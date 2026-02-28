Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

Miami y Fort Lauderdale registran un crecimiento acelerado en la demanda de alquiler de propiedades residenciales para 2026, según el informe nacional de RentCafe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el mercado de alquiler en el sur de Florida experimenta un crecimiento acelerado rumbo a 2026, con Miami y Fort Lauderdale como protagonistas destacados. Ambas ciudades han escalado posiciones en el ranking nacional, reflejando un renovado dinamismo en la región y anticipando una temporada de alta competencia para quienes buscan alquilar propiedades residenciales.

¿Cómo subieron Miami y Fort Lauderdale en el ranking nacional de alquiler?

El salto de 100 posiciones de Miami y las 67 de Fort Lauderdale en el ranking nacional marcan un renovado dinamismo en el mercado de alquiler del sur de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El más reciente informe de RentCafe.com, basado en el Renter Engagement Tracker (REnT), posiciona a Miami y Fort Lauderdale como dos de las ciudades con mayor demanda de alquiler en el sur de Florida. Miami dio un salto de 100 puestos interanuales, alcanzando el lugar 27 entre las 150 ciudades más grandes de Estados Unidos. Este avance representa uno de los mayores ascensos registrados en el estudio, confirmando la creciente atracción de la ciudad para inquilinos a nivel nacional.

Por su parte, Fort Lauderdale también mostró un desempeño notable, al subir 67 posiciones y ubicarse en el puesto 32 del ranking. Este crecimiento simultáneo de ambas ciudades indica una tendencia regional robusta, justo cuando se perfila la temporada alta de alquileres de verano 2026. El sur de Florida, así, se consolida como un polo de interés que supera dinámicas vistas en otros años.

¿Qué revela el comportamiento de los usuarios en Miami y Fort Lauderdale?

El estudio REnT no solo examina búsquedas generales, sino también el nivel de compromiso real de los usuarios interesados en alquilar. Miami mostró un crecimiento del 7% interanual en las visualizaciones de páginas de listados. Sin embargo, lo más llamativo reside en el comportamiento activo de los usuarios: las propiedades marcadas como favoritas aumentaron 149% y las búsquedas guardadas subieron 60%. Esto indica que los inquilinos buscan activamente opciones concretas y se preparan con antelación para tomar decisiones.

En el caso de Fort Lauderdale, la dinámica presenta matices diferentes. Las visualizaciones de páginas descendieron un 4%, pero las propiedades marcadas como favoritas crecieron 41% y las búsquedas guardadas aumentaron 30%. Aunque el volumen total de exploración ha bajado, la intención de alquilar se mantiene fuerte y más enfocada, priorizando la selección de propiedades específicas en lugar de una simple navegación casual.

¿Quiénes lideran el interés por alquileres a nivel nacional y cómo se posiciona el sur de Florida?

Interés por el alquiler en ciudades de Florida

A nivel nacional, el ranking revela que las ciudades de la región del Medio Oeste y el Sur encabezan la demanda anticipada para 2026. Cincinnati, Atlanta y Minneapolis ocupan los tres primeros lugares en actividad de inquilinos a comienzos del año. En estos mercados, las búsquedas de apartamentos, los listados guardados y las propiedades marcadas como favoritas reflejan un incremento sostenido meses antes del pico tradicional de verano.

Aunque Miami y Fort Lauderdale no figuran en el top tres nacional, su ascenso acelerado las convierte en mercados clave a observar en el sureste estadounidense. El tamaño de sus mercados, el flujo migratorio interno y el atractivo económico consolidan su posición estratégica, anticipando mayor competencia y atención por parte de quienes buscan nuevas oportunidades de alquiler.

¿Cuál es el papel de Orlando y otras ciudades de Florida en el ranking estatal?

En el contexto de Florida, Orlando lidera el ranking estatal con una puntuación REnT de 74.44, situándose en la posición 17 a nivel nacional. Le siguen Miami (71.76) y Fort Lauderdale (70.45), lo que destaca la fuerza del sur y centro de Florida como polos de interés inmobiliario. Otras ciudades como Jacksonville, Tampa y Port St. Lucie también figuran en el listado, pero el crecimiento interanual más llamativo corresponde a la región sur, impulsada en gran parte por la migración interna y el dinamismo económico.

¿Cómo se elaboró el estudio REnT y cuáles son sus criterios?

El Renter Engagement Tracker de RentCafe analiza millones de búsquedas y cuatro indicadores clave para evaluar el interés genuino por alquileres en 150 ciudades estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Renter Engagement Tracker se basa en el análisis de millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com, una plataforma nacional especializada en apartamentos y casas en renta. El equipo investigador examinó datos de listados de alquiler en las 150 ciudades más grandes de Estados Unidos continental, con regiones definidas según la Oficina del Censo.

La puntuación REnT resulta de la suma de cuatro indicadores clave:

Disponibilidad de apartamentos (hasta 40 puntos)

Visualizaciones de páginas (hasta 30 puntos)

Propiedades guardadas como favoritas (hasta 15 puntos)

Búsquedas personalizadas guardadas (hasta 15 puntos)

Para cada métrica se consideró tanto el volumen total como la variación interanual, lo que permite medir no solo el interés general, sino el compromiso real y la evolución de la demanda.

¿Qué implicancias tiene este escenario para la temporada de alquiler 2026?

El aumento temprano en el compromiso digital de los usuarios sugiere que la competencia por unidades en Miami y Fort Lauderdale podría intensificarse antes del verano de 2026. Los datos muestran un mercado más estratégico, con potenciales inquilinos que investigan, comparan y guardan opciones meses antes de la temporada alta.

Para propietarios e inversionistas en el sur de Florida, estas tendencias pueden traducirse en mayor presión sobre los precios y tiempos de vacancia más cortos, siempre que se mantenga el nivel de interés actual. El comportamiento proactivo de quienes buscan alquilar anticipa un mercado competitivo y obliga a ajustar estrategias tanto para fijar precios como para gestionar la disponibilidad de propiedades.