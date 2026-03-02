Una historia de recuperación: el resurgimiento de Times Square y su impacto en la identidad de Nueva York

People gather at Times Square in New York City, U.S., November 28, 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Luces, edificios, negocios y restaurantes han convertido a Times Square en Nueva York en uno de los destinos turísticos más concurridos de la ciudad. Originalmente, este espacio era conocido por su ambiente industrial y rural, dedicado a la fabricación de carruajes a finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo, terminó transformándose en el epicentro más activo de la Gran Manzana.

Hasta finales de la década de 1990, la zona era sinónimo de crimen y drogas. Según The New York Times, el área, emplazada en una zona entonces alejada del bullicio que hoy caracteriza a Manhattan, contaba con talleres y fábricas, permaneciendo durante décadas lejos de los perfiles comerciales y teatrales que años después la hicieron famosa.

Un hombre camina por Times Square durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026 (AP/Seth Wenig)

De ser un área de fábricas a ser centro comercial

The New York Public Library señala que la llegada de teatros, restaurantes, hoteles y cabarets a Broadway y sus alrededores propició el desarrollo inusual de infraestructura de entretenimiento y gastronomía. La tradición del descenso de la bola de cristal para celebrar el Año Nuevo comenzó en 1907 y persiste, congregando a más de 1.000.000 de personas cada 31 de diciembre y alcanzando audiencias globales.

An electronic board displays "Happy New Year" as the fireworks go off after the ball drop at Times Square during New Year's celebrations in New York City, U.S., January 1, 2025. REUTERS/Adam Gray

El área fue llamada “The Crossroads of the World” y “The Great White Way” por la exuberancia de luces eléctricas y la diversidad de espectáculos, tal como documenta la organización cívica Times Square Alliance.

De acuerdo con el portal oficial Welcome to Times Square, en la década de 1990, el alcalde Rudolph Giuliani impulsó la transformación de la zona cerrando teatros pornográficos y sex-shops, y mediante la compra de los nueve teatros históricos de la calle 42 por parte del Estado de Nueva York.

Times Square está situada entre la Séptima Avenida y Broadway, y entre las calles 42 y 47. Actualmente es el corazón no solo del distrito teatral, sino también de la ciudad.

Multitudes de personas y taxis amarillos llenan las calles de Times Square en Nueva York, brillando bajo la intensa luz de sus icónicas vallas publicitarias digitales durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el proceso de recuperación de Times Square

Durante la década de 1990, Times Square inició un proceso profundo de recuperación a partir de políticas públicas y fuerte inversión privada.

En la actualidad, toda la zona se encuentra iluminada día y noche por enormes carteles de televisión y anuncios electrónicos. Esto dio origen a la tradicional “bola de cristal”, que desciende cada 31 de diciembre desde lo alto de Times Square para anunciar la llegada del nuevo año.

Hasta dos millones de personas se congregaron en Times Square para recibir el año 2000 con el descenso de la Millennial Crystal Ball de Waterford, una gigantesca esfera de cristal de Swarovski diseñada para ese evento.

El extremo norte de la plaza, entre las calles 46 y 47, es conocido como Plaza Duffy en honor al padre Francis P. Duffy, capellán del Regimiento de Infantería de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial.

En la taquilla TKTS, ubicada en el centro de Plaza Duffy, es posible adquirir entradas a mitad de precio para espectáculos de Broadway el mismo día de la función. Las instalaciones, renovadas en 2008, presentan peldaños en forma de escalera en su techo, lo que permite a los visitantes sentarse y disfrutar de una vista panorámica de la zona.

A screen in Times Square displays the company logo for Generate:Biomedicines during the company's IPO at the Nasdaq MarketSite in New York City, U.S.,February 27, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Cambios que atravesó Nueva York en el siglo XX

Nueva York registró un crecimiento sostenido durante el siglo XX. La Estatua de la Libertad fue testigo de la llegada de millones de inmigrantes y, en 1948, la ciudad superó a Londres en número de habitantes. Se consolidó como un destino clave para quienes llegaban desde Europa, Asia y América Latina.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Wall Street posicionó a la ciudad como actor central en la economía y la política global. Al convertirse en sede de la ONU y desplazar a París como referente del arte contemporáneo, la ciudad se afirmó como centro cultural. En ese contexto, Nueva York también comenzó a recibir crecientes flujos de turistas internacionales.

La historia local tomó un giro tras los atentados del 2001. Ese acontecimiento impulsó la modificación de protocolos de seguridad tanto en la ciudad como a escala internacional.