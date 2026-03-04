Estados Unidos

La despedida entre un paciente terminal y sus perros motiva campaña especial de adopción en Nueva York

Un reciente caso reportado por medios locales evidencia los protocolos y exigencias implementados por una fundación que promueve el bienestar animal y evita el traslado de mascotas a refugios tradicionales

El dueño de dos pastores alemanes en Nueva York pidió como último deseo que sus perros sean adoptados juntos tras su fallecimiento (@nycscr)

Un paciente terminal del Bronx logró despedirse de sus pastores alemanes antes de morir, y ahora una organización neoyorquina dedicada al rescate animal busca adoptantes para los perros, cumpliendo el último deseo de su dueño.

La despedida se concretó en el Columbia University Irving Medical Center, donde “Mr. Spencerpudo ver a sus animales por última vez, horas antes de su fallecimiento.

La historia, informada por CBS News, destaca la labor de Second Chance Rescue, responsable de la custodia de Bowie y Nikki.

La labor de Second Chance Rescue

Second Chance Rescue, fundada en 2009 y con sede en Long Island City, rescata y rehabilita perros y gatos rescatados de abandono, maltrato o urgencias médicas.

Según datos de la organización, cada año más de 500 animales reciben atención y una segunda oportunidad, gracias a una red de voluntarios, familias de tránsito y campañas educativas sobre tenencia responsable, esterilización y adopción. El refugio financia su labor a través de donaciones y eventos de adopción, difundiendo casos y animales disponibles en su sitio web y redes sociales.

El caso de Bowie y Nikki puso en el centro la importancia de estas redes de protección animal y la coordinación entre instituciones médicas y organizaciones de rescate. Tras la muerte de Mr. Spencer, la colaboración entre el hospital y Second Chance Rescue evitó que los perros terminaran en un refugio convencional, priorizando una transición directa hacia la adopción y el bienestar de los animales.

El reencuentro y la búsqueda de una familia

Jennifer Brooks, fundadora de Second Chance Rescue, relató a CBS News la emoción del reencuentro en el hospital: “Fue desgarrador ver la emoción de los perros al reencontrarse con su dueño. Se acostaron cerca de su cama y permanecimos allí bastante tiempo”.

El equipo médico y el personal del refugio trabajaron para que Mr. Spencer pudiera despedirse de Bowie y Nikki en sus últimas horas, cumpliendo así con su voluntad de asegurarles un futuro protegido.

El protocolo de adopción para Bowie y Nikki es más estricto que el habitual, dada su historia y vínculo. Quienes deseen adoptarlos deben presentar una solicitud detallada, participar en entrevistas y aceptar un seguimiento posterior.

La condición principal es que ambos perros sean adoptados juntos, como únicos animales del hogar, y que la familia cuente con espacio suficiente, preferentemente en un entorno fuera de la ciudad.

Perfil de los perros y el sentido de la adopción

Brooks resaltó en CBS News el carácter sociable de Bowie y Nikki y su potencial para ofrecer apoyo emocional. Comentó que son de gran tamaño y que, durante su estancia en el hospital, mostraron una capacidad especial para brindar afecto, lamiendo la mano de quienes se acercaban.

La organización considera que pueden integrarse a una familia que valore su temperamento y que esté dispuesta a comprometerse con su bienestar.

Según CBS News, la visibilidad de este caso contribuye a sensibilizar sobre la problemática del abandono animal y la importancia de la adopción responsable, especialmente en situaciones en las que no existen familiares dispuestos a hacerse cargo de las mascotas.

La intervención de Second Chance Rescue permitió que Bowie y Nikki tengan la oportunidad de un nuevo comienzo, evitando el riesgo de abandono y promoviendo la integración responsable en una familia definitiva. La organización invita a los interesados a informarse sobre el proceso de adopción y a considerar el compromiso de ofrecer un entorno estable a dos perros que representan la lealtad y el afecto incondicional.

