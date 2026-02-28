Una inusual ruptura del vórtice polar impulsará un cambio térmico en el este de EEUU a inicios de marzo

La división rara del vórtice polar impulsa un aumento inusual de temperaturas en el este de Estados Unidos durante marzo de 2026. (AP Foto/Brooke Hess-Homeier)

Una división rara del vórtice polar generará un aumento de las temperaturas en el este de Estados Unidos durante marzo, afectando a millones de personas tras uno de los inviernos más fríos y con mayor cantidad de nieve en años recientes. El fenómeno, que comenzó a observarse a finales de febrero, fue confirmado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y por el Centro de Pronóstico del Tiempo de Estados Unidos (NWS), ambos organismos de referencia global en meteorología.

Según información difundida por Fox Weather y corroborada por la NOAA, la estructura del vórtice polar —responsable de mantener el aire frío sobre el Ártico— se ha fragmentado en dos núcleos. Este proceso, conocido como evento de calentamiento estratosférico súbito (SSWE, por sus siglas en inglés), está impulsando una alteración significativa en los patrones de temperatura y circulación atmosférica justo cuando inicia la primavera meteorológica en el hemisferio norte.

En antecedentes recientes, divisiones del vórtice polar han provocado olas de frío extremo en regiones de América del Norte y Europa. De acuerdo con la NOAA, el evento de 2026 muestra diferencias importantes respecto a episodios anteriores, ya que el núcleo de aire más frío permanecerá sobre Canadá y Alaska, permitiendo el avance de masas de aire templado desde el océano Pacífico hacia el este de Estados Unidos. El fenómeno ha sido calificado como inusual por las autoridades meteorológicas, pues se han registrado dos SSWE en la misma temporada, algo que ocurre aproximadamente una vez cada década, según la NOAA.

¿Qué es el vórtice polar y cómo funciona?

El vórtice polar es una extensa circulación de vientos fríos que se mantiene en torno a los polos, especialmente visible en el hemisferio norte durante el invierno. Según la NOAA, se ubica en la estratósfera, a una altitud de 16 a 48 km (10 a 30 millas), donde actúa como barrera natural que impide que el aire ártico descienda hacia latitudes medias.

Cuando ocurre un calentamiento estratosférico súbito, la temperatura en esta capa puede aumentar más de 27 °C (50 °F) en cuestión de días. Este calentamiento debilita y fragmenta el vórtice, facilitando cambios en el recorrido habitual de la corriente en chorro y posibilitando la entrada de aire más templado a zonas normalmente frías, de acuerdo con la NOAA y el NWS.

¿Qué es un evento de calentamiento estratosférico súbito (SSWE)?

El evento de calentamiento estratosférico súbito se produce cuando hay un incremento abrupto de la temperatura en la estratósfera, lo que debilita el vórtice polar e incluso puede dividirlo en dos. Según la NOAA, este tipo de fenómeno suele ocurrir una vez cada dos años en promedio, aunque la ocurrencia de dos SSWE en una sola temporada invernal, como en 2025-2026, es poco frecuente.

En palabras de la NOAA: “Los eventos de calentamiento mayor suelen producirse una vez cada dos años. Tener dos episodios diferenciados en un solo invierno es poco común”. El primer SSWE de la temporada se registró en noviembre de 2025 y estuvo asociado a una ola de frío intensa en el este de Estados Unidos, mientras que el segundo, ocurrido a finales de febrero de 2026, está generando ahora una situación opuesta.

El fenómeno de dos eventos de calentamiento estratosférico súbito (SSWE) en una sola temporada se presenta como un hecho poco frecuente, según la NOAA. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette via AP)

¿Cómo afecta la división del vórtice polar al clima en el este de Estados Unidos?

De acuerdo con el análisis de la NOAA y datos del NWS, la división actual del vórtice polar desplaza el núcleo de aire frío hacia Canadá y Alaska, mientras que el este y el centro de Estados Unidos reciben la influencia de aire templado proveniente del Pacífico. La NOAA pronostica que durante la primera quincena de marzo, las temperaturas estarán por encima del promedio en amplias zonas del este del país.

La agencia Severe Weather Europe coincide en que la configuración del vórtice favorece la “dominancia de masas de aire templado” en la mayor parte del territorio estadounidense, especialmente en las regiones orientales, al menos durante dos semanas. Las temperaturas máximas podrían alcanzar 15 °C (59 °F) o más en ciudades del noreste, superando los promedios históricos para la época.

¿Es habitual que ocurran dos SSWE en un solo invierno?

Según la NOAA, la presencia de dos eventos de calentamiento estratosférico súbito en una sola temporada es un hecho poco habitual. “En la última década, un doble SSWE como el de 2025-2026 se ha registrado en muy pocas ocasiones”, precisa la agencia.

El primer evento, registrado en noviembre de 2025, desencadenó una ola de frío anticipada en el este de Estados Unidos, con temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. El segundo SSWE, a finales de febrero de 2026, provocó la división del vórtice polar y el cambio radical en el patrón climático, ahora caracterizado por temperaturas templadas.

¿Qué regiones se verán más impactadas por el cambio de patrón?

Las áreas más afectadas por el cambio serán el noreste, el Atlántico medio, los Grandes Lagos y parte del sureste, según la NOAA y el NWS. Las temperaturas estarán entre 5 y 8 °C (9 y 14 °F) por encima de la media, según los modelos oficiales. En contraste, el frío más intenso se mantendrá sobre Canadá y Alaska.

El oeste y el norte de Estados Unidos seguirán expuestos a posibles irrupciones de aire frío, aunque con menor intensidad que en años anteriores. El NWS advierte que la situación puede revertirse rápidamente si el patrón atmosférico se vuelve más inestable.

Las regiones del noreste, Atlántico medio, Grandes Lagos y parte del sureste serán las más impactadas por el cambio climático, según modelos del NWS y NOAA. (AP foto/Carolyn Kaster)

¿Qué riesgos o recomendaciones hacen las autoridades meteorológicas?

La NOAA y el NWS han recomendado a la población no guardar todavía la ropa de invierno. “La inestabilidad atmosférica podría permitir el regreso de masas de aire frío en la segunda mitad de marzo”, señala el informe oficial. Aunque el pronóstico inmediato es de temperaturas templadas, los expertos advierten que los patrones pueden cambiar de forma repentina.

“Después del calentamiento estratosférico, la corriente en chorro adopta un patrón ondulado que puede canalizar aire frío desde el norte”, detalló la NOAA.

¿Cómo afecta este fenómeno a la agricultura, el transporte y la vida cotidiana?

El sector agrícola debe estar atento a posibles heladas tardías, mientras que el transporte puede beneficiarse de la reducción de tormentas invernales en el noreste, según la NOAA. Las autoridades de gestión de emergencias han sido instadas a seguir los boletines oficiales para ajustar sus planes ante eventuales cambios bruscos.

Durante enero y febrero, el noreste de Estados Unidos experimentó lo que la Fox Weather calificó como “el invierno más nevado en años recientes”, con acumulaciones que superaron registros históricos. Según la NOAA, el cambio de patrón reducirá el riesgo de tormentas de nieve, pero la volatilidad atmosférica seguirá presente.

¿Qué se puede esperar en los próximos días y semanas?

La tendencia de temperaturas por encima del promedio persistirá durante al menos dos semanas en el este de Estados Unidos, según la NOAA y el NWS. Más allá de ese periodo, la evolución de los patrones atmosféricos dependerá de la dinámica de la corriente en chorro y de nuevas posibles alteraciones en la estratósfera.

La NOAA sugiere que “la vigilancia debe mantenerse, ya que la respuesta de la troposfera al calentamiento estratosférico puede ser variable y no descarta la llegada de nuevas masas de aire frío”.

El fenómeno de la división del vórtice polar y la secuencia de dos SSWE en la temporada 2025-2026 ha colocado al clima de Estados Unidos en una situación atípica, según la NOAA y otros organismos internacionales. Las próximas semanas requerirán vigilancia por parte de autoridades, sectores productivos y ciudadanía, ante la posibilidad de cambios abruptos en las condiciones meteorológicas.