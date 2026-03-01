Estados Unidos

Sacramento supera a Los Ángeles y San Diego en tasa de accidentes viales y se posiciona como la segunda ciudad más peligrosa de California

Un estudio estatal identificó a la capital de California como una de las ciudades con más altos índices de lesionados y fallecidos en accidentes de tránsito, incluso por encima de otras con mayor número de habitantes

Sacramento se consolidó como una
Sacramento se consolidó como una de las ciudades más peligrosas para la circulación vehicular en California, a pesar de los compromisos asumidos para reducir las muertes por accidentes de tránsito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sacramento se consolidó como una de las ciudades más peligrosas para la circulación vehicular en California, una realidad que preocupa a sus autoridades y ciudadanos, sobre todo porque los compromisos asumidos para erradicar las muertes por accidentes de tráfico no lograron revertir la tendencia.

Pese a que el Ayuntamiento local prometió en 2017 eliminar todas las muertes y lesiones graves viales antes de 2027, los números demuestran que los incidentes fatales no solo persisten, sino que aumentaron, según un informe publicado por el diario local The Sacramento Bee.

El último informe de la Oficina de Seguridad Vial de California, dependencia estatal, clasificó a Sacramento como la segunda peor gran ciudad del estado en cuanto a colisiones vehiculares con víctimas, superada únicamente por Long Beach.

El ranking, basado en datos del año 2023 y ajustado por población, ubica a Sacramento por encima de urbes de mayor tamaño como Los Ángeles y San Diego en la proporción de ciudadanos afectados.

En 2023, Sacramento registró 4.214 personas heridas o fallecidas en accidentes automovilísticos. Solo Los Ángeles y San Diego —con 8.116 y 4.861 víctimas respectivamente— superaron esa cifra en números absolutos. Sin embargo, considerando el tamaño demográfico, el informe destaca que Sacramento tuvo una tasa de accidentes con heridos casi cuatro veces mayor que Los Ángeles.

En 2023, Sacramento registró 4.214
En 2023, Sacramento registró 4.214 personas heridas o fallecidas en accidentes automovilísticos, una cifra solo superada por Los Ángeles y San Diego en números absolutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sacramento y el impacto de los siniestros viales

El informe permite observar el peso de los accidentes de tránsito en las principales ciudades del estado tanto en números absolutos como en tasas ajustadas por población. La diferencia entre ambos enfoques es clave: el número absoluto muestra la cantidad total de víctimas, mientras que la tasa por cada 100.000 habitantes revela el riesgo relativo para quienes viven en cada ciudad, independientemente del tamaño de la población.

Ranking por número absoluto de víctimas (heridos y fallecidos en 2023)

  1. Los Ángeles: 8.116
  2. San Diego: 4.861
  3. Sacramento: 4.214
  4. San Francisco: 3.505
  5. Long Beach: 3.774
  6. San José: 3.294
  7. Bakersfield: 2.073
  8. Oakland: 2.013
  9. Anaheim: 2.135
  10. Santa Ana: 1.972
  11. Stockton: 1.913
  12. Riverside: 1.805
  13. Fresno: 1.600
  14. Chula Vista: 969
  15. Irvine: 570

Ranking ajustado por población (tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes)

  1. Long Beach
  2. Sacramento
  3. Stockton
  4. Santa Ana
  5. Anaheim
  6. Riverside
  7. Oakland
  8. Bakersfield
  9. San Francisco
  10. Chula Vista
  11. San José
  12. Fresno
  13. San Diego
  14. Irvine
  15. Los Ángeles
El ranking estatal ubica a
El ranking estatal ubica a Sacramento como la segunda peor gran ciudad de California en colisiones vehiculares con víctimas, superada únicamente por Long Beach (Freepik)

Alcohol, velocidad y víctimas mortales: factores recurrentes en Sacramento

El informe de la Oficina de Seguridad Vial de California, dependencia estatal, identificó a Sacramento como la ciudad con mayor tasa de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol y con la velocidad. La mayoría de los accidentes fatales en la ciudad involucraron exceso de velocidad, mientras que los incidentes donde el alcohol estuvo presente se posicionaron como la mayor preocupación según el estudio.

Las rutas urbanas de Sacramento cuentan con límites de velocidad que van de los 48 a los 72 km/h. Este rango es relevante, porque la probabilidad de que un peatón fallezca tras ser atropellado aumenta de forma significativa conforme se eleva la velocidad del impacto.

La Fundación AAA para la Seguridad Vial estableció que, a 51 km/h, el riesgo promedio de que un peatón muera es del 25 %; al incrementar la velocidad a 68 km/h, la posibilidad se eleva al 50 %.

Accidentes a estas velocidades, sobre todo cuando involucran a peatones o ciclistas, se consideran evitables mediante cambios a la infraestructura y las políticas públicas, aseguran los responsables del informe.

Sacramento lidera la tasa de
Sacramento lidera la tasa de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad, factores presentes en la mayoría de los accidentes fatales registrados en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fracaso de la meta Vision Zero y nombres de las víctimas en 2026

En 2017, el Ayuntamiento de Sacramento se sumó al programa Vision Zero con el objetivo de erradicar todas las lesiones graves y muertes por accidentes de tráfico para 2027. Sin embargo, el diario local The Sacramento Bee reveló que desde la firma de este compromiso, la media anual de muertes viales no disminuyó y en realidad aumentó.

Las promesas no se tradujeron en ajustes presupuestarios sustanciales para respaldar el programa. Este 2026 ya se reportaron al menos 9 víctimas fatales en accidentes ocurridos en vías urbanas de Sacramento.

Entre ellas se conocen los nombres de Reema Ram (37 años), Maria Aurora Victoria Titman (29), Christian David García Flores (31), Eunice La Vonne Queener (67), Paris Lamar Johnson (34), Kalia Giselle Cabello Fernandez (22), junto a otras tres personas cuyos nombres aún no fueron divulgados por la Oficina del Forense del Condado de Sacramento.

La situación local se inserta en una problemática mayor: alrededor de 4.000 personas fallecen cada año en todo el estado de California como consecuencia de accidentes automovilísticos, según datos oficiales.

