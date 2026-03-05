Trump anticipó la caída de la dictadura de Cuba tras la ofensiva de Estados Unidos en Irán: “Es la guinda del pastel”

Trump advirtió de que la "caída" de Cuba será "la guinda del pastel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el régimen cubano “está cerca de su final” y vinculó la crisis actual de la isla a la estrategia de presión económica implementada por su administración.

“Cuba caerá... Después de 50 años, eso es la guinda del pastel”, afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con Politico.

Trump sostuvo que la grave escasez de combustible y productos básicos que vive actualmente la población responde al corte de suministros y petróleo venezolano, una medida que Washington considera clave en el debilitamiento progresivo de la dictadura cubana.

Según el presidente estadounidense, la política de endurecimiento de las sanciones ha logrado aislar a Cuba de su principal fuente de apoyo externo: Venezuela.

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, detalló Trump.

De acuerdo con el mandatario, la falta de recursos externos ha puesto al régimen en una situación límite, acelerando un proceso de cambio político que, según sus palabras, “ya no tiene retorno”.

Escena en La Habana luego de que Cuba lograra reconectar su red eléctrica tras un corte generalizado de energía (REUTERS/Norlys Perez)

“De lo contrario, no tendrían este problema”, subrayó en referencia al desabastecimiento generalizado.

En este contexto, Trump confirmó que existen negociaciones en curso entre Estados Unidos y La Habana, aunque aclaró que la iniciativa responde a la necesidad manifiesta del régimen cubano de recibir asistencia ante la profunda crisis económica.

“Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, dijo el mandatario en su entrevista con Politico.

La crisis humanitaria en Cuba se ha agravado en los últimos meses. Tras la detención del narcodictador Nicolás Maduro a principios de enero, en una operación sorpresa liderada por fuerzas estadounidenses, Trump ordenó nuevas restricciones, incluyendo una orden ejecutiva que impone aranceles y sanciona a cualquier país que intente suministrar petróleo a la isla.

Estas medidas han profundizado el aislamiento internacional del régimen cubano y han restringido aún más el acceso a combustible, alimentos y productos básicos para la población.

El mandatario estadounidense atribuyó la escasez y el colapso económico en la isla a las sanciones y al corte de suministros energéticos provenientes de Venezuela (REUTERS/Norlys Perez)

“Es por mi intervención, la intervención que está ocurriendo”, dijo Trump.

Comparaciones con Venezuela

Durante la entrevista, Trump utilizó el caso venezolano como ejemplo del posible desenlace en Cuba. Destacó que, tras la captura de Maduro, la relación bilateral con Caracas experimentó un giro sustancial, con la cooperación de la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, a quien definió como una interlocutora “satisfactoria” para los intereses estadounidenses.

“Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, aseguró Trump.

El presidente también abordó la dimensión geopolítica de su estrategia. Según Trump, la presión sobre La Habana busca no solo el aislamiento económico, sino también un cambio de orientación política y económica en la isla, similar al proceso iniciado en Venezuela. Washington considera que la caída del régimen cubano alteraría de manera significativa el equilibrio de poder en el Caribe y fortalecería la proyección de Estados Unidos en la región.

Mientras tanto, la situación interna en Cuba continúa deteriorándose. Los reportes sobre largas filas para acceder a combustible, apagones extensos y escasez de alimentos reflejan el impacto de las sanciones y el corte de suministros externos.

Trump utilizó el caso venezolano como ejemplo del posible desenlace en Cuba

Trump reiteró durante la entrevista que la inminente caída del régimen cubano será una de las piezas centrales de su legado en política exterior. “¿Cuánto hace que escuchas hablar de Cuba? ¿Cuba, Cuba? Por 50 años”, expresó el presidente, enfatizando que su administración ha conseguido lo que no lograron los gobiernos anteriores: llevar al régimen cubano a una crisis terminal.

(Con información de Europa Press)