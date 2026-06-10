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La primera esposa de James Van Der Beek revela cómo la estrella de ‘Dawson’s Creek’ bendijo su boda antes de morir

Heather McComb aseguró que su exmarido apoyó su nueva historia de amor junto a Scott Michael Campbell

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Heather McComb, primera esposa de James Van Der Beek, se casó con Scott Michael Campbell
La estrella de Dawson’s Creek apoyó la boda de Heather McComb y Scott Michael Campbell antes de su muerte a los 48 años.(Composición/AFF/Alamy Live News/Redes Sociales)

En una reciente entrevista con Us Weekly, la actriz Heather McComb recordó con emoción uno de los últimos gestos de cariño que recibió de su exesposo, James Van Der Beek, antes de la muerte del actor. La intérprete reveló que la estrella de Dawson’s Creek y su esposa, Kimberly Van Der Beek, le dieron su bendición y celebraron la noticia de que ella se casaría con Scott Michael Campbell, un apoyo que ahora conserva como uno de sus recuerdos más especiales.

Durante la conversación con el medio, McComb contó que su relación con James Van Der Beek siguió siendo cercana y afectuosa después de su divorcio. También expresó su profunda admiración por la historia de amor que el actor vivió junto a Kimberly, con quien se casó en 2010.

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“Solo quiero decir que el amor, el respeto y la admiración que tengo por Kimberly no tienen comparación, y el aprecio que tengo por el amor de ellos es inmenso”, expresó McComb. La actriz describió a James y Kimberly como “verdaderas almas gemelas” y destacó el respaldo que ambos le dieron mientras iniciaba una nueva etapa sentimental.

“Voy a compartir una cosa sobre nuestro último encuentro porque creo que es hermoso”, declaró la actriz a Us Weekly. “James y Kimberly sabían que Scott y yo nos íbamos a casar y ambos estaban llenos de amor, apoyo y emoción”.

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Heather McComb describió a James y Kimberly Van Der Beek como “verdaderas almas gemelas” y destacó la conexión que tenían. (Instagram)
Heather McComb describió a James y Kimberly Van Der Beek como “verdaderas almas gemelas” y destacó la conexión que tenían. (Instagram)

Para McComb, haber recibido la bendición de James Van Der Beek es algo que atesorará siempre, especialmente después de que el actor falleciera en febrero de 2026 a los 48 años tras padecer cáncer colorrectal.

“Simplemente tener su bendición para este matrimonio es algo que siempre guardaré en mi corazón”, afirmó. “Creo que cuando miro hacia atrás, eso es realmente lo que guardo en mi corazón: que la forma en la que amaba a los demás era algo hermoso. Cómo amó a todos en su vida, especialmente a Kimberly y a esos hermosos hijos”.

“Sé que James querría que celebrara nuestro amor, igual que él celebró el amor que tenía por Kimberly, que era algo tan hermoso”, agregó.

De un matrimonio juvenil a una amistad que duró décadas

Heather McComb y James Van Der Beek se enamoraron cuando ambos tenían poco más de 20 años y contrajeron matrimonio en 2003. Los dos eran actores cuando comenzaron su relación, que se extendió durante varios años.

Heather McComb James Van Der Beek
McComb destacó que James Van Der Beek siempre apoyó la felicidad de las personas que amaba, incluso después de su divorcio (Photo Copyright: xHenryxMcGee MediaPunchx)

La pareja anunció su separación en abril de 2009 y finalizó su divorcio en 2010. Aunque su historia como esposos terminó, conservaron una amistad y un cariño mutuo que permanecieron durante décadas.

Ese mismo año, James Van Der Beek se casó con Kimberly Van Der Beek, con quien formó una familia de seis hijos. McComb aseguró que siempre tuvo un enorme respeto por la relación de su exmarido con su segunda esposa y que la consideraba una muestra de un amor profundo y auténtico.

En noviembre de 2024, el actor anunció públicamente que había recibido un diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa III en agosto de 2023. Su familia confirmó la muerte de James Van Der Beek el 11 de febrero de 2026.

Después de su fallecimiento, McComb fue una de las personas que le rindió homenaje en redes sociales. Compartió una fotografía de ambos tomada durante su cumpleaños número 21, cuando Dawson’s Creek todavía no se había estrenado.

En su mensaje, la actriz recordó a James Van Der Beek como “un alma hermosa llena de tanta luz, amor, talento, humor, profundidad, sensibilidad, conocimiento y un profundo amor por Dios que brillaba a través de él”. También señaló que él “brillaba tan intensamente, pero era muy humilde y humano. Siempre buscando, siempre creciendo, siempre profundizando, siempre persiguiendo cosas fuera de su zona de confort”.

Una boda llena de recuerdos y señales especiales

Heather McComb, la ex esposa de James Van Der Beek, se casó tres meses después de la muerte del actor
La ceremonia de Heather McComb en Montana tuvo señales que ella interpretó como la presencia de seres queridos que ya no estaban allí.(Instagram/@heatmccomb)

Menos de cuatro meses después de la muerte de James Van Der Beek, Heather McComb celebró su matrimonio con Scott Michael Campbell. La ceremonia se realizó el 30 de mayo en Missoula, Montana, rodeada de familiares y seres queridos, incluidos aquellos cuya ausencia la pareja recordó de una forma especial.

“Sé que tuvimos a muchas personas en el cielo brillando sobre nosotros ese día”, expresó. “Fue mágico en el sentido de que vimos un doble arcoíris, dos mariquitas y dos palomas blancas”.

“Siento que eso es significativo espiritualmente para Scott y para mí, y para todas las personas que hemos perdido, y honramos a todos los que no estuvieron allí ese día”, explicó.

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