Estados Unidos

Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba

Las medidas incluyeron penalizaciones a colaboradores, entidades financieras y sectores estratégicos como energía y minería

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Las nuevas medidas de Trump buscan propiciar un cambio de régimen en La Habana (Europa Press)
Las nuevas medidas de Trump buscan propiciar un cambio de régimen en La Habana (Europa Press)

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Cuba. La disposición la firmó el presidente Donald Trump, quien dispuso medidas adicionales orientadas a aumentar la presión económica y financiera sobre las autoridades de la isla.

El anuncio, realizado el viernes, incluyó la ampliación de sanciones a colaboradores de la dictadura de Miguel Díaz-Canel, así como a entidades financieras involucradas en transacciones con personas o instituciones previamente sujetas a restricciones.

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Estados Unidos argumentó que la dictadura cubana facilitó operaciones de inteligencia de países adversarios, mantuvo vínculos con patrocinadores del terrorismo como Irán y organizaciones como Hezbollah, y sostuvo una política de represión interna.

Además, Trump ordenó sancionar a bancos extranjeros que mantuvieron relaciones con el régimen cubano y endureció las regulaciones migratorias.

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Un gran buque se desplaza en aguas tranquilas bajo un cielo cubierto, con detalles de su estructura superior visible
La restricción de combustible dejó a Cuba con la llegada de un solo petrolero ruso (Captura de video)

El nuevo marco sancionatorio incluyó penalizaciones a personas vinculadas a los sectores de energía y minería, además de quienes fueron señalados por abusos graves de derechos humanos.

Las medidas se presentaron como parte de una estrategia desplegada meses antes por la administración Trump, cuyo objetivo declarado es propiciar un cambio de régimen en La Habana.

Además, la restricción al suministro de combustible dejó a la isla con el arribo de un solo petrolero ruso y generó desabastecimiento energético, lo que resultó en cortes de luz generalizados.

El gobierno estadounidense señaló que las prácticas de la dictadura de Díaz-Canel buscan perjudicar a Estados Unidos y contradicen los valores de las sociedades democráticas. El decreto presidencial sostuvo que Cuba representó una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional estadounidense.

El régimen de Díaz-Canel fue señalado por represión interna y vínculos con países adversarios a Estados Unidos (Reuters)
El régimen de Díaz-Canel fue señalado por represión interna y vínculos con países adversarios a Estados Unidos (Reuters)

En paralelo al anuncio, miles de personas se movilizaron en La Habana frente a la embajada de Estados Unidos para rechazar la amenaza de una posible intervención militar y expresar respaldo a la dictadura de Díaz-Canel.

El ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, vinculó la decisión estadounidense con la masiva participación en las manifestaciones por el Día del Trabajo, encabezadas por el exlíder Raúl Castro y el actual dictador cubano. Rodríguez informó que el 81 % de la población firmó una carta en repudio al bloqueo, al cerco energético y a las amenazas militares de Washington.

La orden ejecutiva habilitó a los departamentos de Estado y del Tesoro a imponer sanciones adicionales a cualquier persona o entidad vinculada con quienes ya resultaron sancionados.

Asimismo, en los últimos meses la administración Trump incrementó la presión sobre el régimen de Díaz-Canel mediante restricciones financieras y energéticas, lo que provocó apagones generalizados por la interrupción del suministro de crudo y combustible.

El endurecimiento de la política hacia Cuba se produjo en un escenario internacional marcado por la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrida a principios de año en Caracas, y por operaciones militares en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

(Con información de Europa Press, Bloomberg y AFP)

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