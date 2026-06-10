El precio del petróleo subió casi dos dólares tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos a Irán

Una llamarada de gas arde en el campo petrolero Khurais de Aramco en Arabia Saudita, mostrando las operaciones de producción de energía en la región desértica.

El precio del petróleo subió cerca de USD 2 por barril este miércoles tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de atacar a Irán “con toda dureza” y ante la publicación de datos que mostraron una caída mayor de lo previsto en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

Los futuros del Brent del Mar del Norte, de referencia en Europa, avanzaron un 1,80% hasta los USD 93,10 por barril en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, ganó un 2,08% y cerró en USD 90,03 por barril, tras tocar un máximo de sesión de USD 91,47.

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Trump declaró ante los medios durante un acto en el Despacho Oval que su país volvería a atacar a Irán ese mismo día, en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz y por lo que calificó como una “revisión” de la posición de Teherán en las negociaciones de paz. “Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo”, afirmó. En una publicación en su red Truth Social, añadió que los iraníes habían “tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos” y que “tendrían que pagar las consecuencias”.

Teherán respondió anunciando ataques contra bases estadounidenses en el Golfo, incluidos objetivos en Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington. La nueva escalada aumentó el pesimismo entre los inversores sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo a corto plazo y la consiguiente reapertura del estrecho de Ormuz.

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El estrecho permanece bloqueado por Irán desde el pasado 28 de febrero. Por esa vía marítima transita normalmente cerca del 20% del flujo mundial de crudo, lo que convierte su cierre en una de las principales fuentes de presión sobre los precios. “Los precios del petróleo han pasado de la ansiedad a la apatía y viceversa en medio de las renovadas escaramuzas entre Estados Unidos e Irán”, señaló Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.

Donald Trump

Trump afirmó además que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una “misión secreta” que permitió extraer unos 100 millones de barriles de petróleo iraní y transportarlos a través de ese cuello de botella sin conocimiento de Teherán, aunque no ofreció más detalles. Robert Yawger, de Mizuho USA, indicó a la AFP que los precios “iniciaron una tendencia alcista” directamente tras esas declaraciones.

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Los datos semanales de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) mostraron que los inventarios de crudo cayeron drásticamente en la semana que finalizó el 5 de junio: la reducción fue de 7,2 millones de barriles, frente a los 4 millones que estimaban los analistas en una encuesta de Reuters. Las reservas estratégicas registraron a su vez una caída de 7,9 millones de barriles en el mismo período y se ubican en sus niveles más bajos desde agosto de 2023; a ese ritmo, se prevé que alcancen su punto más bajo en más de 40 años la semana próxima.

Tamas Varga, analista de PVM, señaló que la reducción de las existencias mundiales respalda los precios, aunque la caída de las importaciones chinas de crudo y el tráfico marítimo limitado a través de Ormuz actúan como techo. La mayoría de los inversores, agregó, sigue convencida de que “la oferta mundial de petróleo no llegará a un déficit inmanejable en relación con la demanda”.

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Yawger advirtió, no obstante, que “pronto se alcanzará un punto de inflexión” que podría llevar el barril nuevamente por encima de los USD 100. El analista de StoneX Fawad Razaqzada sostuvo en su boletín que el enfriamiento del optimismo inicial de Trump y la nueva escalada de ataques provocaron el repunte en los precios. “A pesar de haber presionado al mercado petrolero a la baja a principios de esta semana, lamentablemente la situación parece estar empeorando y los precios podrían volver a acercarse a los 100 dólares”, vaticinó Razaqzada.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)