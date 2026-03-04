El Senado de California impulsa propuesta para evaluar regreso del oso grizzly tras 100 años de ausencia

El regreso del oso grizzly a California, ausente desde 1924, vuelve a ser debatido en la agenda legislativa estatal (REUTERS/Mike Blake)

Una propuesta legislativa podría marcar el regreso del oso grizzly a California tras un siglo de ausencia. Con potenciales impactos sobre la biodiversidad del estado y una inversión inicial estimada en USD 3 millones anuales para la primera década de recuperación, según informó el medio regional California Post, la medida despierta el interés de autoridades y comunidades.

El proyecto, identificado como Senate Bill 1305 y presentado por la senadora estatal Laura Richardson, instruiría al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés) a elaborar, antes del 30 de junio de 2028, una hoja de ruta científica y participativa que evalúe la posibilidad del retorno del principal depredador de América del Norte a California.

Este animal, extirpado de los ecosistemas locales desde 1924, es un símbolo estatal ya que su imagen figura en la bandera californiana.

La propuesta exige al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California desarrollar un plan científico y participativo antes de 2028 (REUTERS/Jim Urquhart)

Un plan apoyado en estudios recientes y en la historia ambiental del estado

La restitución del oso grizzly fue objeto de debate, y una investigación publicada en abril de 2025 concluyó, de acuerdo a California Post, que “un programa de reintroducción y recuperación bien planificado, bien financiado y bien gestionado podría, sin embargo, probablemente establecer una población sostenible de grizzlies en una o más áreas de recuperación durante varias décadas”.

El estudio estima que se necesitarían hasta USD 3 millones anuales durante los primeros 10 años para garantizar los recursos y el seguimiento requeridos en las fases iniciales.

La propuesta legislativa no contempla una liberación inmediata de ejemplares, sino un proceso riguroso de análisis. El CDFW debe realizar una “determinación científica sobre la viabilidad biológica y ecológica” de establecer una población autosuficiente de grizzlies en el estado, así como consultas con tribus nativas americanas de California, comunidades locales y autoridades académicas, incluyendo al sistema de la Universidad de California.

Dentro de los requisitos, según California Post, el plan debe contemplar una evaluación basada en los mejores datos disponibles, que incluya modelos de hábitat y población, umbrales de viabilidad a largo plazo y posibles efectos ecológicos de la reintroducción.

El proceso exige también una revisión independiente por especialistas y representantes tribales, identificación de áreas de posible reubicación que minimicen los conflictos entre humanos y osos, y la integración de valores culturales y espirituales de las tribus originarias, que consideran al grizzly “de significado cultural, religioso, espiritual y ceremonial duradero”.

Investigaciones recientes respaldan la viabilidad ecológica y financiera de reintroducir al principal depredador terrestre del estado (Reuters)

Decisiones políticas frente a preguntas ecológicas y sociales

El retorno del oso grizzly no está exento de dudas. Alex McInturff, asistente al frente de la Unidad Cooperativa de Pesca y Vida Silvestre del Servicio Geológico de los Estados Unidos, aseguró al diario Los Angeles Times que “podemos elegir hacerlo invirtiendo lo necesario y creando las alianzas para lograrlo. Hay hábitat disponible. Existen preguntas por responder. Pero es una elección”.

El antecedente que motivó la desaparición completa del grizzly en California, según la legislación, fue el exterminio sistemático tras la fiebre del oro, impulsado por colonos, mineros, rancheros y agentes estatales.

Según el proyecto de ley, esta desaparición habría generado “efectos ecológicos en cascada que alteraron la estructura del paisaje, desplazaron la composición de especies y contribuyeron a la pérdida general de biodiversidad en el estado”.

El futuro del grizzly en California dependerá de consensos políticos, consultas a comunidades y la resolución de desafíos ambientales y sociales (REUTERS/Jim Urquhart)

El grizzly, símbolo estatal y recurso de soberanía cultural

Aunque ausente desde hace 100 años, el grizzly persiste como emblema identitario en la bandera y en el imaginario colectivo californiano. El proyecto de ley destaca el rol esencial que tuvo este gran carnívoro en el equilibrio ecológico del estado: su actividad modula la vegetación, regula dinámicas tróficas, transporta nutrientes, dispersa semillas y origina procesos ecológicos secundarios.

Además, subraya la necesidad de que cualquier posible reintroducción sea “pública y transparente”, con participación activa de los residentes, gobiernos locales, propietarios y expertos.

La elaboración de la hoja de ruta será pública en el sitio web de CDFW e incluirá análisis científicos, recomendaciones y la opinión de las comunidades más directamente afectadas, especialmente aquellas con territorios ancestrales en las posibles zonas de reintroducción.