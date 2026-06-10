Estados Unidos

Honda retira casi 900.000 autos en EE. UU.: ¿qué modelos están afectados y cómo pedir el arreglo gratis?

La campaña incluye 880.514 unidades por corrosión en la parte trasera, con riesgo de fallo en el anclaje de la suspensión y pérdida de estabilidad; la revisión y la reparación serán gratuitas en concesionarios oficiales

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Honda retirará 880.514 vehículos en Estados Unidos por un defecto en la suspensión trasera que puede afectar la seguridad (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Honda retirará 880.514 vehículos en Estados Unidos por un defecto en la suspensión trasera que puede afectar la seguridad (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Un total de 880.514 vehículos de Honda serán retirados en Estados Unidos tras la detección de un defecto en la suspensión trasera que puede afectar la seguridad de los ocupantes.

El inconveniente, confirmado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), involucra la posible corrosión y falla de componentes como el subchasis y el brazo de control trasero, una condición que puede derivar en pérdida de control y elevar el riesgo de accidentes o lesiones.

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La campaña incluye a propietarios de Honda Pilot (2016-2022), Honda Ridgeline (2017-2023), Honda Passport (2019-2023) y Acura MDX (2014-2020).

Según la información oficial, el foco del problema está en la corrosión en los puntos de montaje de la suspensión, un deterioro que con el tiempo podría provocar el desprendimiento o el mal funcionamiento de piezas clave para la estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo, especialmente en situaciones de frenado, curvas o conducción en superficies irregulares.

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La propia NHTSA y Honda estiman que el defecto estaría presente en aproximadamente el 1% de las unidades incluidas en el retiro.

La NHTSA confirmó que la corrosión del subchasis y del brazo de control trasero puede provocar pérdida de control y aumentar el riesgo de accidentes (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La NHTSA confirmó que la corrosión del subchasis y del brazo de control trasero puede provocar pérdida de control y aumentar el riesgo de accidentes (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Aun así, la revisión será obligatoria para todos los modelos y años señalados, ya que la inspección permite determinar el estado real del subchasis trasero y aplicar la reparación correspondiente antes de que el desgaste derive en una falla estructural.

El retiro quedó registrado con los números de campaña 26V365000 y 26V367000, y los códigos internos de Honda para esta acción son AOU y AOT.

Qué vehículos abarca el retiro y dónde se vendieron

Los modelos afectados fueron comercializados en 25 jurisdicciones estadounidenses, entre ellas Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Virginia y el Distrito de Columbia.

La explicación de esta delimitación geográfica es que el riesgo de corrosión puede ser mayor en zonas donde, por condiciones ambientales y uso de sal u otros productos en rutas, los componentes metálicos quedan más expuestos a procesos de oxidación.

La falla potencial no se limita a un comportamiento anómalo leve: en el escenario más severo, el deterioro del subchasis en el área de montaje puede comprometer el desempeño del conjunto de la suspensión.

Honda y la NHTSA estimaron que el defecto alcanza al 1% de las unidades, pero la inspección será obligatoria para todos los vehículos incluidos en la campaña (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)
Honda y la NHTSA estimaron que el defecto alcanza al 1% de las unidades, pero la inspección será obligatoria para todos los vehículos incluidos en la campaña (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)

Por esa razón, el retiro abarca una cifra amplia de unidades, aun cuando la proporción estimada de vehículos con el defecto sea del 1%.

Qué hará Honda en los concesionarios y desde cuándo

La notificación oficial a los propietarios se enviará a partir del 7 de julio de 2026. Desde esa fecha, los concesionarios de Honda y Acura realizarán sin cargo una inspección del subchasis trasero en los vehículos alcanzados por la campaña.

Si en la revisión se detectan corrosión o deterioro, la red de servicio instalará un kit de refuerzo o procederá a reparar o reemplazar los componentes comprometidos, siempre sin costo para el cliente.

El objetivo es reducir el riesgo de una falla de la suspensión trasera asociada al desgaste del subchasis en los puntos de montaje.

La intervención también busca estandarizar el criterio de evaluación, ya que el nivel de corrosión puede variar según el uso, el kilometraje, el tipo de rutas y el entorno donde circula el vehículo.

Un SUV 2020 Acura MDX Sport Hybrid gris oscuro se desplaza por una carretera pavimentada, con árboles y colinas verdes bajo un cielo nublado al fondo
El retiro de Honda incluye los modelos Pilot, Ridgeline, Passport y Acura MDX de distintos años comercializados en Estados Unidos (@HuasiaNews)

Riesgos reportados y cómo verificar el VIN

El defecto puede originar una pérdida repentina de estabilidad y maniobrabilidad, con el consiguiente aumento del riesgo de incidentes en ruta incluso sin aviso previo para el conductor.

Por ese motivo, la marca y las autoridades de seguridad recomendaron que los dueños de los modelos incluidos gestionen la inspección en la red oficial apenas reciban la notificación o confirmen que su unidad está dentro del retiro.

Para saber si un vehículo está incluido, los propietarios podrán consultar el VIN en el portal oficial NHTSA.gov desde el 10 de junio de 2026, o comunicarse con el servicio de atención al cliente de Honda al 1-888-234-2138.

La campaña busca prevenir riesgos y proteger la seguridad de conductores y pasajeros: la revisión y la eventual reparación serán gratuitas, y no se recomienda postergar la visita al concesionario ante la posibilidad de una falla en la suspensión trasera.

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