pesar de los desafíos económicos, según una encuesta de JPMorgan Chase

El sector de pequeñas empresas

Una persona muere tras ingresar a una zona restringida del volcán Kilauea en Hawái

La extracción del individuo movilizó a equipos especializados durante la noche y puso en relieve las estrictas medidas de acceso al área afectada debido a riesgos geológicos persistentes, según el Servicio de Parques Nacionales y autoridades locales

Una persona muere tras ingresar

TECNO

Troyano en tu casa: los

Troyano en tu casa: los peligros reales de usar Xuper TV y Magis TV en 2026

Nueva función de Cinematic Video Overviews de NotebookLM funciona con Gemini 3, Veo 3 y Nano Banana

PlayStation hace anuncio histórico: nuevos lanzamientos serán exclusivos para PS5

Amazon reporta daños en centros de datos de Oriente Medio y avanza en su recuperación

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Así nació la dupla Ben

Así nació la dupla Ben Affleck y Jesse Eisenberg: la verdad detrás del giro inesperado en la rivalidad entre Batman y Lex Luthor

De la mano de Billie Eilish, Black Box Recorder vuelve con show en el London Palladium: qué se sabe

La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

La última temporada de The Boys revela su tráiler oficial y la fecha de estreno

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto

MUNDO

Zelensky se niega a reparar

Zelensky se niega a reparar un oleoducto y eleva la tensión con Hungría y Eslovaquia

El misterio de la pirámide de Keops: por qué la tumba más famosa de Egipto sigue vacía después de miles de años

El sorprendente universo invisible del Atacama, el desierto más extremo del mundo

Donald Trump apoyará a los kurdos si deciden lanzar una ofensiva contra el régimen de Irán

“Estados Unidos quiere que quede claro que Trump resolvió el conflicto con Irán”: el análisis de Álvaro Zicarelli sobre la escalada de tensión en Medio Oriente