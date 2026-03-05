Millones de personas bajo amenaza por tornados y granizo gigante ante un brote de tormentas severas en EEUU

El riesgo de tornados y tormentas severas en Texas y Oklahoma aumenta con la llegada de marzo, según alertan NOAA y SPC. (Crédito: Amanda Hill/NOAA)

El riesgo de tornados y tormentas graves se ha incrementado en amplias zonas de Texas y Oklahoma durante los primeros días de marzo, según pronósticos del Storm Prediction Center (SPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos. Las advertencias, vigentes desde el jueves, afectan a millones de personas, ya que la actividad tormentosa se intensifica en el centro-sur del país, coincidiendo con el inicio de la temporada primaveral de eventos climáticos extremos.

De acuerdo con la NOAA, el SPC ha elevado el nivel de alerta para partes del oeste de Oklahoma y el Panhandle de Texas a un “nivel 3 de 5” por tormentas graves. Esto implica probabilidad de tornados de intensidad EF-2 o superior, granizo grande y vientos destructivos. El viernes se mantiene como el día con mayor peligro, con advertencias de superceldas que pueden generar tornados y caída de granizo superior a 7,6 centímetros (3 pulgadas) de diámetro.

El inicio de marzo marca habitualmente la temporada de tormentas fuertes en el sur y centro de Estados Unidos. El patrón atmosférico responde a la interacción de aire seco de las Rocky Mountains y aire caliente y húmedo del Golfo de México, un fenómeno conocido como dryline, habitual en la formación de estos episodios, según lo detallan The Weather Channel y el NWS.

Zonas y poblaciones bajo mayor amenaza según el pronóstico

El área de mayor peligro se extiende desde el oeste de Texas y Oklahoma hasta el centro de Kansas y el valle del Mississippi. Millones de habitantes de Oklahoma City, Dallas, Wichita y Kansas City se encuentran en la trayectoria de este sistema. El NWS advierte que “las condiciones para el desarrollo de superceldas serán óptimas entre la tarde del jueves y la mañana del sábado, con especial atención al viernes”.

Las autoridades meteorológicas señalan potencial de tornados en cualquier tormenta que surja por delante del frente principal. El SPC puntualiza que la amenaza de tornados fuertes aumenta en zonas donde la cizalladura y la humedad son elevadas.

Las autoridades meteorológicas mantienen pronóstico de granizo gigante y vientos destructivos para el oeste de Oklahoma y el Panhandle de Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores atmosféricos que favorecen el episodio severo

Este episodio tiene como clave la formación de una dryline bien definida sobre el oeste de Texas y Oklahoma, línea divisoria entre aire seco y húmedo. El NWS explica: “La interacción de la dryline con la llegada de un sistema en altura y el calentamiento diurno propiciará una atmósfera inestable, capaz de disparar tormentas severas con rápido desarrollo vertical”.

El SPC detalla que una combinación de humedad abundante, temperaturas elevadas y una fuerte cizalladura vertical crea condiciones aptas para granizo grande y tornados. El riesgo se mantendrá activo desde la tarde del jueves hasta la madrugada del sábado, avanzando hacia el este conforme el sistema se desplace.

Niveles de amenaza y pronóstico oficial del evento

El NOAA y el SPC han clasificado la amenaza del jueves y viernes como “nivel 3 de 5” (Enhanced). Este rango indica un riesgo elevado, pero no extremo, para áreas seleccionadas del centro-sur de Estados Unidos. El aviso oficial advierte sobre “tornados de intensidad EF-2 o superior, vientos con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora (75 mph) y granizo mayor a 7,6 centímetros (3 pulgadas) de diámetro”.

El NWS prevé que el viernes será la jornada de mayor probabilidad de fenómenos graves, especialmente desde el norte de Texas hasta el centro de Kansas y el oeste de Missouri. Según la agencia, la amenaza de granizo gigante estará focalizada en el norte de la tormenta, mientras que el riesgo tornádico será más alto en el centro de Oklahoma y el norte de Texas.

El viernes es la jornada crítica, con mayor probabilidad de tornados y granizo en el centro de Oklahoma y el norte de Texas, según NWS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones de agencias meteorológicas y recomendaciones a la población

Las autoridades han emitido avisos preventivos e instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes como el NWS y la NOAA. El SPC implementa desde este año herramientas avanzadas como el Conditional Intensity Guidance (CIG), para identificar con anticipación posibles focos de actividad tornádica.

El NWS aconseja: “Se recomienda a quienes residen en las zonas señaladas que revisen sus planes de emergencia y estén atentos a cualquier actualización de los avisos”. The Weather Channel destaca que la coordinación con autoridades locales y el acceso a alertas en tiempo real puede ser clave ante estos eventos.

Antecedentes y evolución de la temporada de tormentas en la región

Marzo suele ser el punto de partida de la temporada de tormentas graves en el centro y sur de Estados Unidos. Conforme explica The Weather Channel, en este mes “el incremento de la temperatura y la humedad, junto con la llegada de sistemas frontales activos, suele provocar la aparición de los primeros brotes de tornados y granizo severo en la región de Tornado Alley”.

El año pasado, el SPC contabilizó más de 800 tornados entre marzo y mayo en Estados Unidos, con la mayoría de los eventos en Texas, Oklahoma y Kansas. La amenaza de tormentas severas se intensifica a medida que avanza la primavera, alcanzando su máximo entre abril y junio, según datos del NOAA.

Autoridades recomiendan a la población revisar planes de emergencia y monitorear avisos oficiales ante posibles daños e interrupciones por tormentas severas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto posible e incidencias esperadas en los próximos días

El desarrollo del sistema de tormentas puede causar interrupciones en el suministro eléctrico, daños en infraestructuras y complicaciones en la movilidad terrestre y aérea en las zonas bajo aviso. Las autoridades reiteran el llamado a atender las recomendaciones oficiales y prepararse ante posibles emergencias.

El avance del fenómeno hacia el este podría mantener la actividad tormentosa durante el fin de semana, con lluvias intensas y granizo potencial en el valle del Mississippi. Las agencias meteorológicas realizan monitoreo constante y actualizarán las alertas según evolucionen los datos atmosféricos y de radar en tiempo real.

El seguimiento sobre el centro y sur de Estados Unidos continuará bajo alta vigilancia, con monitoreo permanente de NOAA, SPC y NWS ante cualquier actualización relevante sobre la temporada de tormentas severas.