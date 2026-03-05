Estados Unidos

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal visitó a un adolescente paralizado en Georgia y le entregó una experiencia soñada

El encuentro con el exjugador se realizó en la vivienda de Brandon Simmons, quien fue seleccionado por una organización benéfica para disfrutar de varias actividades exclusivas junto a su equipo favorito en la liga profesional de baloncesto estadounidense

Shaquille O’Neal sorprendió a Brandon
Shaquille O’Neal sorprendió a Brandon Simmons en Georgia con el anuncio de un viaje VIP a la NBA junto a los Timberwolves (Captura de video)

La mañana del miércoles fue distinta en McDonough, Georgia. La rutina se rompió cuando la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal y miembros de la Oficina del Sheriff del Condado de Henry llegaron a la casa de un joven cuya vida había cambiado por completo dos años antes. Brandon Simmons, de dieciocho años, abrió la puerta y recibió una noticia inesperada: gracias a la organización sin fines de lucro Dream On 3, tendría la oportunidad de vivir un fin de semana VIP junto a los Minnesota Timberwolves, su equipo favorito de la NBA. La iniciativa, dedicada a cumplir sueños deportivos de jóvenes que enfrentan condiciones adversas, eligió a Simmons por su historia de lucha y perseverancia. La visita de Shaq y la revelación de la sorpresa marcaron un antes y un después en la vida del adolescente.

El camino que llevó a Simmons a ese momento fue arduo y desafiante. Un accidente automovilístico dejó su vehículo volcado en una zanja y a él mismo paralizado del pecho hacia abajo. Los médicos, en un primer diagnóstico, le otorgaron apenas un uno por ciento de probabilidades de sobrevivir. La gravedad de sus lesiones lo llevó a pasar más de un mes internado en la unidad de cuidados intensivos antes de ser trasladado al Centro Shepherd, especializado en rehabilitación de lesiones medulares. Durante todo ese proceso, Simmons se mantuvo firme en su determinación. Apenas le retiraron el halo, pidió ser llevado al gimnasio para lanzar una pelota de baloncesto, demostrando una voluntad inquebrantable por recuperar parte de su vida anterior. La rehabilitación fue exigente, pero su esfuerzo constante le permitió progresar notablemente: el día de la sorpresa, frente a familiares, amigos y medios, Simmons logró ponerse de pie y caminar con ayuda de un andador, testimonio visible de su recuperación.

El joven Brandon Simmons superó
El joven Brandon Simmons superó un diagnóstico crítico y logró ponerse de pie después de meses de rehabilitación intensiva en el Centro Shepherd (Captura de video)

La recompensa por ese trabajo llegó bajo la forma de la Experiencia de Ensueño programada del 4 al 6 de marzo. Durante esos días, Simmons disfrutará de una agenda exclusiva: asientos premium junto a la cancha en el partido entre los Timberwolves y los Raptors, acceso especial al estadio y la oportunidad de convivir con las principales figuras del equipo. Entre los momentos más esperados se incluyeron encuentros personales con Anthony “Ant-Man” Edwards y Rob Dillingham, jugadores que han servido de inspiración durante la rehabilitación del joven. Además, la ciudad de Minneapolis preparó una bienvenida VIP formal para Simmons y su familia, convirtiendo el viaje en una celebración de su esfuerzo y de la solidaridad de quienes lo acompañaron.

El lazo entre Simmons y Shaquille O’Neal no es nuevo. Antes del accidente, el joven formó parte del equipo de baloncesto “Georgia Express”, patrocinado por el propio Shaq. Esta relación se mantuvo tras la tragedia, consolidándose en gestos de apoyo y en la presencia del exjugador en los momentos clave de la recuperación de Simmons. La visita de O’Neal a la casa del adolescente no solo fue un acto de generosidad, sino la continuación de una amistad forjada en el amor por el baloncesto y en la admiración mutua. La historia de Simmons, marcada por la superación y el esfuerzo, encontró eco en la carrera y la filosofía de vida de Shaq, quien no dudó en mostrar públicamente su emoción ante el avance del joven.

Shaquille O’Neal mantiene un vínculo
Shaquille O’Neal mantiene un vínculo personal con Simmons desde los días en que el joven jugaba en el equipo Georgia Express patrocinado por el exjugador (Captura de video)

El ambiente en el porche de la casa de los Simmons fue de profunda emoción. O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama, no ocultó las lágrimas al ver al joven ponerse de pie. “No sabía que ibas a caminar”, le confesó a Simmons, y añadió: “Se me saltan las lágrimas, pero lloraré en público. Me alegro por ti... tienes un ejército que te apoya, te queremos y te apoyamos”. Por su parte, Brandon, visiblemente impactado, apenas pudo articular palabras. “Sin palabras. Ni siquiera sé qué decir”, atinó a declarar, aún sorprendido por la magnitud del gesto y el apoyo recibido. En un comunicado posterior, O’Neal subrayó la fortaleza del joven: “Brandon es la definición de dureza. La vida le planteó algo que la mayoría de la gente jamás imaginaría enfrentar, y él sigue luchando con corazón”.

Con la emoción aún presente, la familia Simmons se preparó para el viaje a Minneapolis. Los próximos tres días prometían ser inolvidables, con Brandon inmerso en la organización de los Timberwolves, asistiendo a partidos, conociendo a sus ídolos y celebrando el camino recorrido desde el accidente. El viaje representaba no solo el cumplimiento de un sueño, sino también un reconocimiento al esfuerzo, la resiliencia y la solidaridad que definieron la recuperación de Brandon Simmons.

