Estados Unidos

El clima de Nueva York presenta cambios extremos de temperatura durante la semana

Las previsiones meteorológicas indican que la zona metropolitana experimentará una fuerte oscilación térmica, pasando de condiciones invernales a valores asociados a la primavera en tan solo unos días

Guardar
People enjoy the spring weather
People enjoy the spring weather amid blooming cherry blossoms in the Lower Senate Park on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., March 27, 2025. REUTERS/Kent Nishimura

Luego de las fuertes nevadas que atravesó Nueva York en las últimas semanas, volverán los días de sol a la Gran Manzana, de acuerdo con el pronóstico de los meteorólogos de NBC 4 New York.

Las temperaturas en la región triestatal de Nueva York oscilarán esta semana entre extremos, con sensación térmica que alcanzará los dígitos simples el lunes por la mañana, seguida de un rápido repunte que llevará los termómetros hasta los 60 grados Fahrenheit hacia el final de la semana.

El contraste entre el inicio helado y el aumento térmico marca las primeras señales de la primavera, aunque la estación comenzará oficialmente el 20 de marzo, según el portal NBC New York.

People enjoy the spring weather
People enjoy the spring weather amid blooming cherry blossomsin the Lower Senate Park on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., March 27, 2025. REUTERS/Kent Nishimura

La semana comenzó con un descenso marcado de la temperatura. La madrugada del lunes registró valores que hicieron que muchas zonas de Long Island, Connecticut y Hudson Valley percibieran menos de 10 grados Fahrenheit a las 7:00, según el equipo de Storm Team 4 de NBC New York.

Pronóstico: ascenso térmico y cambios bruscos

Tras el frío inicial, se prevé un episodio de nieve rápida durante la tarde del martes. Los meteorólogos anticipan que esta precipitación se transformará en lluvia a lo largo de esa misma tarde. Una vez finalizado este fenómeno, el clima cambiará de forma significativa, pues se espera un ascenso progresivo de las temperaturas.

Un trabajador retira nieve con
Un trabajador retira nieve con maquinaria ligera mientras peatones transitan por una acera despejada en Nueva York. La coordinación entre residentes y servicios locales reduce riesgos y facilita el retorno a la actividad normal.

El pronóstico señala que el miércoles el termómetro comenzará a subir, alcanzando valores en el rango de los 60 grados Fahrenheit (15°C) en los días posteriores. Se estima que durante la segunda mitad de la semana, las máximas lleguen a 58 grados Fahrenheit y que para el siguiente lunes y martes, el área supere nuevamente los 60 grados Fahrenheit.

Estos registros se percibirán como los primeros signos concretos de la llegada de la primavera al área metropolitana, aunque faltan varias semanas para el cambio de estación oficial.

Según Storm Team 4, aunque el invierno persiste en el calendario, las condiciones hacia el fin de la semana representarían un cambio drástico respecto al arranque gélido del lunes.

Variaciones extremas y transición a la primavera

Habitantes de regiones como Long Island, Connecticut y Hudson Valley enfrentarán en pocos días una variación térmica que supera los 50 grados Fahrenheit. Se trata de una transición poco usual para esta época.

El equipo de pronóstico de NBC New York recordó que la primavera, según el calendario, inicia el viernes 20 de marzo, pero el área experimentará antes el ascenso típico de las temperaturas estacionales.

Inicio oficial de la primavera en Nueva York

En Nueva York, la primavera comienza oficialmente con el equinoccio, que ocurre entre el 19 y el 21 de marzo. Durante esta estación, los días se hacen más largos: el equinoccio, del latín “noche igual”, marca el momento en que el día y la noche duran 12 horas cada uno.

En la ciudad, los cerezos en flor pueden admirarse desde finales de marzo hasta principios de mayo, con diferentes variedades que florecen en sucesión.

Temas Relacionados

NBC New YorkNueva YorkStorm Team 4Long IslandPronóstico del TiempoPrimavera

Últimas Noticias

Una historia de recuperación: el resurgimiento de Times Square y su impacto en la identidad de Nueva York

El renacimiento de Times Square refleja profundas transformaciones urbanas, económicas y culturales que redefinieron el corazón de Nueva York como epicentro internacional de turismo y espectáculo en la era contemporánea

Una historia de recuperación: el

Homicidio de Isaiah Coney en North Lauderdale deja a la comunidad en alerta y sin detenidos

La policía investiga el asesinato del joven de 26 años, ocurrido el sábado por la noche; las autoridades solicitan colaboración ciudadana para esclarecer el caso ante la falta de arrestos

Homicidio de Isaiah Coney en

Tribunal de Miami-Dade declara nulo el juicio por el asesinato de Bryan Pata

La pesquisa por el crimen del jugador universitario permanece abierta, mientras Rashaun Jones, excompañero y principal acusado, espera una posible repetición del juicio en una nueva audiencia

Tribunal de Miami-Dade declara nulo

El Concejo Municipal de Del Mar prohibió la excavación de hoyos peligrosos en las playas

La medida, alineada con otras ciudades costeras, busca impedir accidentes y asegurar el acceso para equipos de rescate

El Concejo Municipal de Del

El número de ciudadanos estadounidenses viviendo en el extranjero supera los 8 millones

Jóvenes, jubilados y familias buscan alternativas fuera de su país motivados por la polarización política, la desigualdad y el deseo de una vida menos presionada

El número de ciudadanos estadounidenses

TECNO

La revolución de la IA

La revolución de la IA colapsa el suministro mundial de chips de memoria

IA contra la soledad: de bodas con ChatGPT a robots que acompañan a mayores

Por qué se congela el móvil: posibles causas y soluciones prácticas

Spotify y consumo de datos: así influye la calidad de las canciones en tus megas

Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio de streaming: adiós a pagar doble

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Lipnicki y su recuerdo

Jonathan Lipnicki y su recuerdo de Ray Boyd, el niño de Jerry Maguire: “Tom Cruise decidió que yo era el indicado”

“Bridgerton”: ¿Quién es la nueva Lady Whistledown tras el final de temporada?

Se aclaran las dudas sobre la asistencia de Jim Carrey a los Premios César tras teorías de suplantación

La causa de muerte oficial de Eric Dane ha sido revelada

Bruno Mars prepara su regreso a París con The Romantic y anticipa un disco que ya despierta expectativas

MUNDO

Autoridades del Canal de Panamá

Autoridades del Canal de Panamá vigilan de cerca las repercusiones de la crisis en Oriente Medio sobre el comercio marítimo

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán, blanco de nuevos bombardeos israelíes

Luego de 65 años perdida, la ciencia logra recuperar una obra bíblica de Rembrandt

La Fontana de Trevi recauda medio millón de euros en su primer mes con acceso pago

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico