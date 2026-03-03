Estados Unidos

La lotería de apartamentos abre una alternativa real en Nueva York

El proceso digital y transparente para acceder a viviendas reformula las opciones de quienes quieren dejar atrás la incertidumbre financiera del alquiler tradicional

Guardar
Carteles de 'Se Alquila' adornan
Carteles de 'Se Alquila' adornan las ventanas de edificios residenciales en una bulliciosa calle de Nueva York, reflejando el constante dinamismo del mercado de alquiler de apartamentos en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir apartamentos económicos en Nueva York es un desafío considerable para las familias que enfrentan altos alquileres y presión sobre su economía. El sistema de lotería de vivienda asequible, administrado por las agencias municipales, constituye una vía oficial y gratuita para quienes buscan estabilidad habitacional, según informa el medio de comunicación.

Quienes desean aplicar a la lotería de apartamentos asequibles en Nueva York en 2026 deben cumplir con los rangos de ingreso medio del área (AMI), preparar documentación personal y laboral, y completar la solicitud digitalmente, sin intermediarios ni pagos. La asignación depende de sorteos oficiales y los criterios varían en cada convocatoria.

En la ciudad, el alquiler de viviendas cuyo costo supera los $2.500 mensuales impacta directamente en la economía de muchos hogares. Esto convierte la búsqueda de una alternativa asequible en una prioridad para quienes dependen del arrendamiento para residir, dificultando el ahorro y la organización financiera de las familias, de acuerdo con El Diario NY.

“El alquiler no es solo un gasto más: es la mayor preocupación del mes”, señala El Diario NY. Este escenario ha llevado a trabajadores, familias y parejas jóvenes a considerar el acceso a la vivienda asequible como básico para su tranquilidad en Nueva York.

Una calle de Nueva York
Una calle de Nueva York muestra un cartel de "Apartments for Rent" mientras taxis amarillos transitan y edificios históricos y modernos se elevan bajo un cielo al atardecer, reflejando el dinamismo del mercado inmobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la lotería de apartamentos económicos en Nueva York

Cada año se asignan miles de apartamentos mediante una lotería que funciona a través de plataformas digitales reguladas. La New York City Housing Development Corporation organiza estos sorteos en colaboración con desarrolladores inmobiliarios privados.

Las empresas que reciben beneficios fiscales reservan una parte de las unidades para renta regulada, y solo estas forman parte de la lotería. Este proceso es independiente del sistema de vivienda pública tradicional (NYCHA), según explica El Diario NY.

Un cartel de 'APARTMENTS FOR
Un cartel de 'APARTMENTS FOR RENT' domina una concurrida calle de Nueva York, mientras los taxis amarillos y los transeúntes llenan la escena urbana al anochecer, reflejando el constante mercado de alquiler de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de edificios envejecidos o en mal estado, los apartamentos ofertados en la lotería suelen ser construcciones nuevas o renovadas, frecuentemente con ascensor, gimnasio u otros servicios. La asignación se basa en reglas y requisitos claros, con criterios de elegibilidad que se actualizan periódicamente.

Requisitos para acceder a la vivienda asequible en 2026

El acceso a la vivienda asequible está determinado por el nivel de ingreso medio del área (AMI), que establece quién puede participar en cada convocatoria. Los edificios informan el rango mínimo y máximo de ingresos y ajustan los porcentajes según la ubicación y el tamaño del hogar.

Este sistema no se limita a personas de bajos recursos; trabajadores y jóvenes con empleo también pueden calificarse para estas oportunidades. Los parámetros del AMI cambian cada año, así que es imprescindible revisar las actualizaciones semanales publicadas en El Diario NY.

Si la persona solicitante cumple con el ingreso requerido y corresponde al perfil buscado, está habilitada para participar. Los diversos rangos incluyen a residentes que antes no se consideraban elegibles y ofrecen una opción real para acceder a estos apartamentos asequibles.

Pasos para aplicar y recomendaciones clave

El proceso es completamente digital y gratuito. Es necesario registrarse en la plataforma oficial, seleccionar los edificios preferidos, completar los formularios y adjuntar comprobantes de identidad, ingresos y núcleo familiar.

El momento de la postulación no afecta las posibilidades: la selección queda definida por el sorteo. Si la solicitud resulta elegida, se requieren pruebas de todos los datos presentados.

La mayoría de los rechazos ocurre por errores en la información o por falta de documentos. El trámite puede extenderse por varios meses, ya que algunas propiedades registran miles de aplicaciones por sorteo.

Beneficios de la vivienda asequible en Nueva York

La mayor ventaja consiste en acceder a alquileres hasta un 40% por debajo del mercado, lo que facilita el ahorro familiar o permite establecer bases para un futuro más seguro.

El proceso es transparente y directo. Muchas personas han accedido a estos apartamentos completando únicamente el formulario digital, sin depender de influencias o conexiones particulares, según recalca El Diario NY.

Temas Relacionados

New York City Housing Development CorporationNueva YorkDesarrolladores InmobiliariosIngreso Medio del ÁreaLotería De Vivienda AsequibleEstabilidad Habitacional

Últimas Noticias

Entre osos míticos y leyendas ancestrales: así es Mato Tipila, la roca sagrada que guarda el espíritu de los Lakota Sioux en Estados Unidos

Ubicada en las llanuras de Wyoming, esta estructura inspira respeto por su origen geológico único y por el papel que cumple en la identidad espiritual y cultural de las comunidades indígenas

Entre osos míticos y leyendas

Tarifas y frecuencias que debes conocer si viajas en metro de Nueva York

La incorporación de la nueva tarjeta OMNY trae beneficios y desafíos para quienes usan a diario este sistema de transporte

Tarifas y frecuencias que debes

Ford, GM y Stellantis reportan pérdidas millonarias y recortes ante el auge de los rivales chinos

Las automotrices estadounidenses ajustan inversiones y estrategias, mientras la innovación en baterías y software de empresas asiáticas amenaza su liderazgo histórico en el sector

Ford, GM y Stellantis reportan

Los jubilados de Estados Unidos buscan regiones con mejor balance entre costo y calidad de vida

Según informes de Seniorly y The Motley Fool, la selección del lugar para residir puede afectar de forma determinante tanto la situación financiera como la salud de las personas mayores

Los jubilados de Estados Unidos

Cuánto es el salario de un bancario en Estados Unidos

El monto depende tanto de la institución como del desarrollo profesional individual y la competencia regional

Cuánto es el salario de

TECNO

Tu reloj ahora tiene cerebro:

Tu reloj ahora tiene cerebro: Qualcomm lanza el chip que lleva la IA real con Snapdragon

Cómo lograr la mejor calidad de imagen en tus apps de streaming con simples ajustes en tu TV

Apple lanza Studio Display XDR, pantallas con brillo récord y precisión de cine

Descubre las funciones ocultas de Google Wallet más allá de los pagos

Apple anuncia nuevas MacBook Air y MacBook Pro con nueva generación de chips M5

ENTRETENIMIENTO

El reboot de ‘La familia

El reboot de ‘La familia Ingalls’ es renovado para una segunda temporada antes de su estreno en Netflix

Después de Brad Pitt: Angelina Jolie confesó la decisión que tomó tras más de una década en pareja

El running, el escape mental de Harry Styles ante la fama: “Correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo”

Confirman la verdadera causa de muerte de la hija mayor de Martin Short

El espontáneo gesto de Selena Gomez con Benny Blanco que causó disgusto en los fans: “Es humillación por clics”

MUNDO

El giro nuclear de Macron:

El giro nuclear de Macron: Europa frente al reto de su seguridad y la incertidumbre transatlántica

Chefs con estrellas Michelin alertan sobre la inminente extinción de la anguila europea y promueven quitarla del menú

Pakistán intensifica ataques en Afganistán: seis días de enfrentamientos y decenas de muertos

Estados Unidos ya impactó 2.000 objetivos en Irán e incorporó al bombardero el B-52 al conflicto

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad