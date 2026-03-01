Estados Unidos

Castillo Belvedere: el mirador secreto de Nueva York y su doble vida en el Central Park

Entre árboles y lagos, este rincón brinda panorámicas únicas mientras conserva instrumentos científicos poco conocidos

El castillo, ubicada en el corazón del parque, se ha convertido en un punto de referencia tanto para turistas como para locales que buscan conocer un costado menos visible de la ciudad. Fuente: Central Park Conservancy,

Ubicado en la ciudad de Nueva York, el Central Park no solo es un parque rodeado de árboles y lagos, sino que también tiene un castillo escondido perfecto para descubrir mientras se recorre la Gran Manzana. Conocido como Castillo Belvedere, es una de las joyas escondidas que tiene el parque en la actualidad.

Esta edificación de piedra, ubicada en el corazón del parque, se ha convertido en un punto de referencia tanto para turistas como para locales que buscan conocer un costado menos visible de la ciudad. Desde su mirador se obtienen algunas de las panorámicas más reconocidas de la metrópolis, además de ofrecer una historia que une arquitectura, ciencia y ocio en un mismo lugar.

Así es el Castillo Bervedere, la joya escondida en el Central Park

De acuerdo con el sitio especializado Inter Viajes NY, el castillo fue construido entre 1867 y 1869 por iniciativa de Calvert Vaux, uno de los arquitectos responsables del Central Park, junto a Frederick Law Olmsted. Vaux buscaba aprovechar una colina natural ubicada en el centro del parque para erigir un mirador.

La edificación reúne elementos de la arquitectura gótica y románica, utilizando esquisto de Manhattan extraído del propio parque y granito. Su función original era ser un punto de interés para los visitantes, brindando un espacio privilegiado para apreciar el entorno. El nombre del castillo proviene del italiano y significa “hermosa vista”, aludiendo a la panorámica que ofrece el lugar.

Dentro del castillo, es posible observar instrumentos científicos dispuestos en la parte superior del edificio principal. Fuente: Central Park Conservancy,

La ubicación de Belvedere resulta estratégica: se encuentra sobre el lago conocido como Great Lawn and Turtle Pond, que suma un atractivo paisajístico con su césped ovalado y sus ocho diamantes de béisbol, integrados en un diseño que emula los jardines ingleses.

Según el portal oficial de Central Park Conservancy, esta zona permite disfrutar de una de las vistas más completas del parque y del perfil urbano de la ciudad, lo que convierte a la estructura en un sitio frecuentado por fotógrafos, aficionados a la naturaleza y quienes buscan espacios tranquilos en medio del movimiento metropolitano.

Según el portal oficial de Central Park Conservancy, esta zona permite disfrutar de una de las vistas más completas del parque y del perfil urbano de la ciudad, lo que convierte a la estructura en un sitio frecuentado por fotógrafos. Foto: Central Park Conservancy

La función meteorológica del Castillo Belvedere

La expresión “en este momento, la temperatura en Central Park es...”, común en las transmisiones de televisión y radio, se originó en el Castillo Belvedere. En 1919, este enclave dejó de ser únicamente una atracción turística y fue designado estación meteorológica oficial de Nueva York. Desde la torre se registran parámetros como la velocidad y dirección del viento.

Otros datos, como las precipitaciones, se toman en un área vallada al sur del castillo y se envían a la oficina de pronósticos del servicio meteorológico localizada en la Biblioteca Nacional de Brookhaven, en Long Island. Al recorrer el castillo, pueden observarse en la parte superior del edificio principal los instrumentos científicos que utilizan para estas mediciones.

Escondido en una empinada ladera debajo del Castillo Belvedere se encuentra el encantador Jardín de Shakespeare. Foto: Central Park Conservancy

En la actualidad, el castillo cumple funciones adicionales acordes a su ubicación, como la sede del Observatorio Meteorológico. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional trasladó su base principal al Rockefeller Center en la década de 1960, aún permanecen actividades de medición dentro del castillo.

Ubicación y horarios para visitantes

El castillo Belvedere está situado junto al lago Great Lawn and Turtle Pond, un óvalo de césped con ocho campos de béisbol, delimitado de manera natural por grupos de árboles al estilo del jardín inglés. Desde sus tres plataformas de observación, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas del parque.

En ese sentido, el Castillo Belvedere está ubicado en la transversal de la calle 79. Avanza en auto o a pie por la calle 79 hacia el centro de Central Park. Las personas que vengan lado este, deben tomar el metro hasta la estación de la calle 86 y camina desde ahí. Si vienen del lado oeste, tomar el metro hasta la estación de la calle 81.

Esta impresionante atracción está abierta todos los días y la entrada es gratuita. Según el sitio oficial Central Park Conservancy, el castillo abre en invierno (hasta el 6 de abril) de jueves a lunes, de 10:00 a 17:00.

Durante la primavera, verano y otoño, permanece abierto todos los días, en el mismo horario.

