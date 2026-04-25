Entre aguas azuladas y cañones rojos: así es Lake Powell, el destino que convierte el desierto en un oasis

Lake Powell ofrece paisajes impactantes entre Arizona y Utah con cañones y aguas turquesa ideales para actividades al aire libre (Unsplash)

Entre el inhóspito desierto que conecta Arizona y Utah, Lake Powell aparece como un oasis flanqueado por cañones, playas apartadas y cielos que permiten contemplar atardeceres únicos. Este lago artificial, célebre por su impactante entorno y la variedad de actividades al aire libre, ofrece experiencias que van desde quedarse en una casa flotante hasta admirar la bóveda celeste prácticamente libre de contaminación lumínica, según destacó Travel + Leisure.

Lake Powell es uno de los destinos naturales más espectaculares entre Arizona y Utah por sus cañones, formaciones rocosas y aguas turquesa. Los visitantes pueden planificar su viaje reservando alojamiento y embarcaciones con anticipación, eligiendo la mejor temporada entre abril y septiembre y preparando alimentos para disfrutar plenamente del entorno.

Situado en la frontera entre estos dos estados, Lake Powell se extiende a lo largo de amplias zonas de agua azulada, rodeado de rocas rojizas y presentes del afluente Colorado. El acceso principal es la ciudad de Page, en Arizona, que funciona como punto de partida para quienes desean explorar la región.

Para los viajeros que llegan de otras ciudades, la vía más rápida es volar al aeropuerto municipal de Page, con vuelos diarios desde Phoenix. Desde ese punto, se recomienda alquilar un auto y conducir un breve tramo hasta Lake Powell Resorts & Marinas, situados en la divisoria estatal, lo que facilita el ingreso desde ambos lados del lago.

Claves para organizar una visita perfecta a Lake Powell

Explorar cañones y navegar exige prever alternativas de alimentación y hospedaje para evitar contratiempos (Unsplash)

La planificación anticipada resulta esencial en este destino. Travel + Leisure aconseja reservar la embarcación con la mayor anticipación posible, ya sea una casa flotante, lancha de arrastre o motos acuáticas, especialmente si el viaje se realiza en la temporada alta de verano.

Las alternativas de hospedaje son diversas. Quienes escogen una casa flotante integran alojamiento y transporte, pero si se opta por lanchas pequeñas, es necesario decidir entre acampar, viajar en autocaravana o elegir un hotel cercano en Page o sus alrededores. La demanda suele ser considerable durante los meses principales, así que reservar pronto es imprescindible.

En cuanto a la alimentación, conviene organizarse antes de salir al lago. Aunque existen algunos restaurantes en la zona, no siempre resultan accesibles cuando se está navegando o explorando cañones. Por ello, es aconsejable llevar comida sencilla y abundante agua para aprovechar todo el día en el agua sin cortes innecesarios, como explica Travel + Leisure.

Cuándo es el mejor momento para viajar al lago Lake Powell

El periodo más recomendable para visitar Lake Powell abarca desde abril hasta septiembre. Según la revista, primavera y otoño ofrecen temperaturas más moderadas y escasa presencia de turistas, lo que permite disfrutar mejor de las playas y los senderos naturales.

La temporada alta en Lake Powell coincide con las temperaturas más agradables para actividades al aire libre y deportivas (Unsplash)

Durante el verano, el lago se anima con la llegada de miles de visitantes y se registran temperaturas que superan los 38°C, condiciones idóneas para practicar deportes acuáticos y nadar en aguas frescas. Por su parte, los meses intermedios favorecen excursiones y jornadas más tranquilas.

Actividades imprescindibles en Lake Powell

La navegación en casa flotante es uno de los atractivos más auténticos. Dormir rodeado de acantilados, desayunar a bordo y elegir cada día una cala diferente para fondear forman parte de la experiencia. Disponer de cocina propia contribuye a una mayor autonomía durante la estadía.

El senderismo por los cañones, colinas y laderas externas constituye otra opción ineludible. Caminatas breves llevan hacia panorámicas que capturan el serpenteante recorrido de los canales de Lake Powell. Los mejores momentos para recorrerlos son al amanecer o al atardecer, cuando la luz resalta los tonos de las piedras.

La pesca es popular en el lago, que alberga especies como el bass, el catfish y el walleye. Los aficionados a la astronomía y la fotografía encuentran aquí uno de los cielos más limpios de Estados Unidos, lo que permite observar estrellas y la luna sin interferencias. Las actividades acuáticas tienen amplia presencia: wakesurf, kayak, paddle surf, paseos en lancha y exploración en motos acuáticas se desarrollan tanto en áreas amplias como en angostos canales.

Monumentos naturales y rincones únicos del lago

La singular belleza de Lake Powell y sus alrededores lo convierten en un destino imprescindible para quienes buscan naturaleza y aventura en Arizona y Utah (Unsplash)

Lake Powell sirve de acceso al Monumento Nacional Rainbow Bridge, considerado uno de los arcos naturales más grandes del mundo y un sitio sagrado para comunidades originarias. Solo es posible llegar cerca de este monumento navegando y luego realizando una caminata breve.

También destaca la Catedral del Desierto, un cañón de aspecto monumental que solo aparece cuando el nivel del agua disminuye, despertando el interés de exploradores y fotógrafos. En la amplia Padre Bay, las vistas panorámicas y los islotes convierten la zona en un punto habitual de anclaje y apreciación de atardeceres.

No muy lejos, el mirador de Horseshoe Bend permite observar desde lo alto la curva del Colorado bordada por paredes de roca, muy cerca de la marina. Su peculiar silueta lo ha situado entre los rincones más fotografiados del suroeste de Estados Unidos.

Finalmente, el Antelope Canyon despliega sus paredes ondulantes de arenisca y surtidores de luz natural, atrayendo a quienes buscan una experiencia diferente fuera del lago. Las visitas guiadas son muy demandadas, por lo que Travel + Leisure sugiere reservar el recorrido con tiempo suficiente.

Entre cañones y aguas azuladas, las noches en Lake Powell regalan uno de los cielos más nítidos del país, convirtiendo la estadía en una vivencia que va más allá de lo esperado.