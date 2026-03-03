El 45% de los nuevos casos de cáncer colorrectal en Estados Unidos afecta a menores de 65 años, alerta un estudio

El informe de la American Cancer Society revela un incremento sostenido de cáncer colorrectal en personas menores de 65 años en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa cerca del 10% de todos los diagnósticos oncológicos a nivel global y constituye la segunda causa principal de muerte por cáncer. Estas cifras reflejan la magnitud de su impacto y la necesidad urgente de estrategias de prevención y detección efectivas en distintas regiones y grupos etarios.

En 2022, la OMS y la American Cancer Society (ACS) estimaron 1,9 millones de casos nuevos y más de 900.000 muertes asociadas al cáncer colorrectal. Las tasas de incidencia y mortalidad son especialmente elevadas en Europa, Australia y Nueva Zelanda, y el pronóstico depende en gran medida del estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico.

Aunque tradicionalmente la carga del cáncer colorrectal recaía en personas mayores de 50 años, en los últimos años se documentó un aumento progresivo de casos entre adultos de 30 a 50 años, especialmente en Estados Unidos.



Los factores de riesgo más relevantes incluyen una dieta alta en carnes procesadas y baja en frutas y verduras, sedentarismo, obesidad, consumo de tabaco y alcohol, antecedentes familiares y síndromes genéticos como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar. La OMS subraya que modificar los hábitos y la detección temprana pueden reducir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad.

Cambios epidemiológicos y nuevos datos publicados

Un informe actualizado de la American Cancer Society, publicado en CA: A Cancer Journal for Clinicians, revisó la situación en Estados Unidos y aporta datos que marcan un giro en la epidemiología. Para 2026, se proyectan 158.850 nuevos casos en ese país, de los cuales el 45% corresponderán a personas menores de 65 años, frente al 27% observado en 1995. Esto señala una transformación en el perfil demográfico de la enfermedad.

Según la ACS, la incidencia y mortalidad disminuyó entre los mayores de 65 años —con una reducción anual del 2,5% en incidencia y del 2,3% en mortalidad entre 2012 y 2022—, mientras que en el grupo de 20 a 49 años la incidencia crece a un ritmo del 3% anual desde 2013.

Además, se reporta un crecimiento de tumores en el recto y el colon distal, junto al llamado “efecto cohorte de nacimiento”: generaciones nacidas después de 1950 presentan un riesgo considerablemente mayor.



En diálogo con ABC News, William L. Dahut, director científico de la ACS, advirtió: “El envejecimiento de estas poblaciones, cuyo riesgo es mayor que el de las generaciones anteriores, representa un reto para los sistemas de salud”, remarcando la urgencia de ajustar estrategias de prevención y cribado.

Diagnóstico, síntomas y retrasos en adultos jóvenes

El cáncer colorrectal suele desarrollarse sin síntomas en sus etapas iniciales. Entre los posibles signos destacan cambios persistentes en los hábitos intestinales, sangre en las heces, calambres abdominales, pérdida de peso inexplicable y fatiga continua.

El informe de la ACS señala que el sangrado rectal es el síntoma inicial en el 41% de los jóvenes diagnosticados, frente al 27% en adultos mayores, lo que indica una tendencia a subestimar el riesgo en poblaciones jóvenes.

El diagnóstico tardío está vinculado a la baja cobertura de cribado en adultos de 45 a 49 años —apenas el 37%, frente al 73% en mayores de 65— y a la tendencia de atribuir los síntomas a causas benignas en jóvenes.



Por su parte, Lynn O’Connor, coloproctóloga del Mercy Medical Center, dijo a ABC News: “La tasa de diagnósticos erróneos es elevada. Son pacientes jóvenes, no se les presta atención. Tienen que acudir a dos o tres médicos antes de recibir el diagnóstico”.

Esto se agrava por la falta de información en pacientes y profesionales, retrasando la derivación a especialistas y el acceso a pruebas confirmatorias como la colonoscopía.

Cribado, prevención y estrategias de tratamiento

La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad. Los métodos incluyen examen físico, imágenes abdominales, colonoscopía y pruebas moleculares.

Las recomendaciones de la ACS y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos sugieren comenzar el cribado a los 45 años en personas de riesgo promedio y antes en quienes tienen antecedentes familiares o síndromes hereditarios.

La prevención primaria requiere una dieta rica en frutas y verduras, peso saludable, actividad física regular, evitar el tabaco y reducir el alcohol. El asesoramiento genético y el estudio de antecedentes familiares son esenciales para protocolos individualizados.



La ACS recomienda consultar al médico ante síntomas como sangrado rectal, dolor abdominal, anemia o pérdida de peso sin causa aparente y buscar una segunda opinión si la primera evaluación no es clara.

Enfoque multidisciplinario y desafíos futuros

El tratamiento depende del estadio y las características del tumor, así como de la condición general del paciente. Las opciones incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia en casos con perfiles moleculares específicos. La participación en ensayos clínicos y el enfoque multidisciplinario son esenciales para optimizar resultados y calidad de vida.

El seguimiento estrecho tras el tratamiento es clave para la detección precoz de recurrencias y la gestión de efectos adversos. La atención integral, que combina eficacia oncológica y bienestar físico, mental y social, figura entre las recomendaciones principales de la OMS.

El impacto creciente en generaciones nacidas después de 1950, documentado por la OMS y la ACS, requiere una respuesta coordinada en salud pública. El aumento sostenido en adultos jóvenes obliga a fortalecer políticas de prevención, diagnóstico precoz y equidad en tratamientos, así como a adaptar campañas de sensibilización y formación profesional ante los nuevos riesgos.

A medida que estas cohortes envejecen, los sistemas sanitarios deberán anticipar y gestionar una mayor carga de enfermedad, con impactos en la planificación, el financiamiento y la investigación en oncología.

Integrar datos epidemiológicos robustos, generar evidencia clínica y promover la participación social serán determinantes para afrontar los desafíos del cáncer colorrectal en la próxima década.