Las emisiones de carbono de centrales eléctricas aumentan con el repunte del carbón en Estados Unidos

El aumento del uso de carbón en Estados Unidos revirtió la tendencia de reducción de emisiones y plantea nuevos desafíos para la política climática (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

El repunte de la generación de carbón en Estados Unidos durante 2025 provocó un aumento del 4% en las emisiones de dióxido de carbono provenientes de centrales eléctricas, según datos revisados por la Agencia de Protección Ambiental.

Este giro en la tendencia, impulsado por el regreso de Donald Trump a la presidencia y el impulso de políticas orientadas a frenar el cierre de plantas, podría anticipar mayores dificultades para la reducción de emisiones en los próximos años, de acuerdo con el análisis publicado por el medio especializado en energía E&E News.

Aunque el incremento del uso de carbón en 2025 obedeció principalmente a factores estacionales —un invierno frío y precios elevados del gas natural—, la decisión del gobierno federal y de compañías eléctricas de postergar o cancelar cierres de centrales puede mantener el carbón como fuente relevante.

Las políticas del gobierno de Donald Trump favorecieron la continuidad de plantas de carbón, impulsando el repunte de esta fuente en la matriz energética (AP/Mark Schiefelbein)

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la generación eléctrica a partir de carbón creció 13% el año pasado, un dato poco frecuente en una industria que apenas registró cinco incrementos anuales en dos décadas, debido a la sostenida desventaja económica respecto de otras fuentes y al riesgo regulatorio impuesto desde Washington.

El tercer mayor ascenso anual de emisiones del sector energético en 20 años fue producto del aumento de la generación de carbón durante 2025. La trayectoria descendente de la contaminación climática en Estados Unidos, que hasta ahora se había basado en el retroceso del carbón, se ve afectada.

Entre 2005 y 2025, las emisiones derivadas del carbón cayeron 61%, lo que impulsó una reducción del 36% en el total de las emisiones del sector eléctrico, según cifras de la EPA.

No obstante, estos logros se estancaron: las emisiones totales del país descendieron solo un 18% en los últimos 20 años, mientras que en otros sectores, los gases de efecto invernadero permanecieron estables o aumentaron ligeramente, según el último informe de la firma consultora Rhodium Group.

Las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas estadounidenses crecieron 4 % en 2025 tras años de descenso (AP/Rick Bowmer)

Rebrote del carbón y emisiones en Indiana y Texas

Estados como Indiana se destacaron en este resurgimiento. En ese estado, la generación eléctrica con carbón creció más de 20%, lo que provocó un incremento de 8.500.000 toneladas en emisiones de CO2, el mayor salto absoluto registrado por un estado el año pasado, según la EPA.

Indiana registró un crecimiento acelerado en la construcción de centros de datos, con un aumento en la demanda energética que llevó a las empresas eléctricas a depender más del carbón en el corto plazo, mientras estudian alternativas con gas para el futuro.

Ben Inskeep, director de programas en Citizens Action Council, sostuvo a E&E News que la presión de la demanda y el valor de los servicios de respaldo favorecieron el mantenimiento de unidades de carbón marginales.

El crecimiento de las energías renovables, por su parte, alcanzó nuevos récords. La generación solar subió 34% y la eólica 3%. En conjunto, eólica y solar produjeron 760 teravatios-hora, superando al carbón, que alcanzó 737 TWh. A pesar de este avance, el aumento de la demanda energética absorbió gran parte de la nueva capacidad limpia, sin una reducción significativa de emisiones.

El caso de Texas es ejemplificador: se instalaron 15 GW de nueva capacidad renovable, pero la demanda eléctrica creció casi 5%, impulsando un incremento del 8% en el uso de carbón y un alza del 1% en las emisiones de carbono de las centrales eléctricas texanas, que pasaron de 210.000.000 a 213 millones de toneladas.

La generación eléctrica a partir de carbón registró un incremento del 13 % en 2025, un fenómeno poco frecuente en las últimas dos décadas (REUERTS/Adrees Latif/Archivo)

Factores políticos y económicos en la evolución de las emisiones

Emily Grubert, especialista en transiciones energéticas y profesora de política climática en la Universidad de Notre Dame, declaró a E&E News que “la causa de la caída de las emisiones tiene que ser política en este momento porque realmente no hay algo más que vaya a ocurrir estructuralmente por sí solo”.

Las proyecciones de King, analista de la firma consultora Rhodium Group, prevén que el rumbo de las emisiones estadounidenses se mantendría prácticamente sin cambios hasta 2030, debido a tendencias económicas ya consolidadas.

Un factor adicional influyó en el escenario: en 2025, el Departamento de Energía dispuso que cinco plantas de carbón continúen operando más allá de sus fechas previstas de cierre. Cuatro de estas directivas se impartieron en diciembre y su efecto fue limitado ese año, aunque una extensión de la mesdida podría reforzar el peso del carbón en el mediano plazo, según King.

La continuidad y extensión de estas intervenciones definirá el panorama de un mercado energético cada vez más influido por la dinámica de la política federal.