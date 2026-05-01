Estados Unidos

Tiendas Curacao lanza programa para cancelar deudas a clientes afectados por deportaciones forzosas

La iniciativa “Estamos contigo” está destinada a cubrir los créditos pendientes de usuarios afectados por expulsiones durante operativos migratorios. Quienes soliciten el beneficio deberán cumplir requisitos y presentar la documentación antes del cierre del plazo

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Vista exterior frontal de una tienda Curacao de color beige con letras grises y un logo colorido, bajo un cielo azul brillante
Tiendas Curacao lanza programa que cancela el 100% de la deuda a clientes deportados por operativos migratorios (Sitio oficial Curacao).

Curacao, la cadena de tiendas que opera en California, Arizona y Nevada, anunció la implementación de una iniciativa para proteger financieramente a familias frente a operativos de inmigración. Desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2026, la compañía ofrece el Programa de Protección Comunitaria “Estamos Contigo”, que permitirá cancelar el 100% de la deuda de aquellos clientes que sean arrestados y deportados durante ese periodo.

Según el sitio oficial, la iniciativa cubre la totalidad del saldo pendiente sin importar el monto adeudado, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por la empresa: “Curacao cancelará el balance pendiente de su crédito, sin importar la cantidad adeudada”.

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Quiénes pueden utilizar este beneficio

El mecanismo opera bajo requisitos estrictos. Solo es válido para quienes son arrestados y deportados de manera forzosa durante la vigencia del programa y como resultado de un operativo migratorio. El cliente debe presentar documentación oficial que respalde el caso y demostrar que la detención y deportación ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026.

El sitio oficial de la empresa precisa: “Este beneficio está diseñado para situaciones inesperadas y fuera del control del cliente”.

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Quedan excluidos quienes abandonan el país por decisión propia, los que enfrentan procesos de deportación voluntaria y quienes tienen órdenes de deportación previas al inicio del programa. Tampoco aplica si no se puede demostrar oficialmente el caso.

Entrada de cristal de una tienda con un letrero azul "Se Habla Español" y un cartel de Curacao en el interior. Se reflejan un coche rojizo y un carrito de compras
El Programa de Protección Comunitaria de Curacao cubre el saldo de quienes sean arrestados y deportados forzosamente entre abril y junio de 2026 (Captura de video: ABC 7)

Cómo acceder al programa

Para iniciar el trámite, el cliente puede comunicarse por teléfono (877-495-6778) o correo electrónico (customerservice@icuracao.com) con el área de atención al cliente y solicitar la Forma Oficial de Cancelación por Deportación Forzosa.

Por consiguiente, debe completar el formulario y adjuntar los documentos que comprueben arresto, deportación forzosa y la fecha dentro del periodo de vigencia.

La empresa aclara: “La solicitud debe ser recibida antes del 30 de junio de 2026. Nuestro equipo revisará el caso y notificará la resolución”. Cada solicitud será evaluada de manera individual, conforme a los requisitos establecidos.

Fachada principal de una tienda Curacao con el letrero 'Curacao' y su logo multicolor. Se ven puertas de vidrio y elementos de piedra bajo un cielo azul
El beneficio de Curacao excluye a quienes abandonen Estados Unidos voluntariamente o tengan órdenes de deportación previas al programa (Sitio oficial Curacao).

Curacao refuerza su compromiso con la comunidad

De acuerdo con NBC Los Angeles, los representantes de la empresa indicaron que el propósito de esta iniciativa es ofrecer protección financiera a las familias expuestas a la incertidumbre que provocan los operativos migratorios y el riesgo de una separación imprevista. Por ello, en su sitio web, la empresa afirma que este programa fue creado “para apoyar a nuestra comunidad en momentos difíciles e inesperados”.

Curacao destaca su compromiso con las personas que utilizan su servicio en una dimensión que trasciende los fines comerciales: “En Curacao siempre hemos estado al lado de nuestra comunidad. Hoy reafirmamos ese compromiso. Queremos que vivas con confianza. Que sigas construyendo. Que sigas soñando”.

A su vez, añade: “Queremos que sigas adelante. Que no tengas miedo. Que continúes proveyendo lo mejor para tu familia. Nosotros estamos contigo”.

Por otro lado, la compañía insiste en que quienes sean víctimas de una deportación forzosa no estarán solos ante la carga financiera: “El futuro puede traer incertidumbre, pero no estás solo. #Estamos contigo”.

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