Ziggy Marley y la frase que lo define: “No soy solo el hijo de Bob, sino del mundo”

Ziggy Marley afirma que Bright Side refleja una búsqueda de bienestar emocional y salud mental mediante el reggae contemporáneo

El peso de la herencia familiar, la búsqueda de identidad y la influencia de la diversidad son ejes que marcan la propuesta artística actual de Ziggy Marley.

A pocos días del estreno de Bright Side, el nuevo disco del músico, el artista conversó en Los Ángeles con el pódcast estadounidense de entrevistas Club Random Podcast acerca de la huella de Bob Marley, la felicidad y la espiritualidad que atraviesan su vida y su música.

En la charla, Ziggy Marley relató cómo crecer bajo la sombra de Bob Marley supuso una presión constante y una comparación permanente, lo que lo llevó a desarrollar una identidad propia y a valorar la espiritualidad y la autoaceptación como motores para encontrar su lugar en la música. Profundizó en los desafíos de ser jamaicano en la actualidad y cómo el entorno multicultural impactó en su evolución personal.

Impacto de la fama de Bob Marley en la trayectoria de Ziggy

El peso de la herencia de Bob Marley marcó la identidad artística y personal de Ziggy Marley, quien se define como 'hijo del mundo' (Facebook)

Ziggy Marley describió su experiencia con la notoriedad de su padre y cómo eso influyó en su trayectoria. “No soy solo el hijo de Bob. Me siento un hijo del mundo”, señaló Ziggy en Club Random Podcast. “Existe una imagen gigantesca de mi padre allá fuera, una que no solo pertenece a nuestra familia, sino a todo el planeta”.

Explicó que esa exposición lo enfrenta a expectativas y miradas ajenas: “Desde joven, sentí que ciertas partes de mi vida no son para todos. Algunos aspectos quiero mantenerlos solo para mí. Ese es el peso de ser un hijo del mundo”.

En Jamaica, el entorno y la reputación de Bob Marley influyeron tempranamente en la percepción pública de Ziggy. “Cuando era pequeño, después de la muerte de mi padre, yo era tímido, pero la imagen que se tenía de Bob Marley era la de un hombre influyente, rodeado de chicas. Me costaba identificarme con eso”, relató.

La convivencia multicultural y las tradiciones mixtas enriquecen la vida familiar de Ziggy Marley junto a su esposa israelí-persa (REUTERS/Lucy Nicholson)

Una conversación con Neville, uno de los amigos cercanos de su padre, le ayudó a reconciliarse con su timidez: “Me dijo que mi padre, aunque no lo pareciera, era un hombre tímido. Eso me ayudó a aceptar mis propios rasgos”.

El músico enfatizó que, a diferencia de Bob Marley, él eligió cuidadosamente quiénes forman parte de su círculo íntimo. “Siempre fui solitario. Nunca busqué rodearme de multitudes ni tener un séquito a mi alrededor”.

La timidez de Ziggy fuera del escenario

Ziggy Marley recalcó la diferencia entre su personalidad pública y su día a día: “Fui tímido toda mi vida”, afirmó en Club Random Podcast. “Mucha gente no lo entiende porque me ven en el escenario, frente a miles, pero esa es otra energía, es una experiencia distinta”.

Ziggy Marley destaca la felicidad cotidiana en Jamaica, basada en la vida sencilla, la familia y las experiencias compartidas (AP/Chris Pizzello)

Recordó un episodio en la escuela de sus hijos, donde tras presentarse ante la comunidad escolar, una maestra no creía que el hombre reservado que dejaba a sus hijos fuera el mismo artista del escenario. “Estar sobre el escenario no es lo mismo que interactuar cara a cara. Son dinámicas diferentes”, indicó.

Subrayó la importancia de la soledad, incluso dentro de la pareja: “Puedo ser un solitario aunque esté casado. Mi esposa lo sabe y lo entiende. Hay que encontrar el equilibrio. Nadie puede ser encantador todo el tiempo”.

Matrimonio y tradiciones familiares en la vida de Ziggy Marley

La vida familiar de Ziggy Marley refleja una convivencia multicultural. El artista compartió cómo su esposa Orly, de origen israelí y persa, se adaptó a las costumbres jamaiquinas. “Cuando nos casamos, ella no sabía cocinar. Empezó durante la pandemia y ahora cocina muy bien”, contó.

La espiritualidad, más allá de la religión formal, es un pilar fundamental tanto en la filosofía de vida como en la música de Ziggy Marley (Matt Licari/Invision/AP)

Las tradiciones en su hogar combinan lo jamaiquino con lo judío. “Preparamos plátano frito y porridge de plantain, pero también challah para la cena de Shabat. Mis hijos crecen entre celebraciones judías y costumbres jamaicanas. Esa es la riqueza de una familia multicultural”, destacó Ziggy.

Sobre el sentido del matrimonio, remarcó: “El matrimonio es un adorno; el verdadero valor es el vínculo, lo espiritual”. Detalló que su anillo de bodas lleva grabados en hebreo los nombres de Dios y símbolos, pues “su sentido va mucho más allá del papeleo social”.

Espiritualidad y música: la filosofía de Ziggy Marley

Al referirse a su relación con el Rastafarismo, Ziggy Marley explicó que la espiritualidad estuvo presente en su vida antes incluso de tener una religión formal. Comentó que, desde pequeño, su familia seguía reglas kosher y evitaba el cerdo. “La espiritualidad estuvo presente antes que la religión formal”, puntualizó.

La timidez de Ziggy Marley contrasta con su energía sobre el escenario, demostrando una marcada diferencia entre vida pública y personal (Matt Licari/Invision/AP)

La fe, para Ziggy, es una exploración interna que no necesariamente requiere rituales visibles: “Uno explora mental y espiritualmente. ¿Existe Dios? Lo importante es el viaje, la búsqueda, el ejemplo en la vida real, no la ceremonia ni la imagen pública”.

Expresó que la música cumple un papel esencial: “La usamos como instrumento de conciencia y de cambio social. Somos parte del pop global, tenemos la responsabilidad de lanzar energía positiva al mundo”.

Bienestar jamaiquino y la visión de Ziggy sobre la felicidad

Consultado sobre la felicidad en Jamaica, el músico destacó su origen en lo cotidiano: “Tenemos una tendencia natural a la felicidad. Proviene de la vida simple”. Describió cómo la alegría se relaciona con lo doméstico y familiar: “La alegría vital viene de lo sencillo. Lo que nos hacía felices era ir al árbol de mangos, jugar en la calle, compartir con la familia. No se trataba de dinero ni de cosas materiales”.

Ziggy Marley subraya el dominio de la disciplina personal sobre el consumo de cannabis y la importancia de la mentalidad en el bienestar jamaiquino (REUTERS/Etienne Laurent)

Comentó que, aunque algunos asocien el bienestar jamaiquino con el uso de cannabis, para él prima la disciplina: “Uso la hierba solo cuando lo siento necesario, nunca dejo que nada ni nadie me controle. No es la sustancia, es la mentalidad lo que determina la calidad de vida”.

Bright Side y el mensaje final de Ziggy Marley

Acerca de su nuevo trabajo, Ziggy Marley confesó: “Bright Side es el primer disco mío que escucho, no como artista, sino como oyente. Lo hice para levantar mi ánimo en tiempos difíciles”.

Detalló que el origen de Bright Side fue la búsqueda de bienestar emocional y paz: “El álbum surgió de la necesidad de salud mental y emocional. Quiero que el público sienta ese efecto, que el reggae sea un refugio diario; que acompañe desde la mañana hasta la noche”.

Durante la pandemia, las experiencias familiares se integraron a su proceso creativo: “Cocinamos más, adoptamos un perro llamado Romeo y compartimos en familia. Todo eso inspiró el disco”.