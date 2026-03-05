Estados Unidos

Cómo encontrar empleos flexibles y bien remunerados siendo latino en Estados Unidos

Hay industrias que valoran el bilingüismo y ofrecen horarios acomodables, además de múltiples herramientas digitales donde enviar tu currículum

Guardar
Los latinos tienen distintas oportunidades
Los latinos tienen distintas oportunidades laborales al ingresar a Estados Unidos(Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintas ofertas laborales en Estados Unidos para los latinos que llegan al país para empezar de cero. Según el diario local de referencia El diario de Nueva York, algunos de los rubros mejor pagados son atención médica, empleos en logística y transporte, tecnología y remoto, ventas y comercios minoristas especializados, y servicios de limpieza y mantenimiento.

Estos son los salarios de las siguientes áreas:

Oportunidades en el área de la salud

El ámbito sanitario dispone de numerosas vacantes de medio tiempo para personas latinas, en especial en tareas como asistente de enfermería, acompañamiento de adultos mayores y labores administrativas en consultorios. La remuneración varía entre USD 18 y USD 25 por hora, en función de la experiencia y el lugar de trabajo. Algunos establecimientos ofrecen horarios adaptables y capacitación en el puesto.

La remuneración varía entre USD
La remuneración varía entre USD 18 y USD 25 por hora, en función de la experiencia y el lugar de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empleos en logística y transporte

El aumento del comercio electrónico y la necesidad de entregas rápidas ha incrementado la demanda de repartidores, encargados de almacén y conductores de delivery. Estas opciones de medio tiempo suelen ofrecer entre USD 17 y USD 22 por hora, con la posibilidad de recibir bonificaciones por desempeño o sumar horas extras durante períodos de mayor movimiento, como Navidad o la temporada estival.

Tecnología y soporte a distancia

El sector tecnológico brinda alternativas de medio tiempo con remuneraciones en el rango de USD 20 a USD 30 por hora, principalmente en soporte técnico, atención al cliente virtual y administración de contenidos digitales. Las compañías que optan por el trabajo a distancia valoran el manejo de inglés y español, lo que representa una ventaja para quienes son bilingües. Las tarifas en este ámbito dependen del puesto y la experiencia.

El aumento del comercio electrónico
El aumento del comercio electrónico y la necesidad de entregas rápidas ha incrementado la demanda de repartidores, encargados de almacén y conductores de delivery (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventas y comercios minoristas especializados

Diversos comercios, supermercados y empresas de venta especializada contratan personal de medio tiempo para cubrir turnos flexibles. Estos roles pueden ofrecer comisiones, incentivos y posibilidades de promoción interna. La compensación varía entre USD 15 y USD 22 por hora, y contar con experiencia previa en atención al público puede facilitar el acceso a cargos mejor remunerados.

Servicios de limpieza y mantenimiento

Estos trabajos requieren esfuerzo físico, pero ofrecen horarios flexibles y pago por hora. Las tareas de limpieza, mantenimiento de oficinas o servicios de jardinería se pagan entre USD 15 y USD 20 por hora, y existe la opción de sumar varios turnos semanales para incrementar los ingresos.

Refiriéndose a la industria del
Refiriéndose a la industria del oil & gas, Ignacio comenta que "dentro del área de abastecimiento hay cuatro sectores principales que conforman la cadena de suministro: logística, warehouse o gestión de depósitos, manejo de inventarios y stocks, compras y comercio exterior" (Foto: Shutterstock)

Dónde enviar CV

United Latino Job Bank (LULAC): Portal de la Liga de Ciudadanos

Latinoamericanos Unidos. Permite enviar CV y aplicar a empleos orientados a la comunidad latina. United Latino Job Bank - HireLatinos.org

iHispano: Red de empleo especializada en conectar a profesionales latinos con empresas que buscan diversidad. iHispano

Saludos Hispanos: Sitio dirigido a profesionales bilingües y latinos, incluye ofertas en todo EE.UU.

HLPA Job Board: Portal de la Hispanic/Latino Professionals Association con vacantes enfocadas en diversidad.

Hispanic Alliance for Career Enhancement (HACE): Ofrece empleos orientados a profesionales hispanos.

Hispanic Jobs: Sitio de pago dedicado a vacantes para hispanos.

Temas Relacionados

Latinos en Estados UnidosEstados UnidosEmpleo para LatinosSalarios por RubroEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó limitar el poder de Trump para ordenar ataques en Irán

La mayoría republicana bloqueó la iniciativa demócrata que buscaba exigir la aprobación previa del Congreso antes de cualquier acción militar contra Teherán

La Cámara de Representantes de

El alquiler promedio en Manhattan sube a USD 4.950 y marca un récord en 2026

La demanda sostenida y la falta de descuentos estacionales impulsan un nuevo máximo en el precio de la vivienda, según el último informe de Corcoran y la principal cámara inmobiliaria local

El alquiler promedio en Manhattan

Estados Unidos prepara licencias para inversiones mineras en Venezuela tras la visita oficial del ministro Doug Burgum a Caracas

La medida, respaldada por la administración Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, busca atraer capital y tecnología extranjera al sector

Estados Unidos prepara licencias para

Estados Unidos y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas

El Departamento de Estado confirmó la normalización de las relaciones luego de la ruptura en 2019

Estados Unidos y Venezuela restablecieron

El Museo DePaul cierra: últimas exposiciones para visitar

Quienes aman el arte tienen pocos días para recorrer las colecciones más destacadas y despedirse de un espacio fundamental en Chicago

El Museo DePaul cierra: últimas

TECNO

De mecánico a ultrarrápido: así

De mecánico a ultrarrápido: así puedes migrar a un SSD sin complicaciones

Harry Styles y su ausencia de los escenarios por casi 3 años: esto reveló a Apple Music

Guía paso a paso para borrar un celular de la lista de números de WhatsApp

Netflix rompe el mercado con BTS The Comeback en vivo: tráiler, fecha y hora

Líderes de la IA revelan cómo preparan a sus hijos para el trabajo en pleno auge de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida en

Así es la vida en prisión de Nick Reiner tras la muerte de sus padres: aislamiento total y vigilancia constante

Johnny Knoxville anuncia el final de Jackass tras 25 años de caos y acrobacias extremas

Sin asesinatos ni escenas crudas: el día que David Chase confesó el secreto mejor guardado de Los Soprano

La policía habría llamado más de una decena de veces a la casa de Britney Spears antes de arrestarla

‘Un novio por suscripción’: a qué hora se estrena la serie protagonizada por Jisoo de BlackPink en Netflix

MUNDO

Bajo asedio y sin aliados:

Bajo asedio y sin aliados: Irán intensifica sus ataques en Medio Oriente mientras China y Rusia optan por la cautela

Bolivia relanzó la erradicación de cultivos de coca tras un año de parálisis y en medio de presión internacional

Los elefantes de Aníbal: un pequeño hueso cambia la perspectiva sobre las guerras púnicas

La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

El precio internacional del café sube ante tensiones y desafíos logísticos, según Instituto Salvadoreño del Café