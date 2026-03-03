Estados Unidos

Estados Unidos fletará vuelos para ciudadanos varados en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania

En un comunicado, afirma que “en los últimos días, más de 9.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos del Medio Oriente”, incluidos “más de 300 de Israel”

Aviones de Emirates en la
Aviones de Emirates en la terminal Emirates del Aeropuerto Internacional de Dubái. REUTERS/Jumana El Heloueh

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado una serie de acciones para garantizar la seguridad de ciudadanos estadounidenses en el extranjero tras el aumento de tensiones en el Medio Oriente. En los últimos días, más de 9.000 estadounidenses han regresado de la región, incluidos más de 300 desde Israel, según comunicados oficiales y declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio.

La dependencia está coordinando vuelos chárter desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita y Jordania para facilitar la salida de ciudadanos estadounidenses. Además, se ha incrementado la capacidad de transporte terrestre para quienes desean abandonar Israel, y se han habilitado rutas hacia terceros países en casos donde no existen opciones comerciales disponibles.

En países como Arabia Saudita, EAU, Omán y Egipto, aún existen vuelos comerciales y el Departamento de Estado está brindando apoyo para que los estadounidenses puedan adquirir esos boletos. Para quienes se encuentran en naciones sin vuelos comerciales activos, la asistencia incluye la gestión de traslados a países vecinos conforme lo permitan las circunstancias de seguridad. Las autoridades han respondido ya a consultas de cerca de 3.000 ciudadanos estadounidenses en el Medio Oriente y continúan brindando alternativas de salida.

Los ciudadanos estadounidenses que salgan mediante estos vuelos no tendrán que reembolsar los gastos de viaje al gobierno, ya que se ha decidido eximirles de cualquier requisito legal de pago.

Un punto clave de la operación ha sido la coordinación internacional. El ministro de Economía y Turismo de EAU, Abdulla Bin Touq Al Marri, informó que más de 44.000 viajeros serán repatriados en varias fases, comenzando con 17.498 pasajeros en 60 vuelos operados por aerolíneas nacionales, y continuando con más de 27.000 pasajeros en 80 vuelos diarios.

Por otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que todo el personal estadounidense está a salvo luego de que un dron impactara en un estacionamiento adyacente al consulado de Estados Unidos en Dubái. Rubio también reiteró la continuidad de la asistencia y la vigilancia sobre la seguridad del personal y los ciudadanos estadounidenses en la región.

La gestión incluye, además de los vuelos chárter y comerciales, la activación de recursos militares y la colaboración con gobiernos de la región para asegurar la salida de quienes lo requieran. El Departamento de Estado ha subrayado que las operaciones se mantienen en función de las condiciones de seguridad y que el monitoreo de la situación es constante para adaptar la capacidad de respuesta.

En desarrollo

