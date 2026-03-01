Las cinco exposiciones imperdibles de arte que marcan el marzo cultural en Miami

La tercera edición de Deering Contemporary en Deering Estate invita a ocho artistas a dialogar con la naturaleza mediante materiales recolectados del entorno local. ABMB25, Galleries, Public Interactions, MC, PR, Mendes Wood DM, Patricia Ayres

Entre las exposiciones de artes visuales que marcan el pulso cultural de Miami en marzo, sobresalen cinco propuestas que abordan la memoria, la identidad y el territorio desde perspectivas diversas.

La ciudad, reconocida por su efervescencia artística y su cruce de culturas, ofrece estos días una ruta singular para quienes desean adentrarse en los lenguajes contemporáneos y sus conexiones con el paisaje local.

La obra de Rubem Robierb se despliega en VISU Contemporary bajo el título Roots to Fly. La muestra, que permanecerá hasta el 15 de marzo, reúne esculturas, pinturas y propuestas visuales que exploran el origen y la transformación personal.

El centro de atención es The Winged Canoe, una pieza en la que, según la propuesta del artista, un niño navega un entorno surrealista y su travesía representa una metáfora de resiliencia.

Este proyecto, que Robierb describe como un homenaje a la capacidad de adaptación y superación, invita al espectador a cuestionar las fronteras entre lo real y lo imaginario.

Karen Rifas y la geometría en papel

En LnS Gallery, la exhibición paper. color. lines traza una retrospectiva de más de diez años del trabajo de Karen Rifas.

Sus obras sobre papel, que podrán verse hasta el 21 de marzo, exploran la abstracción a través de la geometría y el juego cromático.

Karen Rifas muestra más de una década de abstracción geométrica en 'paper. color. lines' en LnS Gallery, destacando el papel como soporte expresivo en el arte en Miami. (Emerson Dorsch)

La artista, considerada una figura central en la escena abstracta de Miami, reafirma así la capacidad del papel para convertirse en protagonista de la creación artística.

Rifas utiliza líneas, segmentos y colores sutiles para construir composiciones que desafían la percepción y la profundidad, proponiendo nuevas formas de diálogo visual.

Deering Estate: arte y entorno natural

La edición 2026 de Deering Contemporary, titulada Here We Gather… All We Need, We Already Have, convoca a ocho artistas que trabajan con materiales recolectados en el entorno del Deering Estate.

Curada por Dainy Tapia, la exposición entrelaza obras de Maria Theresa Barbist, Jessica (Yessica) Gispert, Mark Herrera, Karla Kantorovich, Yusimy Lara, Evelyn Politzer, David Valiente y Rebecca White.

Sus intervenciones dialogan con el paisaje, la memoria y la relación con el territorio natural. La muestra puede visitarse a diario hasta el 22 de marzo y el acceso está incluido en la entrada general del recinto.

El recorrido por estas obras propone una reflexión sobre la sostenibilidad y el vínculo entre arte y medio ambiente.

Winter Shows 2026: diversidad de lenguajes en Nina Johnson

El espacio Nina Johnson alberga las Winter Shows 2026, donde la exposición colectiva Dripped reúne a Made By Astronauts, Oh de Laval y Hilliary Gabryel.

Además, se presentan propuestas individuales de Megumi Shauna Arai y Constanza Alarcón Tennen. Entre mitología, cerámica, medicina tradicional e instalaciones, estos proyectos investigan el cuerpo, la materialidad y la memoria cultural.

Las muestras permanecerán abiertas hasta el 18 de abril. El programa incluye actividades paralelas como charlas con artistas y talleres dirigidos a distintos públicos.

Diálogo cubano en el Museum of Art and Design

El Museum of Art and Design at Miami Dade College acoge hasta el 10 de mayo Odyssey, una exposición que pone en conversación a Belkis Ayón y Carlos Alfonzo.

La muestra contrapone la abstracción espiritual de Alfonzo con las xilografías de Ayón, inspiradas en la mitología Abakuá, que abordan temas de fe, identidad y exilio.

Este cruce ofrece una mirada renovada sobre dos figuras esenciales del arte cubano del siglo XX.

Además, el programa de la exposición incluye charlas curatoriales y recorridos guiados, ampliando la experiencia para el público interesado en profundizar en el legado de ambos artistas.

Estas exposiciones no solo ofrecen una panorámica sobre el arte contemporáneo de Miami, sino que también invitan a repensar las relaciones entre obra, contexto y memoria.

La convergencia de propuestas y discursos convierte a marzo en un mes clave para quienes buscan entender el mapa actual del arte en Miami.