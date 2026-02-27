Seattle prepara una oferta cultural inédita durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Seattle distribuye cuatro festivales gratuitos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, facilitando el acceso al ambiente futbolístico sin necesidad de entradas (REUTERS)

La ciudad de Seattle transformará la experiencia de los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 al reemplazar el modelo tradicional de un único festival centralizado por 4 celebraciones gratuitas distribuidas en el corazón urbano. Los organizadores buscan que quienes no consigan entradas para los partidos ni puedan asistir al estadio accedan plenamente al ambiente mundialista, gracias a entretenimiento, retransmisiones en vivo y actividades culturales abiertas a toda la comunidad, según confirmaron los responsables del evento.

A diferencia de los planes iniciales, enfocados en una sola gran fiesta en el Seattle Center, las autoridades municipales optaron por expandir la celebración a lo largo del reciente Unity Loop, un corredor peatonal de 6,8 kilómetros que enlaza el Lumen Field con el Seattle Center. Este trayecto será intervenido con murales y obras de arte dedicadas al fútbol, en reconocimiento tanto al torneo como a la identidad local. La iniciativa busca descentralizar la experiencia, facilitando la participación de quienes se desplacen por el área y promoviendo la interacción con el espacio público en distintas zonas clave.

La infraestructura del festival contempla 4 enclaves principales: Seattle Center, Waterfront Park, Pacific Place y Victory Hall en SODO. Cada recinto dispondrá de pantallas gigantes, tanto interiores como exteriores, para la transmisión en directo de los encuentros. En el Armory del Seattle Center se concentrarán múltiples actividades, mientras que el Pacific Place se convertirá en la Seattle Soccer House, con una pantalla LED de cuatro pisos y propuestas interactivas distribuidas a lo largo de un centro comercial de cinco niveles. Por su parte, Waterfront Park ofrecerá programación gratuita al aire libre en el muelle 62, y Victory Hall, respaldado por los Seattle Mariners, garantizará una experiencia bajo techo con una pantalla de 7 metros.

“La mayoría de los lugares de celebración permanecerán abiertos durante gran parte del torneo, no solo en los 6 partidos programados para Seattle.” La capacidad de cada sede variará según la programación y la relevancia de los encuentros, aunque se proyecta que hasta 15.000 personas asistan de manera simultánea durante los partidos más convocantes, especialmente en los días en que compita el seleccionado de Estados Unidos.

El acceso a estos espacios será completamente gratuito, una estrategia que posiciona a la ciudad anfitriona como referente en la promoción del fútbol y la integración social. La medida responde al objetivo de democratizar el acceso al evento, incentivando la asistencia tanto de residentes como de visitantes y favoreciendo la cohesión comunitaria más allá del estadio.

Las autoridades anticiparon que, durante el período comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio, el flujo de personas y vehículos en el centro de Seattle registrará un aumento considerable. Por ello, recomendaron planificar los desplazamientos con antelación y prestar atención a los anuncios oficiales sobre cortes de calles y operativos de seguridad.

En el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Seattle será escenario de 6 partidos, 4 de ellos correspondientes a la fase de grupos. Entre los enfrentamientos más esperados destaca el que disputarán Estados Unidos y Australia el 19 de junio. Además, selecciones como Bélgica, Egipto, Irán y Qatar ya tienen asegurada su presencia en la ciudad, mientras que Italia y Turquía podrían sumarse en función de los resultados de la repesca.

El cronograma prevé que las celebraciones asociadas a los partidos alterarán significativamente la dinámica urbana, ya que afectarán tanto la movilidad como la oferta cultural y de servicios. El comité organizador local del torneo de la FIFA subrayó: “Es fundamental involucrar a todo el tejido social, desde clubes deportivos hasta instituciones artísticas, para potenciar la visibilidad internacional de Seattle durante el torneo”.

Espacios temáticos: arte, cultura y tecnología en cada sede

El Seattle Center servirá como epicentro del evento “Let’s Play SEA ’26”, que incluirá una pantalla gigante en el Armory, propuestas gastronómicas, zonas de descanso y servicios diseñados para todo tipo de clima. El campus será también escenario de actividades culturales, música con DJ junto a la International Fountain, juegos en el Mural Amphitheatre, instalaciones artísticas y experiencias inmersivas para familias y aficionados de todas las edades a lo largo de la competencia.

En Pacific Place, la Seattle Soccer House ofrecerá su pantalla LED de cuatro niveles y experiencias interactivas diarias, además de estacionamiento propio. Las actividades en este recinto estarán disponibles hasta el 6 de julio.

El Waterfront Park, con sus 8 hectáreas (20 acres) de costa, será punto de encuentro para celebrar la diversidad local durante el Mundial. En colaboración con el Seattle Sounders FC, Seattle Reign FC y la RAVE Foundation, el muelle 62 albergará eventos oficiales y actividades destinadas a fortalecer el sentido de comunidad.

Por último, Victory Hall en SODO brindará un entorno animado junto a la zona de estadios. Gracias al respaldo de los Seattle Mariners, el espacio ofrecerá la experiencia Seattle Matchday Live, destacándose por su pantalla de siete metros y una atmósfera para compartir el fútbol a diario.

El Unity Loop: arte urbano y punto de encuentro socia

El Unity Loop será el eje que conecte las 4 zonas de celebración, recorriendo sectores del centro de Seattle. A lo largo de este sendero, murales y expresiones artísticas alusivas al fútbol y la cultura local ofrecerán a visitantes y residentes una experiencia visual distintiva, diseñada para enaltecer el espíritu del torneo.

La organización confirmó que: “Cada espacio adaptará su aforo según la demanda y la importancia de los partidos”. Para los encuentros de mayor atractivo local, como los del equipo estadounidense, la capacidad máxima será de nuevo de 15.000 personas distribuidas entre los distintos recintos.

Seattle refuerza su carácter de ciudad anfitriona con la oferta gratuita y abierta de las celebraciones, facilitando la participación de la comunidad local y de quienes lleguen desde otros lugares, extendiendo el alcance de la Copa Mundial más allá de las gradas de los estadios.