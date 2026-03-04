Estados Unidos

Cuánto gana en promedio un médico en Estados Unidos

Factores como la especialidad, la formación y la región definen el crecimiento profesional y los ingresos de los trabajadores de la salud en el país

La remuneración varía notablemente dependiendo de la especialidad, los años de experiencia y la ciudad o estado donde se desempeñe el profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario de un médico en Estados Unidos se encuentra entre los más elevados en el sector salud mundial. De acuerdo con cifras de Indeed, el promedio anual es de USD 208.000 para médicos generales, aunque cada especialidad y ubicación puede afectar el ingreso final.

Un médico en Estados Unidos recibe, en promedio, un salario anual de USD 208.000, según datos nacionales recopilados por Indeed. No obstante, la remuneración varía notablemente dependiendo de la especialidad, los años de experiencia y la ciudad o estado donde se desempeñe el profesional.

El salario promedio anual para un médico general en Estados Unidos representa una referencia a partir de la cual se presentan diferencias amplias. Especialistas como cirujanos, anestesiólogos o cardiólogos suelen percibir ingresos significativamente superiores al promedio, mientras que los factores geográficos y de trayectoria profesional inciden de manera determinante en el monto total.

Un médico en Estados Unidos recibe, en promedio, un salario anual de USD 208.000, según datos nacionales recopilados por Indeed (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias salariales según especialidad y lugar

Las diferencias en los ingresos pueden ser marcadas entre médicos generales y especialistas. Cirujanos, anestesiólogos y dermatólogos llegan a registrar salarios superiores a USD 300.000 anuales, por encima del promedio nacional indicado por Indeed.

La experiencia es un factor clave: quienes suman más años de trabajo y certificaciones suelen alcanzar rangos salariales considerablemente más altos. Adicionalmente, la ubicación tiene un impacto directo, ya que las ciudades y estados con mayor demanda médica o escasez de profesionales ofrecen mejores condiciones económicas. Ciudades como Nueva York y California destacan por brindar salarios más elevados en el sector.

Ciudades como Nueva York y California destacan por brindar salarios más elevados en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que impactan el salario médico en Estados Unidos

La formación académica, la subespecialización y la reputación profesional inciden directamente en la remuneración definitiva. Hospitales y clínicas privadas, según Indeed, ofrecen sueldos mayores en comparación con determinados centros públicos o rurales.

El tipo de contrato y los incentivos adicionales, como bonos por productividad o beneficios de seguro médico, también pueden elevar el ingreso anual. Por ello, el panorama salarial para médicos en Estados Unidos es diverso: la combinación de especialidad, experiencia y localización determina el potencial salarial al alcance.

El empleo médico en Estados Unidos mantiene una posición destacada dentro del sistema sanitario, evidenciando altos niveles de proyección profesional y económica, según los registros de Indeed.

