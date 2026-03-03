Cinco días de tornados y granizo amenazan a millones de personas en 6 estados de EEUU

La NOAA y el Storm Prediction Center emiten alertas por cinco días de clima grave con tormentas, granizo y tornados en el centro y sur de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región central y sur de Estados Unidos enfrenta una secuencia de cinco días de clima grave, con riesgo de tormentas, granizo y tornados, de acuerdo con pronósticos oficiales publicados por el Storm Prediction Center (SPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Las advertencias comenzaron el martes 3 de marzo de 2026 y afectan a millones de habitantes en los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Misuri y zonas colindantes, incluyendo partes del norte de Mississippi y el oeste de Tennessee. El fenómeno coincide con la transición estacional hacia temperaturas más cálidas, lo que incrementa la probabilidad de eventos meteorológicos graves, según informó el canal especializado en meteorología Fox Weather con base en fuentes oficiales.

De acuerdo con la NOAA y el National Weather Service (NWS), el SPC ha emitido sucesivos avisos de riesgo para tormentas graves desde el martes y hasta el sábado, con distintos niveles de alerta por granizo de gran tamaño, vientos dañinos y tornados. Los pronósticos identifican una combinación de factores meteorológicos, como el avance de un sistema de bajas presiones, el desplazamiento de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México y la intensificación de la corriente en chorro, que favorecen la formación y organización de tormentas en la zona. La agencia de noticias internacional Reuters detalló que el riesgo se concentra especialmente en las Grandes Llanuras y la región de Ark-La-Tex, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El inicio de marzo marca tradicionalmente el arranque de la temporada de clima grave en el centro y sur de Estados Unidos, un periodo identificado por los primeros brotes de tornados del año registrados en informes oficiales. Estadísticas del SPC indican que se han producido más de 1.700 tornados en el mes de marzo desde 2010, lo que demuestra que el fenómeno tiene un impacto directo sobre la población y los sistemas de protección civil. Las alertas actuales se suman a un invierno que dejó condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del país, según informaron Fox Weather y la NOAA.

¿Cuál es la amenaza meteorológica inmediata en el centro y sur de Estados Unidos?

El pronóstico oficial del Storm Prediction Center señala que, a partir del martes, un sistema de bajas presiones avanzará desde el suroeste de Estados Unidos hacia las Rocosas y, posteriormente, a través de las llanuras centrales. Este fenómeno provocará la formación de tormentas eléctricas en el valle medio del Misisipi y el sur de las Grandes Llanuras, con posibilidad de granizo de hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de diámetro y vientos superiores a 90 kilómetros por hora (56 millas por hora), según el último parte del NWS.

Para el miércoles, el riesgo de clima grave se incrementa y la amenaza principal se extiende desde el centro de Oklahoma hasta el sur de Misuri, abarcando el este de Texas, Arkansas y el norte de Louisiana, conforme a la NOAA. Los meteorólogos del SPC y el canal Fox Weather coinciden en advertir sobre la posibilidad de desarrollo de supercélulas, sistemas capaces de generar tornados, gracias a que “una combinación de aire cálido, humedad y fuerte cizalladura del viento puede crear condiciones favorables para la organización de tormentas y la formación de tornados”.

El jueves, el sistema se desplazará hacia el valle medio del Misisipi, mientras un frente frío avanza hacia el sureste, afectando a Arkansas, Louisiana y Texas. El SPC indicó que, aunque la intensidad de los ingredientes meteorológicos será menor que la del miércoles, las tormentas podrán seguir generando granizo y vientos intensos.

Estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Misuri, el norte de Mississippi y el oeste de Tennessee están bajo riesgo de eventos meteorológicos extremos esta semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ciudades y estados están bajo mayor riesgo por tormentas graves esta semana?

Las áreas con mayor exposición durante esta secuencia de clima grave incluyen Dallas, Oklahoma City, Kansas City, el noreste de Texas, el sur de Misuri y el centro de Arkansas, según la NOAA y Reuters. El SPC ha emitido mapas de riesgo que actualiza diariamente y ha señalado que la amenaza se mantiene para millones de personas en toda la franja central del país.

Durante viernes y sábado, la inestabilidad atmosférica persistirá con el ingreso de aire húmedo y cálido desde el Golfo de México, sumado al fortalecimiento de la corriente en chorro sobre el sur de las Grandes Llanuras. De acuerdo con el SPC, estas condiciones aumentarán la probabilidad de tormentas organizadas y de fenómeno tornádico. El reporte del martes de la agencia federal fue contundente: “El mayor riesgo de clima grave se extiende desde el centro de Texas hasta el valle bajo del Misuri”.

¿Cuántos tornados se registran usualmente en marzo en Estados Unidos?

Según los registros del Storm Prediction Center, marzo es el mes en el que suelen producirse los primeros brotes importantes de tornados en Estados Unidos. Desde 2010, se han reportado más de 1.700 tornados en este periodo, lo que implica un promedio de más de 150 eventos al año. El NWS atribuye esta frecuencia a la interacción entre masas de aire frío y cálido, típica del cambio estacional, que favorece la formación de tormentas graves en el centro y sur del país.

En años anteriores, episodios similares han provocado daños materiales y han requerido la activación de sistemas de alerta temprana y de respuesta rápida. Las autoridades recalcan la necesidad de poner especial atención a los avisos meteorológicos y de contar con planes de acción familiar y comunitaria ante la posibilidad de eventos extremos.

Los pronósticos oficiales advierten sobre el avance de un sistema de bajas presiones y el ingreso de aire cálido y húmedo que favorecen la formación de tormentas severas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones dan el NWS y la NOAA ante alertas de clima severo?

El National Weather Service y la NOAA han recordado a la población residente en las áreas bajo riesgo la necesidad de permanecer atenta a los boletines oficiales y de disponer de refugios o lugares seguros en caso de activarse alertas de tornado. La NOAA fue precisa en uno de sus últimos comunicados: “las condiciones pueden cambiar con rapidez y es fundamental seguir las indicaciones de los servicios de emergencia”.

Las agencias estatales y locales de gestión de emergencias han reforzado los canales de comunicación pública, mediante mensajes de texto, radio, televisión y aplicaciones móviles. El SPC mantiene actualizados sus mapas de riesgo y emite avisos específicos por condado o región conforme evolucionan las condiciones meteorológicas.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre el riesgo de inundaciones repentinas en zonas del valle del Misisipi, donde el pronóstico contempla lluvias intensas acumuladas en cortos intervalos. El seguimiento de estos eventos se realiza en colaboración con el Centro de Predicción del Clima (CPC) de la NOAA, división especializada en pronóstico estacional, que publicó un informe especial sobre amenazas probabilísticas para la región.

¿Cómo impactará esta secuencia de tormentas graves a la población y qué se espera en los próximos días?

La secuencia de clima grave prevista para esta semana impacta a millones de personas en el centro y sur de Estados Unidos, tanto por el riesgo inmediato de tormentas, granizo y tornados, como por la posibilidad de inundaciones en áreas ya afectadas por sequías en meses anteriores. Las alertas oficiales permanecerán activas al menos hasta el fin de semana y podrían extenderse si los sistemas meteorológicos mantienen su trayectoria, según los modelos del SPC y la NOAA.

La información oficial está disponible en los portales del Storm Prediction Center, el National Weather Service y la National Oceanic and Atmospheric Administration, donde se actualizan pronósticos, mapas y recomendaciones en tiempo real. El seguimiento de los avisos y la preparación individual y colectiva son claves para reducir el impacto de estos eventos en la región central y sur del país.