La ciudad de Rancho Santa Margarita lidera el ranking de seguridad en California

Rancho Santa María lidera el ranking de ciudades más seguras de California. Foto: Wikipedia

Una ciudad de California fue elegida como la más segura según los datos sobre delincuencia del FBI. Alejada del ruido de la ciudad y rodeada de montañas, Rancho Santa Margarita se encuentra a 48 minutos del este de Los ángeles.

La mayoría de las ciudades más seguras de California se ubican en las afueras de importantes áreas metropolitanas como San Francisco, Sacramento, San Diego y Los ángeles. Calexico se destaca como la única ciudad fronteriza y la única en la lista de este año que no se encuentra cerca de una importante área metropolitana de Estados Unidos.

La tasa de delitos violentos en Rancho Santa Margarita es de solo 0,4 por cada 1.000 habitantes, con ausencia total de homicidios. Foto: TripAvisor

Por qué se distingue Rancho Santa Rita

Esta localidad, ubicada en el condado de Orange, informa tasas de criminalidad notablemente bajas. Según el informe de SafeWise, Rancho Santa Margarita tiene una tasa de delitos violentos de 0,4 por cada 1.000 habitantes y una ausencia total de homicidios, lo que la ubica como la más segura tanto del sur de California como de todo el estado. Además, cuenta con escuelas calificadas con A y una alta valoración en calidad de vida para familias.

La ciudad se distingue por el nivel de eficiencia policial y el compromiso de la comunidad. Destaca especialmente la aplicación proactiva de la ley y la existencia de programas activos de vigilancia vecinal, con residentes que cooperan en el cuidado mutuo.

En los rankings de seguridad, Rancho Santa Margarita supera a otras ciudades conocidas por su bajo índice delictivo, como Irvine y Aliso Viejo. Los datos evidencian que la ciudad mantiene tasas de criminalidad hasta 88% menores que el promedio nacional. Su entorno tranquilo, la planificación urbana y la vigilancia comunitaria influyen en un perfil seguro y poco reconocido fuera del área.

La tasa de delitos violentos en California y la comparación nacional

En 2026, California reportó una tasa de 4,24 incidentes de delitos violentos por cada 1.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 4,43. El informe de SafeWise indica que la entidad logró conservar este índice respecto al año anterior, cuando la tasa era de 4,2 casos.

Estos resultados derivan de los datos de criminalidad del FBI y han sido ajustados por población, para comparar de forma equitativa las distintas ciudades sin importar su tamaño.

Respecto a los delitos contra la propiedad, los datos muestran una mejora. La tasa en California disminuyó de 25,3 incidentes por 1.000 personas en 2024 a 20,84 en 2026, situándose por debajo de la media nacional, que es 22,89. Aunque esta tendencia es descendente, la frecuencia de delitos contra la propiedad históricamente ha sido mayor que en otras regiones de Estados Unidos y, según la encuesta de SafeWise, la experiencia auto reportada de este tipo de delitos aumentó en el último año.

Lago Santa Margarita en la ciudad de Rancho Santa Margarita, California. Foto: Wikipedia

Persisten altos niveles de preocupación ciudadana

El informe subraya que California registra el quinto nivel más alto de preocupación por la seguridad a nivel nacional. Aunque el 58% de los encuestados indica una preocupación diaria, ese porcentaje bajó respecto al 64% registrado el año anterior. Aun así, continúa siendo uno de los valores más altos del país. Solo el 37% de los californianos manifiestan sentirse seguros, una de las tasas más bajas del territorio estadounidense.

En este panorama, los habitantes de California muestran mayor tendencia a ser víctimas de delitos violentos o robos de paquetes en comparación con el promedio nacional. Esta exposición directa al delito alimenta la preocupación: el 58% de la población cree que la criminalidad aumenta, frente al 54% del promedio nacional.

Criterios y límites de los rankings de ciudades seguras

El listado de las diez ciudades más seguras de California se basa en los datos de criminalidad reportados al FBI, ajustados por el tamaño poblacional de cada localidad. El informe aclara que aparecer o no en el ranking depende del cumplimiento de los requisitos de reporte y de superar un umbral mínimo de habitantes.

Los datos permiten identificar patrones delictivos y riesgo relativo, reconociendo que estas cifras no representan necesariamente la calidad de vida total ni la experiencia individual en cada comunidad.

Analistas del equipo de SafeWise, dirigidos por Cathy, especialista en interpretación de datos criminales en parámetros de seguridad comprensibles, advierten que las cifras oficiales no reflejan completamente la realidad de cada ciudad, ya que elementos como la participación comunitaria, los recursos disponibles o las medidas de prevención pueden no quedar plasmados en las estadísticas.