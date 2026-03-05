Cómo encontrar empleos flexibles y bien remunerados siendo latino en Estados Unidos

Los latinos tienen distintas oportunidades laborales al ingresar a Estados Unidos(Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintas ofertas laborales en Estados Unidos para los latinos que llegan al país para empezar de cero. Según el diario local de referencia El diario de Nueva York, algunos de los rubros mejor pagados son atención médica, empleos en logística y transporte, tecnología y remoto, ventas y comercios minoristas especializados, y servicios de limpieza y mantenimiento.

Estos son los salarios de las siguientes áreas:

Oportunidades en el área de la salud

El ámbito sanitario dispone de numerosas vacantes de medio tiempo para personas latinas, en especial en tareas como asistente de enfermería, acompañamiento de adultos mayores y labores administrativas en consultorios. La remuneración varía entre USD 18 y USD 25 por hora, en función de la experiencia y el lugar de trabajo. Algunos establecimientos ofrecen horarios adaptables y capacitación en el puesto.

La remuneración varía entre USD 18 y USD 25 por hora, en función de la experiencia y el lugar de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empleos en logística y transporte

El aumento del comercio electrónico y la necesidad de entregas rápidas ha incrementado la demanda de repartidores, encargados de almacén y conductores de delivery. Estas opciones de medio tiempo suelen ofrecer entre USD 17 y USD 22 por hora, con la posibilidad de recibir bonificaciones por desempeño o sumar horas extras durante períodos de mayor movimiento, como Navidad o la temporada estival.

Tecnología y soporte a distancia

El sector tecnológico brinda alternativas de medio tiempo con remuneraciones en el rango de USD 20 a USD 30 por hora, principalmente en soporte técnico, atención al cliente virtual y administración de contenidos digitales. Las compañías que optan por el trabajo a distancia valoran el manejo de inglés y español, lo que representa una ventaja para quienes son bilingües. Las tarifas en este ámbito dependen del puesto y la experiencia.

El aumento del comercio electrónico y la necesidad de entregas rápidas ha incrementado la demanda de repartidores, encargados de almacén y conductores de delivery (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventas y comercios minoristas especializados

Diversos comercios, supermercados y empresas de venta especializada contratan personal de medio tiempo para cubrir turnos flexibles. Estos roles pueden ofrecer comisiones, incentivos y posibilidades de promoción interna. La compensación varía entre USD 15 y USD 22 por hora, y contar con experiencia previa en atención al público puede facilitar el acceso a cargos mejor remunerados.

Servicios de limpieza y mantenimiento

Estos trabajos requieren esfuerzo físico, pero ofrecen horarios flexibles y pago por hora. Las tareas de limpieza, mantenimiento de oficinas o servicios de jardinería se pagan entre USD 15 y USD 20 por hora, y existe la opción de sumar varios turnos semanales para incrementar los ingresos.

Refiriéndose a la industria del oil & gas, Ignacio comenta que "dentro del área de abastecimiento hay cuatro sectores principales que conforman la cadena de suministro: logística, warehouse o gestión de depósitos, manejo de inventarios y stocks, compras y comercio exterior" (Foto: Shutterstock)

Dónde enviar CV

United Latino Job Bank (LULAC): Portal de la Liga de Ciudadanos

Latinoamericanos Unidos. Permite enviar CV y aplicar a empleos orientados a la comunidad latina. United Latino Job Bank - HireLatinos.org

iHispano: Red de empleo especializada en conectar a profesionales latinos con empresas que buscan diversidad. iHispano

Saludos Hispanos: Sitio dirigido a profesionales bilingües y latinos, incluye ofertas en todo EE.UU.

HLPA Job Board: Portal de la Hispanic/Latino Professionals Association con vacantes enfocadas en diversidad.

Hispanic Alliance for Career Enhancement (HACE): Ofrece empleos orientados a profesionales hispanos.

Hispanic Jobs: Sitio de pago dedicado a vacantes para hispanos.