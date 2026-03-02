El clima de Nueva York presenta cambios extremos de temperatura durante la semana

People enjoy the spring weather amid blooming cherry blossoms in the Lower Senate Park on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., March 27, 2025. REUTERS/Kent Nishimura

Luego de las fuertes nevadas que atravesó Nueva York en las últimas semanas, volverán los días de sol a la Gran Manzana, de acuerdo con el pronóstico de los meteorólogos de NBC 4 New York.

Las temperaturas en la región triestatal de Nueva York oscilarán esta semana entre extremos, con sensación térmica que alcanzará los dígitos simples el lunes por la mañana, seguida de un rápido repunte que llevará los termómetros hasta los 60 grados Fahrenheit hacia el final de la semana.

El contraste entre el inicio helado y el aumento térmico marca las primeras señales de la primavera, aunque la estación comenzará oficialmente el 20 de marzo, según el portal NBC New York.

La semana comenzó con un descenso marcado de la temperatura. La madrugada del lunes registró valores que hicieron que muchas zonas de Long Island, Connecticut y Hudson Valley percibieran menos de 10 grados Fahrenheit a las 7:00, según el equipo de Storm Team 4 de NBC New York.

Pronóstico: ascenso térmico y cambios bruscos

Tras el frío inicial, se prevé un episodio de nieve rápida durante la tarde del martes. Los meteorólogos anticipan que esta precipitación se transformará en lluvia a lo largo de esa misma tarde. Una vez finalizado este fenómeno, el clima cambiará de forma significativa, pues se espera un ascenso progresivo de las temperaturas.

El pronóstico señala que el miércoles el termómetro comenzará a subir, alcanzando valores en el rango de los 60 grados Fahrenheit (15°C) en los días posteriores. Se estima que durante la segunda mitad de la semana, las máximas lleguen a 58 grados Fahrenheit y que para el siguiente lunes y martes, el área supere nuevamente los 60 grados Fahrenheit.

Estos registros se percibirán como los primeros signos concretos de la llegada de la primavera al área metropolitana, aunque faltan varias semanas para el cambio de estación oficial.

Según Storm Team 4, aunque el invierno persiste en el calendario, las condiciones hacia el fin de la semana representarían un cambio drástico respecto al arranque gélido del lunes.

Variaciones extremas y transición a la primavera

Habitantes de regiones como Long Island, Connecticut y Hudson Valley enfrentarán en pocos días una variación térmica que supera los 50 grados Fahrenheit. Se trata de una transición poco usual para esta época.

El equipo de pronóstico de NBC New York recordó que la primavera, según el calendario, inicia el viernes 20 de marzo, pero el área experimentará antes el ascenso típico de las temperaturas estacionales.

Inicio oficial de la primavera en Nueva York

En Nueva York, la primavera comienza oficialmente con el equinoccio, que ocurre entre el 19 y el 21 de marzo. Durante esta estación, los días se hacen más largos: el equinoccio, del latín “noche igual”, marca el momento en que el día y la noche duran 12 horas cada uno.

En la ciudad, los cerezos en flor pueden admirarse desde finales de marzo hasta principios de mayo, con diferentes variedades que florecen en sucesión.