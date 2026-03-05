Miles de personas reciben orden de permanecer en casa por niveles peligrosos de contaminación en un estado de EEUU

La alerta de contaminación del aire en el sur de California afecta a cientos de comunidades por elevados niveles de partículas en suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de habitantes de varias regiones del sur de California recibieron la indicación de permanecer en sus viviendas y mantener ventanas y puertas cerradas debido a una alerta por contaminación del aire. La medida, emitida el jueves 5 de marzo de 2026, afecta a comunidades de los condados de Riverside, San Bernardino e Imperial, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que advirtió sobre niveles peligrosos de partículas en suspensión tras intensos vientos en la zona. De acuerdo con el NWS, la alerta responde a la presencia de partículas elevadas por vientos, afectando al Valle de Coachella, el Valle Imperial y el Inland Empire. La recomendación fue difundida por la revista internacional Newsweek, que señala que la contaminación alcanzó valores considerados dañinos para la salud y abarca numerosas localidades, incluidas Indio, Palm Springs, El Centro, Calexico y Ontario. Las recomendaciones incluyen limitar las actividades al aire libre, adoptar medidas de protección en el hogar y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Este fenómeno ocurre en un contexto de vulnerabilidad en la región a episodios de polución por polvo, especialmente durante fuertes ráfagas y periodos secos. El South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD), responsable del monitoreo ambiental en el sur de California, advirtió sobre el incremento de partículas en el aire, respaldando las advertencias federales.

¿Por qué hay alerta de calidad del aire en el sur de California?

El NWS y el South Coast AQMD explicaron que la alerta de calidad del aire abarca amplias zonas de Imperial, Riverside y San Bernardino, incluyendo el Valle de Coachella, el Valle Imperial, el Valle de Palo Verde y el corredor de San Gorgonio. La presencia de vientos superiores a más de 60 kilómetros por hora (37 millas por hora) generó condiciones que favorecieron el levantamiento de polvo desde áreas desérticas y agrícolas, según datos oficiales.

El aviso afecta a numerosas ciudades y comunidades, entre ellas Indio, Palm Springs, Cathedral City, La Quinta, Coachella, Ontario, Fontana, Moreno Valley, Rancho Cucamonga, Blythe, Calexico, El Centro, Ocotillo y Salton City. El NWS recomendó a los habitantes de estas zonas mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar purificadores de aire certificados y evitar el uso de ventiladores que introduzcan aire exterior.

¿Qué recomendaciones han difundido las autoridades?

Según el South Coast AQMD, las recomendaciones principales incluyen: permanecer en interiores mientras dure la alerta, mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar sistemas de aire acondicionado con filtros adecuados, evitar chimeneas, estufas de leña, velas o incienso y limitar actividades físicas al aire libre. El organismo enfatizó que “las personas en grupos de riesgo —adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades cardíacas o pulmonares— deben extremar precauciones y evitar cualquier exposición al aire exterior hasta que mejoren las condiciones”. El NWS sumó un llamado a reducir la intensidad y duración de cualquier actividad fuera de casa.

¿Qué son las partículas en suspensión y por qué son peligrosas?

De acuerdo con la agencia federal de protección ambiental de Estados Unidos (EPA), la contaminación por partículas, especialmente las partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro (PM2.5), representa uno de los riesgos ambientales más graves para la salud pública. Estas partículas pueden ingresar por las vías respiratorias, alcanzar el torrente sanguíneo y causar síntomas como tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar e irritación ocular, nasal y de garganta.

Según estudios citados por la EPA, la exposición prolongada a altos niveles de PM2.5 se asocia con un incremento en la incidencia de asma, enfermedades pulmonares y eventos cardiovasculares graves. El NWS advirtió que “la contaminación por partículas puede penetrar profundamente en los pulmones y ocasionar problemas de salud graves, como ataques de asma, exacerbación de enfermedades cardíacas y pulmonares, y mayor riesgo de infecciones respiratorias”.

¿Cuáles son los riesgos para grupos vulnerables?

El South Coast AQMD y la EPA han identificado como grupos sensibles a los adultos mayores, niños y personas con antecedentes de enfermedades cardíacas o pulmonares. De acuerdo con la información oficial, estos sectores presentan mayor probabilidad de sufrir complicaciones médicas ante la exposición a episodios de contaminación por partículas finas.

Entre los efectos registrados, figuran crisis asmáticas, agravamiento de insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones por afecciones respiratorias. El NWS recomendó que quienes formen parte de estos grupos eviten completamente las actividades al aire libre y consulten a profesionales de la salud ante síntomas como dificultad para respirar o dolor en el pecho.

¿Cómo afectan estas alertas a la vida diaria en California?

La emisión de alertas de calidad del aire tiene impacto directo en la rutina de residentes, instituciones educativas y empresas en las zonas afectadas. Varias escuelas y compañías de transporte han reajustado horarios o suspendido actividades al aire libre, en línea con las recomendaciones del NWS y el South Coast AQMD. Las autoridades locales han difundido comunicados para facilitar el acceso a información sobre los niveles de contaminación y medidas de protección.

De acuerdo con la revista internacional Newsweek, la población puede consultar los índices de calidad del aire en tiempo real a través de portales oficiales y suscribirse a notificaciones para recibir avisos inmediatos ante nuevos episodios. Los organismos recomiendan mantener la ventilación interna controlada y utilizar purificadores certificados para disminuir el ingreso de partículas exteriores.

¿Cuál es el marco legal que regula la calidad del aire?

En Estados Unidos, la Clean Air Act otorga a la EPA la facultad de establecer estándares nacionales de calidad del aire, incluyendo límites para partículas PM2.5 y PM10. Las agencias estatales y locales, como el South Coast AQMD, implementan estos estándares mediante monitoreo constante, emisión de alertas públicas y recomendaciones específicas cuando se detectan episodios de contaminación, según reportes oficiales.

Estos mecanismos permiten que los índices de calidad del aire se actualicen en tiempo real y que la población reciba información oportuna sobre las medidas preventivas. El NWS y el South Coast AQMD han reiterado que las recomendaciones para la población permanecerán vigentes hasta nueva actualización oficial.

¿Cuándo se prevé que mejoren las condiciones del aire?

El South Coast AQMD informó que “las condiciones son temporales y se prevé una mejora gradual cuando disminuyan los vientos y el material particulado en suspensión”. Las autoridades mantienen una vigilancia activa de los niveles de contaminación y evaluarán la extensión o cancelación de la alerta según evolucionen las condiciones climáticas.

La población puede consultar canales oficiales para actualizaciones y seguir las recomendaciones hasta que se informe el cese de la alerta. De acuerdo con el NWS, los pronósticos indican que una vez que reduzcan los vientos y mejore la visibilidad, los niveles de partículas podrían volver a parámetros seguros.