Detectan brote de sarampión en el centro de detención migratoria más grande de EEUU y suspenden las visitas

El brote de sarampión en el centro de detención Camp East Montana en El Paso afecta al menos a 14 personas bajo custodia según ICE. (Europa Press)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó un brote de sarampión en el centro de detención Camp East Montana en El Paso, Texas, con al menos 14 personas afectadas, según declaraciones oficiales del 4 de marzo de 2026. La contingencia sanitaria obligó al cierre inmediato del acceso a visitantes y abogados, y se implementaron medidas de aislamiento para contener la propagación del virus entre la población migrante bajo custodia.

De acuerdo con información de ICE y el Departamento de Salud Pública de El Paso, la instalación, considerada la más grande en su tipo en el país, mantiene en cuarentena a las personas diagnosticadas y ha aislado preventivamente a 112 detenidos. Las autoridades estatales y federales coordinan acciones para garantizar la atención médica y evitar el avance del brote, según reportó la cadena NBC News y confirmó The Texas Tribune.

El Camp East Montana, activo desde 2025 y gestionado por la empresa Acquisition Logistics LLC, ha sido objeto de cuestionamientos por las condiciones sanitarias y de atención reportadas, así como por la muerte de tres personas bajo custodia en los últimos meses. La situación se enmarca en una vigilancia epidemiológica intensificada por parte de organismos de salud estadounidenses, que han advertido sobre el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles como el sarampión.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Camp East Montana y cómo se detectaron?

La oficina de prensa de ICE comunicó que 14 personas privadas de la libertad han sido diagnosticadas con sarampión en el complejo de El Paso. Las pruebas y diagnósticos se desplegaron después de detectar síntomas compatibles con la enfermedad, siguiendo los protocolos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Según la congresista Veronica Escobar, además de los casos confirmados, 112 personas permanecen en aislamiento preventivo en áreas diferenciadas, como parte de las medidas epidemiológicas de contención, según recogió The Texas Tribune.

El Departamento de Salud Pública de El Paso informó que su personal participa activamente en la evaluación médica, la supervisión diaria del estado de los detenidos y la aplicación de vacunas para quienes no cuentan con esquema completo, de acuerdo a declaraciones recogidas por KFOX14/CBS4.

Camp East Montana, el mayor centro migratorio de Estados Unidos en su tipo, mantiene en cuarentena a 112 detenidos y suspende visitas para contener el sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se suspendieron las visitas y el acceso legal?

ICE ordenó la suspensión de visitas presenciales tanto a familiares como a defensores legales con el objetivo de evitar la diseminación del virus fuera de las instalaciones. La agencia explicó: “La salud y seguridad de los detenidos, el personal y la comunidad son la máxima prioridad”. La medida permanecerá vigente hasta que las autoridades sanitarias determinen que el brote está controlado, según información publicada por la cadena NBC News.

La congresista Escobar destacó que la restricción abarca a todos los visitantes y que se han reforzado los canales de comunicación remota con abogados para garantizar el derecho a la defensa. También solicitó el cierre definitivo del centro y una investigación sobre la gestión del contratista privado responsable, según reportó The Texas Tribune.

¿Qué características tiene el centro de detención Camp East Montana?

Camp East Montana se ubica en terrenos del Fuerte Bliss, en las afueras de El Paso, Texas, y alberga un promedio de 2.954 personas en estructuras tipo carpa, según el centro de análisis TRAC de la Universidad de Syracuse. El modelo de alojamiento, basado en grandes carpas flexibles, representa una tendencia creciente en las instalaciones de detención migratoria en Estados Unidos, según análisis de TRAC.

La operación del centro fue adjudicada en 2025 a Acquisition Logistics LLC, una empresa con sede en Virginia. El contrato asciende a USD 1.200 millones y supera ampliamente el tamaño de sus proyectos anteriores, que no sobrepasaban los USD 16 millones, según datos de registros públicos citados por la cadena NBC News. La página oficial de la compañía solo muestra un mensaje de mantenimiento y no ha emitido declaraciones públicas sobre el brote.

Migrantes de Haití hacen fila frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para solicitar asilo en México, en Ciudad de México, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte)

¿Qué antecedentes existen en materia sanitaria y de seguridad?

Desde su apertura, Camp East Montana ha registrado tres muertes de personas bajo custodia de ICE, de acuerdo con datos oficiales y reportes de la cadena NBC News. El 14 de enero de 2026, Victor Manuel Diaz, de nacionalidad nicaragüense, falleció por presunto suicidio. El 3 de enero, Geraldo Lunas Campos, ciudadano cubano, murió y su deceso se clasificó como homicidio. En 2025, Francisco Gaspar-Andres, originario de Guatemala, perdió la vida por complicaciones de salud relacionadas con cirrosis hepática y cardiopatía.

La agencia ICE afirma que en la instalación se brinda atención médica integral, incluyendo consultas médicas, servicios dentales, atención de salud mental y respuesta a urgencias las 24 horas, según comunicados institucionales citados por la cadena NBC News. Grupos civiles y legisladores han cuestionado la calidad y suficiencia de estos servicios, especialmente ante brotes como el actual.

¿Cuál es la magnitud del brote de sarampión y cómo se compara con otros focos recientes?

El brote en Camp East Montana representa el mayor número de casos confirmados de sarampión en un solo centro migratorio en los últimos años en Estados Unidos. El Departamento de Salud Pública de El Paso reportó previamente 13 casos vinculados a la instalación, además de otros casos detectados en la comunidad, según The Texas Tribune. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, cuya transmisión ocurre por vía aérea y puede afectar a personas no inmunizadas, según el CDC.

Estados Unidos enfrenta el riesgo de perder el estatus de país libre de sarampión, ante el incremento de brotes en comunidades vulnerables y la disminución de tasas de vacunación, según advirtió el CDC en informes recientes. La aparición del virus en centros de detención migratoria supone desafíos adicionales para el control epidemiológico nacional.

Las visitas presenciales y el acceso legal al centro fueron suspendidos como medida preventiva ante el riesgo de propagación del sarampión en El Paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas implementan las autoridades para controlar el brote?

Las autoridades federales y estatales aplicaron un protocolo que incluye el aislamiento de casos confirmados, cuarentena preventiva de posibles contactos y vacunación a quienes no tienen inmunización previa, según indicó el Departamento de Salud Pública de El Paso. El personal sanitario realiza monitoreos diarios y se mantiene alerta ante la aparición de nuevos síntomas, según declaraciones recogidas por KFOX14/CBS4.

ICE señaló que se encuentra: “monitoreando estrechamente la situación y coordinando con las autoridades de salud pública para asegurar la contención y la atención médica adecuada”, en declaraciones oficiales difundidas por la cadena NBC News. Las visitas y el acceso de abogados solo serán restablecidos cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.

¿Qué impacto tiene el cierre en los migrantes y el personal?

El cierre temporal afecta a casi 3.000 personas bajo custodia y al personal del centro. Los detenidos han visto restringido su acceso a familiares y defensores legales. Según organizaciones de derechos humanos y asociaciones de abogados citadas por The Texas Tribune, esto ha generado preocupación y han solicitado que las autoridades provean mecanismos efectivos para la comunicación remota.

El personal de ICE y los contratistas trabajan bajo protocolos reforzados de higiene y protección, con evaluaciones médicas periódicas para detectar nuevos casos. El Departamento de Salud de Texas recordó en rueda de prensa: “El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación que había sido erradicada”, en referencia a la importancia de mantener altos niveles de inmunización en contextos de alta concentración poblacional.

Autoridades federales y estatales de salud aplican protocolos de aislamiento, cuarentena y refuerzo de vacunación para frenar el avance del sarampión en Camp East Montana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera para los próximos días y cómo sigue el monitoreo?

El seguimiento del brote en Camp East Montana es permanente, con actualizaciones diarias por parte de autoridades sanitarias y migratorias. Aún no se ha definido una fecha para restablecer las visitas y el acceso legal presencial. ICE y el Departamento de Salud Pública de El Paso comunicaron que mantendrán informada a la comunidad y a las partes interesadas sobre cualquier cambio en el estatus de la instalación.

La situación en El Paso es tomada como referencia para la gestión de brotes en otros centros migratorios del país. Las autoridades federales evalúan eventuales ajustes en los protocolos de prevención y atención sanitaria para instalaciones similares a nivel nacional, según reportó la cadena NBC News.