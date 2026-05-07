El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga operaciones especulativas en futuros de petróleo por USD 2.600 millones

Cuatro transacciones especulativas se realizaron minutos antes de anuncios oficiales, generando ganancias superiores a 500 millones de dólares en una sola jornada. (AP foto/Andrew Harnik)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al menos cuatro operaciones especulativas en los mercados de futuros de petróleo, por un monto que supera los 2.600 millones de dólares, realizadas en las horas previas a anuncios determinantes del presidente Donald Trump sobre la guerra en Irán, según reveló la emisora norteamericana ABC News.

Las autoridades buscan determinar si estos movimientos respondieron al acceso anticipado a información relevante vinculada a mensajes públicos del mandatario estadounidense y del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acerca del avance del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Las operaciones sospechosas consistieron en movimientos orientados a la baja del precio del crudo, tendencia que se concretó tras los comunicados oficiales. El primer caso relevante ocurrió el 23 de marzo, quince minutos antes de que Trump anunciara la postergación de ataques previstos contra la infraestructura eléctrica iraní. En esa ocasión, los participantes obtuvieron ganancias superiores a 500 millones de dólares.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un aumento en los precios del petróleo y tensión en el mercado energético global. (REUTERS)

El 7 de abril se produjo una nueva operación por 960 millones de dólares, poco antes de que se difundiera el establecimiento de un alto el fuego temporal. El 17 de abril se identificó otra transacción, esta vez por 760 millones de dólares, concretada veinte minutos antes de que Araqchí informara en redes sociales sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, punto clave por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

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La cuarta operación, valorada en 430 millones de dólares, se registró el 21 de abril, minutos antes de una publicación de Trump en la red social Truth Social, en la que extendía el alto el fuego con Irán. De acuerdo con los datos del London Stock Exchange Group, la bolsa del Reino Unido, hasta el momento no se ha divulgado la identidad de los operadores ni se ha acreditado que contaran con información confidencial.

Donald Trump, cuyos mensajes en redes sociales coincidieron con operaciones especulativas en el mercado petrolero. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Departamento de Justicia conduce la investigación junto a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés). Ninguna de las dos instituciones ha emitido comentarios oficiales sobre el procedimiento en curso. Las autoridades evalúan si los operadores se beneficiaron de alguna ventaja ilícita previa a los anuncios que desencadenaron variaciones en los mercados.

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El conflicto geopolítico y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, como represalia por acciones de Estados Unidos e Israel, provocaron la interrupción de una vía de transporte crucial para el comercio internacional de hidrocarburos, lo que ha repercutido en el encarecimiento del petróleo y la inestabilidad del sector energético mundial.

En abril, un soldado estadounidense implicado en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable en el primer caso conocido de uso de información privilegiada relacionado con mercados de predicciones. Fue acusado de obtener beneficios en la plataforma de mercados de predicción Polymarket mediante el manejo de datos reservados sobre un operativo secreto. Este antecedente ha reforzado la atención de las autoridades sobre posibles delitos financieros conectados a eventos geopolíticos y decisiones de alto impacto gubernamental.

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(Con información de ABC News, EFE y Forbes)