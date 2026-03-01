Caos vial y alarma en Washington DC por un apuñalamiento tras accidente

Un choque en la Interestatal 495 de Annandale desató un ataque con arma blanca que dejó cuatro heridos y preocupación en Washington DC. (Captura de video)

Un choque vehicular ocurrido este domingo al mediodía en la carretera interestatal 495, a la altura de Little River Turnpike en Annandale, Virginia, desencadenó un ataque con arma blanca que dejó cuatro personas heridas y provocó la intervención armada de la policía local.

Según reportó JFeed y confirmaron fuentes policiales, el hecho generó alarma en la región metropolitana de Washington DC.

De acuerdo con la información inicial, el incidente comenzó cuando al menos dos vehículos colisionaron en el tramo sur del Outer Loop de Capital Beltway.

El presunto agresor, cuya identidad no fue revelada, descendió de uno de los automóviles implicados y utilizó un cuchillo para atacar a varios ocupantes y personas presentes en el lugar.

La Policía del Condado de Fairfax arribó con rapidez tras recibir llamados de emergencia.

Dos víctimas del ataque presentaron heridas críticas y fueron trasladadas de emergencia a hospitales cercanos de Virginia. (Captura de video)

Según un reporte del portal de noticias JFeed, los agentes confrontaron al atacante armado y abrieron fuego para detenerlo.

La condición médica del sospechoso permanece sin confirmación oficial, mientras que las autoridades mantienen bajo reserva su identidad a la espera de notificar a los familiares. Los investigadores tampoco precisaron hasta ahora el motivo que llevó al sospechoso a perpetrar el ataque.

Entre las víctimas de apuñalamiento, dos personas sufrieron heridas que pusieron en riesgo su vida y fueron trasladadas en estado crítico a hospitales cercanos.

Una tercera víctima recibió atención médica por lesiones graves, aunque no mortales, y una cuarta fue reanimada en el sitio mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Todas las víctimas permanecen bajo observación médica, sin que se hayan confirmado muertes hasta el cierre de esta edición.

La investigación policial no ha hallado indicios de terrorismo ni vínculos geopolíticos, y descarta la existencia de otros sospechosos. (Captura de video)

La Policía del Condado de Fairfax mantuvo bloqueados varios carriles en dirección sur de la autopista durante horas, lo que provocó extensos embotellamientos y desvíos en una de las principales arterias viales del área metropolitana.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la atención de heridos, recopilación de pruebas y aseguramiento del perímetro.

Investigación y operativo policial en la Interestatal 495

La Policía Estatal de Virginia colaboró con la investigación, especialmente en los aspectos relacionados con la gestión de la autopista y el control del tránsito.

El tiroteo en el que participaron agentes será sometido a revisión departamental, siguiendo el protocolo de uso de fuerza policial en el estado.

Este procedimiento es habitual tras incidentes en los que se emplean armas de fuego por parte de funcionarios.

Según información recogida por el portal JFeed, los investigadores descartaron la existencia de otros sospechosos y no han hallado indicios que relacionen el ataque con actividades terroristas ni con contextos geopolíticos de mayor escala.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y garantizar la seguridad en el área.

Un choque vehicular en la Interestatal 495 de Annandale, Virginia, derivó en un ataque con arma blanca que dejó cuatro heridos y requirió la intervención policial armada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un portavoz de la Policía del Condado de Fairfax indicó que “se brindarán más detalles a medida que avance la investigación y tras notificar a los familiares de las personas afectadas”.

Hasta el momento, no se han divulgado nombres ni información personal de las víctimas ni del atacante.

Impacto local y contexto nacional

El suceso tuvo lugar en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública en Estados Unidos, luego de que unas horas antes se reportara un tiroteo masivo en Texas.

La repercusión de ambos episodios de violencia en el mismo día generó inquietud en la comunidad y entre los residentes del área de Washington DC, donde se reforzaron los patrullajes preventivos.

Según detalló JFeed, la rápida movilización de los servicios de emergencia, destacamentos policiales y unidades de bomberos permitió controlar la situación y prestar asistencia médica oportuna a quienes resultaron heridos.

El flujo vehicular en la Interestatal 495 se restableció parcialmente en horas de la tarde, aunque las investigaciones continuaron en el lugar hasta entrada la noche.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a colaborar con cualquier información relevante que pueda aportar al esclarecimiento de los hechos y recordaron la importancia de reportar de inmediato situaciones inusuales en la vía pública.