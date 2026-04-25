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Zelensky se reunió con el príncipe heredero saudí para profundizar la cooperación en seguridad, energía y alimentación

Entre otros temas, el mandatario ucraniano abordó con Mohamed bin Salmán la situación en Oriente Medio y el Golfo, en referencia al conflicto entre Estados Unidos e Irán

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Ucrania busca fortalecer alianzas con países del Golfo ante la inestabilidad regional (Reuters)
Ucrania busca fortalecer alianzas con países del Golfo ante la inestabilidad regional (Reuters)

Volodimir Zelensky mantuvo un encuentro con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en la ciudad de Yeda. Durante esta reunión, ambos líderes abordaron la cooperación bilateral en materia de seguridad, energía y alimentación, temas que forman parte de un acuerdo estratégico que Ucrania y Arabia Saudita desarrollan de manera conjunta.

El presidente ucraniano destacó la importancia de este acuerdo, profundizando la relación entre ambos países y estableciendo un marco para acciones futuras en el escenario internacional.

La visita de Zelensky a Arabia Saudita representa la segunda en menos de un mes y se da en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Medio, marcado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En este marco, Ucrania busca fortalecer alianzas con países del Golfo, ofreciendo su experiencia en defensa, especialmente en la protección frente a ataques con drones, tecnología que Kiev ha perfeccionado desde el inicio de la invasión rusa.

Ucrania compartió su experiencia en defensa contra drones adquirida desde el inicio de la invasión rusa (Reuters)
Ucrania compartió su experiencia en defensa contra drones adquirida desde el inicio de la invasión rusa (Reuters)

Según el presidente ucraniano, el encuentro en Yeda fue “muy productivo” y se asignaron tareas concretas a los equipos de ambos gobiernos para avanzar en la implementación de los acuerdos alcanzados.

Esta colaboración incluye contratos de defensa aérea por diez años, con la creación de líneas de producción conjuntas y transferencia de conocimiento militar. Como parte de estos acuerdos, especialistas ucranianos fueron enviados a países árabes del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, con el objetivo de reforzar la defensa regional ante la amenaza de drones iraníes.

“Ahora, cuando las relaciones internacionales se encuentran significativamente desestabilizadas, este tipo de colaboración bilateral es precisamente lo que restablece la confianza”, señaló Zelensky.

Además, la agenda del mandatario ucraniano en Oriente Medio incluyó la oferta de asistencia ucraniana a varios países para restablecer la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional afectada por la tensión entre Irán y Occidente.

La zona es clave para el comercio internacional y enfrenta riesgos por la tensión entre Irán y Occidente (Reuters)
La zona es clave para el comercio internacional y enfrenta riesgos por la tensión entre Irán y Occidente (Reuters)

Por otro lado, en esta jornada, Friedrich Merz, líder de la oposición alemana, expresó que Ucrania no tiene perspectivas de adhesión inmediata a la Unión Europea. Tras la cumbre en Nicosia, propuso que Kiev participe provisionalmente en las instituciones europeas, asistiendo a los consejos europeos sin derecho a voto.

Mientras tanto, Ucrania insiste en mantener el impulso de su candidatura en el contexto de la guerra contra la invasión rusa. El presidente Zelensky rechazó cualquier integración parcial y afirmó que su país merece la plena membresía en la UE y no una participación simbólica.

Para el gobierno ucraniano, el acceso al bloque europeo es fundamental para la recuperación económica y la seguridad.

En este marco, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen afirmó que la entrada de Ucrania depende de una decisión política y del cumplimiento de reformas.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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UcraniaArabia SauditaVolodimir ZelenskyMohamed bin SalmánGuerra en Medio Oriente

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