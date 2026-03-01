Estados Unidos

Caos vial y alarma en Washington DC por un apuñalamiento tras accidente

Las autoridades trabajan para esclarecer el motivo del agresor, mientras la comunidad expresa preocupación por la seguridad tras el hecho violento registrado este domingo en una de las vías más transitadas

Guardar
Un choque en la Interestatal
Un choque en la Interestatal 495 de Annandale desató un ataque con arma blanca que dejó cuatro heridos y preocupación en Washington DC. (Captura de video)

Un choque vehicular ocurrido este domingo al mediodía en la carretera interestatal 495, a la altura de Little River Turnpike en Annandale, Virginia, desencadenó un ataque con arma blanca que dejó cuatro personas heridas y provocó la intervención armada de la policía local.

Según reportó JFeed y confirmaron fuentes policiales, el hecho generó alarma en la región metropolitana de Washington DC.

De acuerdo con la información inicial, el incidente comenzó cuando al menos dos vehículos colisionaron en el tramo sur del Outer Loop de Capital Beltway.

El presunto agresor, cuya identidad no fue revelada, descendió de uno de los automóviles implicados y utilizó un cuchillo para atacar a varios ocupantes y personas presentes en el lugar.

La Policía del Condado de Fairfax arribó con rapidez tras recibir llamados de emergencia.

Dos víctimas del ataque presentaron
Dos víctimas del ataque presentaron heridas críticas y fueron trasladadas de emergencia a hospitales cercanos de Virginia. (Captura de video)

Según un reporte del portal de noticias JFeed, los agentes confrontaron al atacante armado y abrieron fuego para detenerlo.

La condición médica del sospechoso permanece sin confirmación oficial, mientras que las autoridades mantienen bajo reserva su identidad a la espera de notificar a los familiares. Los investigadores tampoco precisaron hasta ahora el motivo que llevó al sospechoso a perpetrar el ataque.

Entre las víctimas de apuñalamiento, dos personas sufrieron heridas que pusieron en riesgo su vida y fueron trasladadas en estado crítico a hospitales cercanos.

Una tercera víctima recibió atención médica por lesiones graves, aunque no mortales, y una cuarta fue reanimada en el sitio mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Todas las víctimas permanecen bajo observación médica, sin que se hayan confirmado muertes hasta el cierre de esta edición.

La investigación policial no ha
La investigación policial no ha hallado indicios de terrorismo ni vínculos geopolíticos, y descarta la existencia de otros sospechosos. (Captura de video)

La Policía del Condado de Fairfax mantuvo bloqueados varios carriles en dirección sur de la autopista durante horas, lo que provocó extensos embotellamientos y desvíos en una de las principales arterias viales del área metropolitana.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la atención de heridos, recopilación de pruebas y aseguramiento del perímetro.

Investigación y operativo policial en la Interestatal 495

La Policía Estatal de Virginia colaboró con la investigación, especialmente en los aspectos relacionados con la gestión de la autopista y el control del tránsito.

El tiroteo en el que participaron agentes será sometido a revisión departamental, siguiendo el protocolo de uso de fuerza policial en el estado.

Este procedimiento es habitual tras incidentes en los que se emplean armas de fuego por parte de funcionarios.

Según información recogida por el portal JFeed, los investigadores descartaron la existencia de otros sospechosos y no han hallado indicios que relacionen el ataque con actividades terroristas ni con contextos geopolíticos de mayor escala.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y garantizar la seguridad en el área.

Un choque vehicular en la
Un choque vehicular en la Interestatal 495 de Annandale, Virginia, derivó en un ataque con arma blanca que dejó cuatro heridos y requirió la intervención policial armada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un portavoz de la Policía del Condado de Fairfax indicó que “se brindarán más detalles a medida que avance la investigación y tras notificar a los familiares de las personas afectadas”.

Hasta el momento, no se han divulgado nombres ni información personal de las víctimas ni del atacante.

Impacto local y contexto nacional

El suceso tuvo lugar en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública en Estados Unidos, luego de que unas horas antes se reportara un tiroteo masivo en Texas.

La repercusión de ambos episodios de violencia en el mismo día generó inquietud en la comunidad y entre los residentes del área de Washington DC, donde se reforzaron los patrullajes preventivos.

Según detalló JFeed, la rápida movilización de los servicios de emergencia, destacamentos policiales y unidades de bomberos permitió controlar la situación y prestar asistencia médica oportuna a quienes resultaron heridos.

El flujo vehicular en la Interestatal 495 se restableció parcialmente en horas de la tarde, aunque las investigaciones continuaron en el lugar hasta entrada la noche.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a colaborar con cualquier información relevante que pueda aportar al esclarecimiento de los hechos y recordaron la importancia de reportar de inmediato situaciones inusuales en la vía pública.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasPolicía del Condado de FairfaxAnnandalePolicía Estatal de VirginiaCapital BeltwayAtaque con Arma BlancaSeguridad PúblicaWashington DC

Últimas Noticias

El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

Imágenes difundidas en redes sociales captan el caos del ataque en un popular distrito de bares de Texas. El FBI investiga el caso como posible terrorismo tras encontrar indicios en el agresor, un ciudadano senegalés naturalizado

El estremecedor video que muestra

Emily Warren Roebling, la mujer que desafió la ingeniería: liderazgo bajo presión, un puente icónico y el reconocimiento que cambió la historia

El viaje de una pionera tras la finalización de una obra monumental. Caminos diplomáticos, logros personales tardíos y una placa que reconoce la lucha de una mujer adelantada a su época

Emily Warren Roebling, la mujer

State Farm Mutual beneficia a 49 millones de conductores con un pago extraordinario

Un dividendo sin precedentes será entregado este verano a quienes cumplen los requisitos, tras resultados financieros superiores y una reducción en tarifas de pólizas en 40 estados

State Farm Mutual beneficia a

Castillo Belvedere: el mirador secreto de Nueva York y su doble vida en el Central Park

Entre árboles y lagos, este rincón brinda panorámicas únicas mientras conserva instrumentos científicos poco conocidos

Castillo Belvedere: el mirador secreto

Las cinco exposiciones imperdibles de arte que marcan el marzo cultural en Miami

Desde esculturas oníricas hasta geometría en papel, la ciudad ofrece propuestas únicas en galerías como VISU Contemporary y LnS Gallery, consolidando su lugar en el panorama internacional del arte contemporáneo

Las cinco exposiciones imperdibles de

TECNO

Convierte Telegram en tu laboratorio

Convierte Telegram en tu laboratorio de IA: así puedes crear y mejorar tu bot personalizado

Robotaxis de Tesla se estrellan cuatro veces más que un conductor humano, según este informe

Estos conos robóticos para el tráfico vial se acomodan solos y agilizan la movilidad

Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el celular más vendido de la historia

WhatsApp prueba mensajes programados y actualiza la privacidad para menores: estos son los cambios clave

ENTRETENIMIENTO

‘The Crown’: Netflix evalúa una

‘The Crown’: Netflix evalúa una nueva temporada sobre el caso del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

El encuentro que cambió a Leonardo DiCaprio: así fue su experiencia junto a Meryl Streep

MUNDO

Donald Trump dijo que las

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”