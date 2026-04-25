Costa Rica inicia campaña de vacunación contra la influenza estacional 2026 con 1,5 millones de dosis

La vacunación contra la influenza busca aplicar 1,5 millones de dosis a partir del lunes 27 de abril en todo el país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud anunciaron el lanzamiento oficial de la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional correspondiente al año 2026. El operativo contempla la aplicación de 1,5 millones de dosis en todo el territorio costarricense y dará inicio el próximo lunes 27 de abril en los establecimientos públicos de salud.

De acuerdo con la información suministrada por las instituciones, la influenza continúa siendo una enfermedad altamente contagiosa de comportamiento estacional, que cada año genera un incremento significativo en la demanda de servicios médicos. Este aumento se refleja tanto en consultas ambulatorias como en hospitalizaciones, lo que convierte su control en una prioridad para el sistema sanitario.

Las autoridades advirtieron que, durante los picos de circulación del virus, los centros médicos suelen experimentar una presión adicional, especialmente en servicios de emergencias y hospitalización. Por esta razón, la vacunación se posiciona como una de las principales herramientas de prevención para reducir complicaciones, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a esta enfermedad respiratoria.

La influenza, considerada como una enfermedad altamente contagiosa, incrementa el número de consultas y hospitalizaciones durante su temporada. Caja Costarricense de Seguro Social

En ese contexto, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología definió los grupos que deberán recibir la vacuna de manera prioritaria. Entre ellos se encuentran los niños mayores de 6 meses y menores de 8 años, así como los adultos a partir de los 58 años. También se incluyen todas las mujeres embarazadas, independientemente del trimestre de gestación.

Asimismo, la estrategia abarca a personas entre los 8 y los 57 años que presenten factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas. Dentro de estas condiciones se encuentran la diabetes, cardiopatías, obesidad, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer e inmunodeficiencias, de acuerdo con el protocolo vigente divulgado por las autoridades sanitarias.

El operativo de vacunación también incorpora a diversos grupos ocupacionales considerados clave para el funcionamiento del país o con mayor exposición al virus. Entre ellos destacan los trabajadores del sector salud, incluyendo personal de la CCSS y del Ministerio de Salud, así como miembros de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y las fuerzas policiales.

La campaña también incluye como prioritario al personal sanitario, fuerzas policiales, Cruz Roja, Bomberos y funcionarios de CEN-CINAI y la Red CUDI. Fuente: CCSS

De igual forma, serán vacunados funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), operadores del sistema de emergencias 9-1-1 y personal de la Dirección General de Migración y Extranjería. La lista se amplía a colaboradores de los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Red CUDI), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El plan incluye además a trabajadores que mantienen contacto con fauna silvestre o que laboran en granjas avícolas y porcinas, así como a cuidadoras de adultos mayores, docentes de primaria y secundaria y recolectores de residuos sólidos. También se contemplan familiares de niños vacunados, específicamente aquellos menores de 13 años que cuenten con registro previo en el esquema de inmunización.

La compra de las 1,500,000 dosis fue confirmada por la CCSS como parte de su estrategia anual de prevención. Las autoridades indicaron que las personas pertenecientes a los grupos priorizados podrán acudir a cualquier punto de vacunación habilitado por la institución, siempre que exista disponibilidad del biológico, sin importar su lugar de residencia.

Finalmente, el llamado de las autoridades es a que la población acuda oportunamente a vacunarse y siga las recomendaciones sanitarias, con el objetivo de disminuir el impacto de la influenza en los próximos meses y proteger especialmente a los sectores más vulnerables.