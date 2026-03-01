Las tormentas eléctricas y el granizo alteran el clima en Miami-Dade y Las Tunas

El sur de Florida y Las Tunas experimentan un inusual episodio de granizo y tormentas eléctricas fuera de temporada. (Captura X)

Las tormentas eléctricas y la caída de granizo marcaron un fin de semana atípico en el sur de Florida y en varias regiones de Cuba, donde condiciones meteorológicas inusuales propiciaron fenómenos poco frecuentes para esta época del año.

Mientras en el condado de Miami-Dade se registraron lluvias intensas y la caída de hielo, en la ciudad cubana de Las Tunas una tormenta local grave sorprendió a los habitantes con piedras de granizo del tamaño de un chícharo, un fenómeno inusual para el clima caribeño en los primeros meses del año.

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos había emitido un aviso para sectores como Homestead, Leisure City y Florida City, que expiró antes de que se informaran los primeros episodios de granizo.

Videos difundidos en redes sociales, como los compartidos por la cuenta Only in Dade, mostraron el momento en que el hielo impactaba el asfalto y los techos, generando asombro y preocupación entre los residentes.

Muchos de los cuales, no habían presenciado antes este tipo de precipitación en la región.

Las imágenes de vehículos cubiertos de hielo y calles parcialmente blancas circularon por plataformas digitales, reflejando la sorpresa de la población y la rapidez con la que cambió el estado del tiempo.

Según expertos en climatología de la Universidad de Miami, estas manifestaciones extremas se relacionan con patrones de inestabilidad atmosférica que, aunque poco habituales en esta latitud y época, pueden presentarse por la interacción de frentes fríos tardíos con masas de aire cálido y húmedo provenientes del Caribe.

La caída de granizo sorprendió a los residentes de Miami-Dade y Las Tunas debido a fenómenos meteorológicos atípicos en estas regiones caribeñas. (Captura de video)

Granizo en el sur de Florida: fenómeno inusual y ráfagas intensas

El fenómeno en Miami-Dade se produjo tras la llegada de una masa de aire inestable que favoreció la formación de tormentas eléctricas con vientos de hasta 96 km/h (60 mph), velocidad suficiente para provocar daños menores en techos y estructuras ligeras.

Según el pronóstico oficial, se advirtieron posibles granizos graves, que en algunas zonas alcanzaron un diámetro de hasta 2,5 centímetros (1 pulgada).

Las ráfagas intensificaron el impacto, dejando imágenes destacadas en vecindarios y espacios públicos, e incluso generando interrupciones temporales en el suministro eléctrico en algunos barrios.

El granizo, poco habitual en la región durante esta época, llevó a los vecinos a buscar refugio y a documentar la escena.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, aunque la alerta formal ya había finalizado, las condiciones de inestabilidad persistieron el tiempo suficiente para propiciar estos episodios aislados.

Especialistas del Centro Nacional de Huracanes indicaron que este tipo de eventos, aunque esporádicos, pueden volverse más frecuentes ante la variabilidad climática y la tendencia al aumento de la temperatura en el Atlántico.

Las tormentas eléctricas en Miami-Dade incluyeron vientos de hasta 96 km/h y granizos de hasta 2,5 centímetros de diámetro. (Captura de video)

Tormenta severa en Las Tunas: lluvias intensas y alertas en el oriente cubano

En la ciudad de Las Tunas, el Centro Meteorológico Provincial reportó la primera tormenta grave del año entre las 15:44 y las 16:20.

El fenómeno incluyó granizo, lluvias intensas y actividad eléctrica, con acumulados superiores a 30 milímetros en solo media hora.

Meteorólogos explicaron que la tormenta estuvo asociada a una vaguada sobre el Golfo de México y a un flujo de aire cálido del suroeste, condiciones que detonaron la inestabilidad en la atmósfera.

El meteorólogo Osmany el tiempo, conocido por sus análisis en redes sociales, advirtió para el final del fin de semana una tendencia al aumento de lluvias en el centro y oriente de la isla, extendiéndose el domingo hacia el occidente.

Osmany recomendó prestar atención ante posibles descargas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche: “Algunas de estas tormentas que se van a estar desarrollando principalmente en horarios a la tarde y hasta primeras horas de la noche pueden tener descargas eléctricas”.

En Las Tunas, la tormenta local grave dejó acumulados de más de 30 milímetros de lluvia en solo media hora, sin daños reportados. (Captura de video Instagram)

Recomendaciones de seguridad y vigilancia activa

A pesar de la intensidad de las precipitaciones y el granizo, las autoridades de Las Tunas no reportaron daños materiales ni afectaciones a la infraestructura.

Sin embargo, tanto en Cuba como en Florida, los organismos de emergencia recordaron la importancia de evitar cruzar zonas inundadas y resguardarse durante tormentas eléctricas.

Recomendaron también desconectar aparatos eléctricos y mantenerse alejados de ventanas durante episodios de descargas, ya que el riesgo de accidentes se incrementa con la presencia simultánea de agua y rayos.

La vigilancia meteorológica permanece activa, ya que las condiciones inestables podrían repetirse en los próximos días.

Desde el sur de Florida hasta el oriente cubano, el episodio de granizo y tormentas eléctricas evidenció la variabilidad climática que puede sorprender incluso en regiones donde estos fenómenos son poco comunes fuera de temporada.

La comunidad científica local continuará monitoreando estos patrones para anticipar posibles recurrencias y fortalecer los sistemas de alerta temprana.