Nueva Jersey organizará 34 eventos para fanáticos durante el Mundial 2026

La iniciativa prioriza el apoyo a pequeños negocios y organizaciones locales para maximizar el impacto económico del Mundial de la FIFA (REUTERS/Bing Guan).

A partir de una inversión estatal de USD 5 millones, Nueva Jersey será la sede de 34 eventos para fanáticos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, entre ellos un festival en Camden y una gran fiesta para ver la final en Pennsauken.

La gobernadora Mikie Sherrill visitó el condado de Camden para presentar oficialmente, ante la prensa, los eventos organizados en el marco de la Iniciativa Comunitaria de la Copa Mundial de Nueva Jersey. La medida busca potenciar el turismo en la región y coincide con los partidos programados en el Lincoln Financial Field y el MetLife Stadium, de acuerdo con NBC Philadelphia.

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La funcionaria declaró: “Ser sede de la Copa Mundial es una oportunidad única en la vida para Nueva Jersey. Generará ingresos para nuestros pequeños negocios y comerciantes locales, quienes podrán ver el impacto económico. Atraerá visitantes de todo el mundo. Unirá a las comunidades de todo el estado. Aprovecharemos al máximo esta oportunidad y organizaremos una fiesta de primer nivel para todos”.

La lista completa de eventos

Según CBS News, las ciudades principales de Nueva Jersey elegirán un partido del Mundial para representarlo y organizarán festivales dedicados a la cultura y la gastronomía de la nación correspondiente a cada equipo.

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Los primeros actos tendrán lugar en el Condado de Camden, donde está prevista una actividad especial dentro de un festival de vinos. A su vez, el 4 de julio, con motivo de la final de la Copa Mundial, se anticipa una gran celebración en el parque Cooper River de Pennsauken.

Por otro lado, se han previsto tres eventos regionales de varios días y en múltiples ubicaciones:

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Flag Cities consistirá en festivales para aficionados entre el 8 de junio y el 16 de julio. Las ciudades anfitrionas incluyen Newark, Paterson, Bayonne, East Rutherford, Hackensack, Jersey City y Secaucus.

El festival North to Shore del 13 de junio al 16 de julio en los condados de Essex, Monmouth y Atlantic.

Visit South Jersey World Cup Activations del 2 de mayo al 19 de julio en el Condado de Camden.

Camden albergará el festival inaugural y una gran fiesta al aire libre para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el parque Cooper River de Pennsauken (REUTERS/Brendan McDermid).

Estos son los otros eventos que recibirán subvenciones y se desarrollarán en distintas ubicaciones:

AACCNJ World Cup Business Access & Economic Activation Initiative – 17 de julio, Trenton.

The Battle of Basking Ridge Soccer Village & Viewing Party – 13 de junio, Condado de Somerset, Municipio de Bernards.

Watch Party combinado con Atlantic City Beach Fest (Latin Fest) – 18 y 19 de julio, Atlantic City.

World Cup 2026 Watch Parties – 19, 24 y 28 de junio; 15 y 19 de julio, Municipio de Fort Lee, Fort Lee.

Downtown Viewing Event – 19 de julio, Asbury Park.

Freedom to Play: Inclusive World Cup Soccer Experience en The NAACP Juneteenth Freedom Experience – 6 de junio, Edison.

Game On! – 12 de junio y 12 de julio, Elizabeth y Union.

Hackettstown Street Fair con celebración de la Copa del Mundo – 19 de julio, Hackettstown.

The Halfway Point: Flemington’s World Cup Celebration – 19 de junio, Flemington.

Hoboken Arts and Music Festival – 17 de mayo y 27 de septiembre, Ciudad de Hoboken, Hoboken.

Hub City Fan Celebration 2026 – 2 de julio, New Brunswick.

International Food & Dance Festival – 12 de julio, Montclair.

Ivy Hill Soccer Fest 2026 – 23 de mayo; 19 y 20 de junio; 9 al 12 de julio, Newark.

Linden Welcomes the World: World Cup Activation Series – 13 al 19 de junio, Linden.

Maplewoodstock – 11 y 12 de julio, Maplewood.

Mount Holly World Cup Downtown Activation Series – 19 y 20 de junio, Mount Holly.

New Jersey Youth Mini World Cup 2026 – Trenton Host City Activation – 20 de junio, Trenton.

Ocean County World Cup Watch Parties – 14 y 19 de junio; 19 de julio, Municipio de Jackson y Lakewood

Passport to Paterson: A World Cup Experience – 13, 19, 25 y 27 de junio; 19 de julio, Paterson.

Red Bank World Cup Activation Series – junio y julio, Municipio de Red Bank, Red Bank.

Saturday Heights LIVE Watch Party – 13 de junio, Haddon Heights.

Summer of Soccer & Science – 6 de junio al 19 de julio, Jersey City.

Tri-County Fair 2026 – 18 al 21 de junio, Rockaway.

Carteret World Cup Festival – 11 de junio al 19 de julio, Carteret.

Newark International Food Festival – 18 de julio, Newark.

Union City Soccer Festival & Fan Celebration – 13 de junio, Union City.

Welcome World! Princeton’s Global Food Festival & World Cup Watch Parties 2026 – 20 y 28 de junio; 14 de julio, Princeton.

The World on Central – 10 y 11 de julio, Jersey City.

WorldCupGardenState.com Esports Tournament – junio y julio, Atlantic City, Glassboro y Newark.

World Cup on the Waterfront en Food Truck Tuesdays – 9 y 23 de junio; 14 de julio, Calle Principal de Burlington.

World Cup Watch Party & Cultural Festival – 27 de junio, Hillsborough.

Las ciudades anfitrionas tendrán festivales dedicados a la cultura y gastronomía de cada nación participante de la Copa Mundial 2026 (REUTERS/Bing Guan).

Nueva Jersey impulsa una iniciativa millonaria para integrar a la comunidad en la Copa Mundial 2026

En febrero, la gobernadora Mikie Sherrill anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de USD 5 millones liderada por la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey, en colaboración con el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Nueva Jersey.

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Fox News 5 reportó que la funcionaria afirmó: “Nueva Jersey es el corazón palpitante de la Copa Mundial de 2026 y esta iniciativa garantiza que todos los habitantes de Nueva Jersey, sin importar dónde vivan, puedan ser parte de este momento único en la vida”.

El programa contempla el financiamiento de dos tipos de actividades: la creación de grandes zonas para aficionados en diferentes espacios públicos para ver los partidos y la provisión de recursos para reuniones comunitarias de menor escala, como festivales y ferias barriales.

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Según funcionarios estatales, se dará preferencia a iniciativas que impulsen el comercio local y destaquen la diversidad cultural de las selecciones participantes en la Copa del Mundo.

Por su parte, Evan Weiss, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey, subrayó: “Esta iniciativa va más allá del fútbol: se trata de asegurar que la energía y la inversión generadas por este evento mundial lleguen directamente a las pequeñas empresas, las organizaciones culturales y las organizaciones sin fines de lucro locales que son la columna vertebral de nuestro estado”.

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