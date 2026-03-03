Estados Unidos

Horario de verano: por qué se adelantan los relojes y cuál es el sentido actual de la medida

La modificación entrará en vigor en marzo conforme al calendario federal y afectará a la mayoría de los estados, con excepciones como Hawái y gran parte de Arizona

En la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, millones de personas en Estados Unidos deberán adelantar una hora sus relojes a las dos de la mañana, momento en que inicia el horario de verano, una medida establecida por una ley nacional y regulada por normativa federal que afecta a la mayor parte del país y se repite cada año según lo establecido. El ajuste impacta en la rutina diaria de trabajadores, estudiantes y empresas de todos los sectores.

De acuerdo con información del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), el cambio de hora está regulado por la Energy Policy Act de 2005, que establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. La agencia federal ratifica que la transición tiene como objetivo aprovechar de manera más eficiente la luz natural durante los meses con mayor duración del día.

El horario de verano en Estados Unidos se implementó originalmente durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Congreso federal aprobó la medida para fomentar el ahorro energético en un contexto de escasez de recursos, según detalló la agencia de noticias Reuters. Desde entonces, la regulación ha tenido modificaciones, pero el argumento central se mantiene: optimizar el consumo de electricidad a escala nacional.

¿Por qué se adelantan los relojes en Estados Unidos?

La justificación oficial para adelantar los relojes una hora en marzo responde a la intención de reducir el consumo de energía eléctrica. El Departamento de Transporte sostiene que la medida procura que las actividades diarias coincidan con las horas de luz natural, disminuyendo así la necesidad de iluminación artificial en hogares y oficinas. Según documentación oficial, el ahorro energético fue el motivo principal en la promulgación de la legislación federal vigente.

El origen de la práctica se remonta a la Ley de Tiempo Estándar de 1918, aprobada por el Congreso de Estados Unidos con el respaldo del entonces presidente Woodrow Wilson. En ese contexto, la urgencia por conservar combustible y electricidad motivó la adopción del horario de verano. La normativa fue suspendida tras la guerra y restablecida en la Segunda Guerra Mundial, consolidándose con la Ley Uniforme de Tiempo de 1966, según reportó el diario financiero The Wall Street Journal.

Actualmente, la Energy Policy Act de 2005 define las fechas exactas para el inicio y finalización del horario de verano y delega la supervisión y cumplimiento al DOT. La mayoría de los estados acata la medida, aunque existen excepciones como Hawái y gran parte de Arizona, donde rigen normativas locales que excluyen la aplicación de este ajuste, informó el periódico The Washington Post.

¿Cuál es el impacto real en el ahorro energético?

Si bien la razón original para implementar el horario de verano era el ahorro de energía, estudios recientes ponen en duda la magnitud de este beneficio. Un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos citado por la agencia de noticias Reuters concluyó que el ahorro anual promedio se sitúa en torno al 0,5% del consumo total de electricidad residencial. Este porcentaje, según el mismo informe, resulta marginal en comparación con el consumo general del país.

Organismos como la American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) han señalado que la reducción en el uso de iluminación artificial se ve parcialmente compensada por un mayor uso de aire acondicionado durante las tardes más largas, especialmente en los estados del sur del país. La ACEEE sostiene que los beneficios energéticos varían según las condiciones climáticas y los patrones de consumo local.

¿Qué efectos tiene sobre la salud y la vida cotidiana?

El ajuste de horario en marzo implica que la población duerma una hora menos esa noche, lo que ha generado preocupación entre expertos en salud y organismos médicos. Según la American Academy of Sleep Medicine (AASM), la transición al horario de verano se asocia a un aumento temporal en los trastornos del sueño, la fatiga diurna y los accidentes de tráfico durante los días posteriores al ajuste.

La AASM publicó recomendaciones para mitigar los efectos negativos, tales como adelantar progresivamente la hora de dormir en los días previos al cambio y evitar la exposición a pantallas luminosas antes de acostarse. “El horario de verano puede alterar los ritmos circadianos y provocar una reducción en la calidad del sueño”, indicó la organización médica en un comunicado recogido por el diario The New York Times.

A nivel institucional, el DOT reconoce que la medida puede generar incomodidades en la adaptación. No obstante, sostiene que el beneficio potencial en el aprovechamiento de la luz diurna sigue justificando la continuidad de la normativa, según declaraciones recogidas por el periódico The Washington Post.

¿Qué estados no aplican el horario de verano?

En Estados Unidos, la mayoría de los estados y territorios adelantan los relojes cada marzo, pero existen excepciones. Hawái y gran parte de Arizona no aplican el horario de verano, amparados en legislaciones estatales previas a la Energy Policy Act de 2005. Además, territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de Estados Unidos tampoco realizan el ajuste, según confirmó el DOT.

Estas jurisdicciones han argumentado que el horario de verano no representa una ventaja práctica debido a sus condiciones geográficas y climáticas. En Hawái, la proximidad al ecuador genera poca variación en la duración de los días a lo largo del año, mientras que en Arizona el incremento de horas de sol elevaría el consumo de energía para refrigeración, según analizó el diario financiero The Wall Street Journal.

¿Qué debate existe actualmente sobre su continuidad?

El horario de verano ha sido materia de debate constante en el Congreso y en las legislaturas estatales de Estados Unidos, donde en los últimos años se han presentado propuestas para suprimir la medida o hacer que el horario de verano rija todo el año. El principal argumento de sus promotores es la falta de pruebas concluyentes sobre el ahorro energético y la preocupación por los efectos en la salud pública.

Una iniciativa conocida como Sunshine Protection Act ha sido discutida en el Senado federal, aunque hasta ahora no se ha aprobado. Según explicó la agencia de noticias Reuters, cualquier cambio a la normativa debe darse a nivel nacional para evitar divisiones horarias entre los estados, dado que el DOT establece los límites legales para los husos horarios. El Departamento de Transporte ha indicado que cualquier cambio estructural requeriría una reforma legislativa federal, por lo que la regulación vigente sigue activa y los estados mantienen la obligación de respetar las directrices de la Energy Policy Act de 2005.

¿Cómo impacta el horario de verano a la población?

El adelanto de los relojes afecta la rutina de cerca de 330 millones de habitantes en Estados Unidos, incluidas escuelas, hospitales y servicios públicos. Empresas tecnológicas y proveedores de servicios digitales han desarrollado sistemas automáticos para actualizar la hora en dispositivos electrónicos y plataformas en línea, lo que ayuda a disminuir errores en el cambio.

El DOT recomienda a la población verificar manualmente la hora en los relojes analógicos y prepararse con antelación para el ajuste. De acuerdo con la agencia federal, el objetivo es reducir el impacto en las actividades diarias y garantizar que la transición sea ordenada.

La normativa vigente establece que el horario de verano continuará aplicándose al menos durante 2026, con el próximo ajuste programado para el 8 de marzo a las 2:00, hora local de cada zona.

