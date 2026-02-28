Estados Unidos

El calor inusual transforma el fin de semana en Washington, D. C.

Las temperaturas se disparan a niveles inéditos para febrero, impulsando actividades al aire libre y generando optimismo entre los residentes antes de un inminente regreso del frío invernal

Guardar
Washington, D. C. afronta un
Washington, D. C. afronta un inusual veranillo con temperaturas de hasta 18 °C tras semanas de frío extremo (REUTERS/Annabelle Gordon)

Washington, D. C. experimentará este fin de semana un inusual episodio de temperaturas elevadas para la temporada, con un pronóstico de hasta 18 °C el sábado 28 de febrero, lo que podría convertirlo en el día más cálido de 2026 en la ciudad hasta el momento.

Este fenómeno contrasta de forma marcada con las condiciones invernales que prevalecieron desde principios de año, caracterizadas por casi cuatro semanas consecutivas de temperaturas bajo cero y nevadas recientes, la última registrada el pasado domingo.

El rápido aumento de temperatura ha generado efectos directos en los habitantes del área metropolitana conocida como DMV —que comprende el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia—, afectando tanto el bienestar físico como la salud mental de la población.

Tras un periodo prolongado de frío extremo, la previsión de días templados y cielos mayormente soleados despierta expectativas entre quienes buscan actividades al aire libre. Según el pronóstico, el viento será leve durante el fin de semana, lo que favorecerá la estancia en exteriores y multiplicará las opciones recreativas tanto en la ciudad como en sus alrededores.

Entre las alternativas para aprovechar el clima, se incluyen los paseos por los jardines de Hillwood Estate, Museum & Gardens, una de las residencias históricas más reconocidas de la capital estadounidense. También es posible explorar pequeñas localidades rurales en las cercanías de Washington, D. C., que ofrecen rutas gastronómicas y eventos culturales durante los primeros días templados del año.

Las condiciones cálidas del sábado
Las condiciones cálidas del sábado podrían registrar el día más templado de 2026 en el área metropolitana del DMV (REUTERS/Jonathan Ernst)

Quienes prefieran una experiencia de contacto directo con la naturaleza pueden optar por recorrer la ruta panorámica Skyline Drive dentro del Parque Nacional Shenandoah, con vistas a los Apalaches y senderos accesibles para distintos niveles de caminantes. Además, existen múltiples circuitos de senderismo señalizados en las proximidades del Distrito, recomendados por asociaciones locales de excursionismo.

Las proyecciones meteorológicas indican que las temperaturas del sábado igualarían o incluso superarían el anterior máximo anual de 63 °F (17,2 °C), registrado el 7 de enero. Este episodio de calor atípico es interpretado por expertos en climatología como una manifestación de la variabilidad atmosférica propia de los meses de transición estacional en la región del Atlántico medio. De acuerdo con el canal meteorológico Weather Channel, el aumento térmico será de corta duración, ya que el inicio de marzo traerá consigo un retorno de las condiciones invernales: para el lunes 2 se prevé una probabilidad del 58 % de nevadas, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 0,5 °C y mínimas próximas a –2 °C. Este escenario descarta, por el momento, la llegada de la primavera meteorológica al área de Washington, D. C..

Un invierno persistente y cambios abruptos: efectos sobre la vida cotidiana

Autoridades subrayan la importancia de
Autoridades subrayan la importancia de consultar el pronóstico y vestir en capas ante la inminente vuelta de las bajas temperaturas a Washington, D. C (REUTERS/Kent Nishimura)

La oscilación térmica registrada en la capital estadounidense durante las últimas semanas ha sido objeto de seguimiento por parte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Especialistas de la institución explican que el patrón de temperaturas extremas, alternando episodios gélidos con breves intervalos cálidos, responde tanto a corrientes de aire procedentes del Golfo de México como a la influencia residual de masas polares desde Canadá.

Este comportamiento atmosférico, lejos de ser exclusivo de 2026, ha mostrado una tendencia al alza en las últimas décadas, según informes del National Weather Service y de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

La exposición reiterada a cambios bruscos de temperatura puede tener repercusiones en la salud, especialmente entre personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. La organización médica American Lung Association recomienda reforzar la protección ante variaciones súbitas de clima y prestar atención a los síntomas de gripes y resfriados, frecuentes en periodos de transición invernal.

Por otra parte, especialistas en salud mental del área del DMV señalan un repunte en consultas vinculadas al ánimo y la salud mental durante los meses de invierno; la aparición de días soleados y templados, aunque breves, suele asociarse con mejoras temporales en el bienestar emocional de la población.

Opciones recreativas y precauciones para los residentes

El aumento de la temperatura y la reducción del viento amplían las opciones para actividades al aire libre. Las autoridades locales recomiendan disfrutar de parques urbanos, senderos y espacios naturales, pero insisten en la importancia de mantener medidas de precaución ante la posibilidad de un retorno abrupto del frío.

La Secretaría de Parques y Recreación de Washington, D. C. sugiere consultar las actualizaciones meteorológicas antes de planificar excursiones y vestir en capas para adaptarse a posibles descensos repentinos de temperatura.

Entre las rutas sugeridas para aprovechar el fin de semana, además de los jardines de Hillwood Estate, Museum & Gardens, se encuentran el National Arboretum y los senderos a orillas del Río Potomac. Las autoridades del Parque Nacional Shenandoah informan que la ruta Skyline Drive permanece habilitada y recomiendan precaución en áreas donde persistan residuos de nieve o hielo.

El veranillo que experimentará Washington, D. C. este sábado será, según los meteorólogos, una pausa breve en un invierno que continúa presente en la región.

