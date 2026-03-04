Hallan más de 750.000 dólares en efectivo durante operativo contra lavado de dinero en Miami

La detención de Luis Radhames Cabral en Hialeah marca un avance clave en la lucha contra el lavado de dinero en el sur de Florida. (Captura)

Las autoridades del sur de Florida intensificaron la lucha contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico tras la reciente detención de Luis Radhames Cabral, un hombre de 36 años, residente en Hialeah, quien fue arrestado en el marco de una investigación de largo alcance.

Este arresto es resultado de la investigación encubierta denominada Operation Empty Nest, un operativo conjunto que involucra agencias estatales y federales dedicadas a rastrear organizaciones criminales responsables de transferir grandes sumas de efectivo obtenidas a partir de actividades ilícitas.

La operación se remonta al 6 de agosto de 2025, cuando agentes detectaron movimientos inusuales en la zona de Doral, un área que se ha convertido en punto estratégico para operaciones logísticas vinculadas al narcotráfico financiero.

Cabral fue observado recibiendo contenedores de otro individuo, trasladando los paquetes a un apartamento y, posteriormente, regresando a su Chevrolet Suburban negra con bolsas voluminosas.

La policía interceptó el vehículo debido al parabrisas polarizado, una infracción que sirvió como pretexto para la detención y posterior revisión del interior, con el consentimiento de los ocupantes.

Oficiales de policía inspeccionan una camioneta negra llena de fajos de billetes, totalizando $756,000, decomisados durante un operativo contra el lavado de dinero del narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hallazgo de dinero en efectivo y modus operandi detectado

Durante el registro, una unidad canina especializada alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en el vehículo.

Los agentes hallaron USD 756.595 en efectivo, la mayor parte en billetes de veinte, meticulosamente distribuidos en bolsas de viaje y en un bolso de hombro de lujo.

El dinero estaba sellado al vacío y sujeto con bandas elásticas, un método utilizado habitualmente en el tráfico de grandes sumas para facilitar el conteo rápido y minimizar el tiempo de transacción, dificultando la trazabilidad y el control por parte de las autoridades financieras.

Además del dinero, en el operativo se incautó un arma de fuego dentro de una de las bolsas, lo que agrava la situación jurídica del detenido.

Las autoridades subrayaron que ni Cabral ni su acompañante estaban registrados como operadores de servicios de dinero, ni a nivel estatal ni federal, lo cual constituye una violación de las regulaciones que supervisan el flujo de capitales en el país.

El informe oficial sostiene que la función de Cabral dentro de la organización era transportar y entregar ganancias provenientes del narcotráfico, para luego transformarlas en criptomonedas y transferirlas a billeteras electrónicas controladas por redes criminales, eludiendo así los sistemas tradicionales de monitoreo y control.

Un hombre fue detenido con 756 mil dólares en su camioneta durante un operativo contra el lavado de dinero del narcotráfico, con agentes policiales revisando el efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes y cargos enfrentados por el detenido

En la audiencia de fianza, la fiscalía expuso que Cabral habría participado en el lavado de más de un millón de dólares en al menos cuatro ocasiones diferentes, según la reconstrucción de los movimientos financieros observados por los investigadores.

El propio acusado admitió su implicación en el esquema, lo que llevó a las autoridades a considerarlo un riesgo de fuga, dado el nivel de recursos y contactos internacionales involucrados.

Cabral, de nacionalidad dominicana y residente en el área de Miami desde hace casi un año y medio, enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración, operación como transmisor de dinero no autorizado y conspiración para operar como transmisor de dinero sin licencia, cargos que pueden acarrear penas severas bajo la legislación federal estadounidense.

La jueza Mindy Glazer fijó una fianza de USD 500.000 y le ordenó entregar su pasaporte, además de imponerle una retención Nebbia, que exige demostrar la procedencia legítima de los fondos utilizados para la fianza, una medida que busca evitar que recursos de origen ilícito sean utilizados en el proceso judicial.

Impacto, alcance de la investigación y contexto regional

El caso de Cabral pone en evidencia la sofisticación creciente de las redes de lavado de dinero en el sur de Florida, que emplean estructuras complejas y tecnología avanzada, incluyendo el uso de criptomonedas, para evadir los controles de las autoridades financieras y judiciales.

Estas redes aprovechan vacíos regulatorios y la coexistencia de mercados financieros tradicionales con nuevas plataformas digitales, dificultando el rastreo de fondos ilícitos y la identificación de responsables.

El operativo Operation Empty Nest continúa en desarrollo y, hasta el momento, no se han confirmado otros arrestos relacionados directamente con esta célula, aunque fuentes policiales sostienen que la investigación podría derivar en nuevas detenciones y decomisos en los próximos meses.

Las autoridades destacan que la colaboración entre fuerzas estatales y federales resulta esencial para desarticular estos esquemas complejos que sostienen parte del flujo financiero del narcotráfico en la región, un fenómeno que impacta no solo en el sur de Florida, sino también en otros centros urbanos de Estados Unidos.