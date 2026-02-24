Estados Unidos

La primavera llega a Nueva York: la fecha clave para ver la ciudad florecer

La transición estacional ocurrirá cuando el Sol cruce el ecuador terrestre, ocasionando jornadas de igual duración diurna y nocturna, lo que influirá en los patrones climáticos y el ciclo natural en diversas regiones del país

Guardar
Cerezos en flor adornan Central
Cerezos en flor adornan Central Park en Nueva York mientras personas disfrutan del lago y el césped en un día soleado, con el horizonte urbano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Nueva York atraviesa una fuerte nevada, aunque en pocas semanas llegará la primavera, una estación especialmente esperada por los amantes de las temperaturas cálidas que desean saber cuándo comenzará en el territorio.

Cuándo comienza la primavera en Nueva York

En Nueva York, la primavera comienza oficialmente con el equinoccio, que ocurre entre el 19 y el 21 de marzo. Durante esta estación, los días se hacen más largos: el evento conocido como equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”. Ese día, tanto el día como la noche duran 12 horas.

En la ciudad, los cerezos en flor pueden admirarse desde finales de marzo hasta principios de mayo, con diferentes variedades que florecen una tras otra.

Qué es el equinoccio de primavera

Según información de The Old Farmer’s Almanac, la publicación estadounidense especializada en meteorología y agricultura, la primavera de 2026 comenzará cuando el Sol cruce el ecuador terrestre, fenómeno que tiene lugar durante el equinoccio de marzo. En ese momento, el día y la noche presentan una duración prácticamente similar en todo Estados Unidos.

Esta situación se produce porque el eje de la Tierra no está inclinado hacia el Sol ni en sentido opuesto, lo que permite que la radiación solar se reparta de manera equitativa entre ambos hemisferios.

Cómo será la primavera en Nueva York en 2026

El clima primaveral en Nueva York varía de acuerdo con el avance de la estación. Según el registro mensual de AccuWeather, las temperaturas máximas para abril de 2026 oscilarán entre 13 y 21 grados Celsius (55 a 70 grados Fahrenheit), con mínimas que pueden descender hasta los 4 grados Celsius (39 grados Fahrenheit) en las primeras semanas. Hacia finales de mayo, los valores tienden a acercarse a los 24 grados Celsius (75 grados Fahrenheit), consolidando la llegada del ambiente veraniego.

A nivel nacional, la primavera de 2026 presentará diferencias marcadas. Según la proyección de AccuWeather, el sur de Estados Unidos experimentará un arranque más rápido de las temperaturas cálidas, mientras que el noreste, donde se encuentra Nueva York, vivirá una transición más gradual.

El informe anticipa que la sequía podría intensificarse en el suroeste y que algunas regiones, como Texas, Oklahoma, las Altas Llanuras y el Alto Medio Oeste, verán condiciones más húmedas.

Central Park en Nueva York
Central Park en Nueva York cobra vida con vibrantes cerezos en flor y visitantes disfrutando del clima primaveral, con el horizonte urbano de Manhattan visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primavera tendrá una duración cercana a 92 días y algunas horas en 2026, prolongándose hasta el sábado 20 o el 21 de junio, cuando empezará oficialmente el verano boreal.

Durante este periodo, las horas de luz aumentan gradualmente, extendiendo los días y repercutiendo directamente en el clima, así como en los ciclos de plantas y animales de todo el país.

Las condiciones propias del inicio de la primavera pueden diferir considerablemente entre regiones de Estados Unidos. Mientras en algunos estados se registrarán temperaturas templadas en las primeras semanas, en otros podrán persistir frentes fríos incluso durante marzo. Tanto la llegada del calor como el aumento del brillo solar dependen de la geografía y los patrones meteorológicos locales.

Cerezos en flor adornan Central
Cerezos en flor adornan Central Park en Nueva York mientras personas disfrutan del lago y el césped en un día soleado, con el horizonte urbano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer en primavera en Nueva York

Durante la primavera, Nueva York ofrece diversas actividades. Algunas de ellas son:

-Recorrer parques, organizar pícnics o realizar excursiones en tren al Hudson Valley.

-Asistir a juegos de béisbol de los Yankees y los Mets.-Caminar o pasear en bicicleta por rutas del Hudson Valley.

-Visitar el Brooklyn Botanic Garden y Central Park para apreciar la floración de los cerezos entre mediados de abril y mediados de mayo. El estado de la floración puede consultarse en los trackers oficiales de BBG y el New York Botanical Garden en el Bronx.

Cuáles serán los estados más húmedos de Estados Unidos

Precipitaciones de primavera de 2026

De acuerdo con el pronóstico publicado por The Old Farmer’s Almanac de 2026, se espera que gran parte del país experimente condiciones más secas de lo habitual. Por el contrario, las zonas con mayor humedad proyectadas son:

-Alaska-Texas y Oklahoma

-Apalaches del Norte

-Altas llanuras

-Alto Medio Oeste

-Región intermontana

