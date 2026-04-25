La Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos planean aumentar su flota de F-35 gracias a un presupuesto récord

El F-35 de Lockheed Martin es el avión de combate más costoso jamás desarrollado por Estados Unidos (EFE)

La Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos propusieron aumentar las compras del caza F-35 de Lockheed Martin Corp durante los próximos cinco años, en una muestra de confianza hacia un avión que Elon Musk y otros críticos sostienen que está quedando obsoleto.

Según las proyecciones publicadas el viernes, las compras planificadas del modelo de la Fuerza Aérea aumentarían de 38 aviones el próximo año a 42 en el año fiscal 2028, 46 en 2029 y 48 tanto en 2030 como en 2031.

Las compras para la Marina y el Cuerpo de Marines subirían a 47 aviones el próximo año, frente a los 23 de este año. La Marina y el Cuerpo de Marines planean adquirir 43 en 2028 y 38 o menos cada año entre 2029 y 2031.

El aumento en las cantidades no está garantizado. Forma parte de la solicitud de la administración al Congreso para incrementar el presupuesto de defensa en más del 40%, hasta 1,5 billones de dólares. Esta propuesta enfrenta resistencias tanto de conservadores fiscales como de demócratas.

El F-35 está diseñado para operar en versiones para la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines (Reuters)

Las proyecciones representan un voto de confianza para el avión de combate, que ha llevado a cabo misiones sobre Irán durante la campaña liderada por Estados Unidos e Israel en las últimas semanas. El programa de armamento más costoso de la historia estadounidense ha sido criticado reiteradamente por Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., quien dejó su cargo en la Casa Blanca el año pasado pero sigue siendo una voz influyente.

En 2024, Musk calificó al F-35 como “una máquina costosa y compleja que intenta hacer de todo, pero no destaca en nada”.

“El éxito nunca estuvo entre los posibles resultados”, escribió entonces en X. “Además, los cazas tripulados ya están obsoletos en la era de los drones. Solo provocarán la muerte de pilotos”.

El F-35 incorpora tecnología furtiva para evadir radares enemigos (Reuters)

Las compras previstas del F-35 serían una buena noticia para Lockheed, el principal contratista de defensa de Estados Unidos, ya que el total de aviones solicitados asciende a 85, frente a los 47 aprobados por el Congreso para este año.

Esto ocurre a pesar de que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha señalado que la tasa de disponibilidad del avión, el tiempo durante el cual se considera apto para misiones, está por debajo del estándar. Los esfuerzos para actualizar el software de los aviones también se encuentran estancados.

(Bloomberg)