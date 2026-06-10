Video insólito: dejó colgado a su hijastro de 8 años para atrapar una pelota de jonrón

Un aficionado cuelga a su hijastro de 8 años para recuperar una pelota en un juego de la MLB, pero la seguridad interviene en el Busch Stadium. (X: @RedsDaily4)

Un aficionado de los Cincinnati Reds quedó en el centro de la polémica después de que un video lo mostrara sosteniendo a su hijastro Jeffrey, de 8 años, por encima de la valla del jardín derecho para intentar recuperar una pelota de jonrón durante el partido del domingo ante los St. Louis Cardinals en el Busch Stadium.

Tras la difusión de las imágenes, James Foreman defendió la maniobra en declaraciones al programa televisivo Inside Edition: “Sentí que tenía un buen agarre. Lo he hecho cientos de veces”.

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El episodio ocurrió en la parte baja de la quinta entrada, después de que el jardinero de los Cardinals Bryan Torres conectara un jonrón de dos carreras que superó el muro del jardín derecho.

De acuerdo con el relato, la pelota quedó trabada entre la valla y un muro trasero, a corta distancia de los aficionados ubicados en la tribuna, pero fuera del alcance de una persona que se mantuviera del lado de las gradas.

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El video, grabado desde distintos ángulos y difundido en redes sociales, mostró a Foreman sujetó al niño por los tobillos y lo bajó hacia la zona donde había quedado la pelota. En ese primer intento, Jeffrey no consiguió tomarla.

La secuencia continuó con un breve intercambio entre los presentes, mientras el hombre se preparaba para repetir la maniobra. Antes de que pudiera hacerlo, personal de seguridad del estadio intervino y les impidió continuar.

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Consultado por Inside Edition, Jeffrey explicó que quería la pelota “muchísimo”, en referencia al valor del recuerdo en un contexto en el que las pelotas de jonrón suelen convertirse en objetos codiciados por los aficionados. Foreman dijo a Inside Edition, al presentar la acción como una práctica que, según su versión, había repetido en otras ocasiones.

La reacción en redes sociales

Un video mostró a un aficionado de los Cincinnati Reds colgando a su hijastro de 8 años para intentar atrapar una pelota de jonrón en un partido de la MLB (Captura de video)

La viralización del clip desató una oleada de comentarios. En internet, la reacción fue mayoritariamente crítica: usuarios cuestionaron la exposición del niño, advirtieron sobre la posibilidad de una caída y reprocharon que la búsqueda de un souvenir se impusiera por encima de criterios de cuidado.

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Otros mensajes, aunque minoritarios, relativizaron lo ocurrido y lo encuadraron como una decisión impulsiva en el marco del clima de un partido, donde la disputa por una pelota puede generar situaciones caóticas en las tribunas.

Cómo terminó la escena en el estadio

James Foreman defendió la acción ante Inside Edition y aseguró que sintió que tenía un buen agarre y que lo había hecho otras veces (Captura de video)

La escena tuvo un desenlace dentro del estadio: la familia se fue sin la pelota después de que el personal de seguridad interviniera e impidiera que James Foreman repitiera el intento.

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El operativo fue breve y cortó la secuencia antes de que el niño volviera a quedar suspendido sobre la valla, un punto que en redes se leyó como señal de que la maniobra excedía las reglas básicas de prevención dentro de un evento masivo.

Tampoco encontró consuelo en el resultado deportivo: el jonrón de Bryan Torres fue un momento determinante del encuentro y contribuyó a la victoria de los St. Louis Cardinals por 5-3 sobre Cincinnati, un triunfo que además selló una barrida de tres juegos sobre los Cincinnati Reds.

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El episodio abrió una discusión sobre los límites del comportamiento en las tribunas y amplificó su alcance cuando el video circuló en plataformas sociales. La difusión del clip, con recortes y comentarios, desplazó el foco desde la jugada hacia la conducta del aficionado y la exposición del menor en una situación de riesgo.

En este caso, el punto de tensión fue el uso de un menor como parte de la maniobra para alcanzar un objeto que, aunque apreciado por muchos aficionados, no formaba parte del juego en sí. Lo que para Foreman fue una decisión que defendió como controlada terminó convertido en un hecho observado y juzgado por miles de usuarios, con el partido como telón de fondo y con un niño de 8 años como eje del episodio.

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