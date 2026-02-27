Florida da un paso para eliminar las calcomanías amarillas, pero la decisión final sigue pendiente

La Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto HB 841 para eliminar las calcomanías físicas de registro vehicular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores de Florida deberán continuar con la renovación anual de sus registros vehiculares a pesar de los recientes cambios legislativos, ya que las autoridades validarán el cumplimiento de las obligaciones mediante un sistema digital que controla las placas asignadas a cada vehículo. La nueva legislación, que busca actualizar procedimientos y combatir el robo de calcomanías de registro, implica un giro en la administración vehicular del estado.

El principal objetivo detrás de la iniciativa es eliminar un proceso considerado obsoleto y resolver la problemática recurrente del hurto de calcomanías de registro, un delito que afecta tanto a los propietarios de vehículos como a las finanzas estatales. Esta modificación fue incorporada en el proyecto HB 841 y presentada ante la Cámara de Representantes de Florida por Tom Fabricio, representante estatal por Miami Lakes. Fabricio subrayó que la modernización del trámite permitiría reducir los costos estatales asociados a la impresión y reposición de calcomanías perdidas o robadas, trasladando el control a una plataforma digital más eficiente y segura.

El miércoles, la propuesta obtuvo un respaldo significativo en la Cámara de Representantes de Florida, con 93 votos a favor y 17 en contra, lo que eliminó la exigencia de colocar calcomanías amarillas en las matrículas, aunque mantuvo la obligatoriedad de renovar el registro de forma anual. El nuevo sistema digital verificará automáticamente, a través de las siglas y números de la placa, si el vehículo está debidamente registrado y si los pagos se encuentran al día, proporcionando un método más ágil y transparente para las fuerzas de seguridad y los contribuyentes.

Hasta ahora, el sistema tradicional exigía a los propietarios adherir manualmente un distintivo adhesivo en la matrícula, lo que generaba un mercado ilegal de calcomanías falsas y aumentaba los riesgos de fraude. Al eliminar tanto el requisito físico como la colocación manual del distintivo en la matrícula, se busca cerrar una brecha que facilitaba actividades ilícitas vinculadas a la falsificación y sustracción de los distintivos, a la vez que se promueve una gestión administrativa más eficiente y menos vulnerable a manipulaciones externas.

Qué cambiará para los conductores y cómo funcionará el control digital

El nuevo sistema digital en Florida permitirá validar el registro y los pagos de vehículos a través de la placa y no con calcomanías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Cámara de Representantes de Florida, los residentes deberán seguir cumpliendo con la renovación periódica del registro vehicular, respetando los plazos establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados del estado. Ya no será necesario colocar manualmente la calcomanía en la matrícula, pues toda la validación se efectuará de manera digital. La policía y otras agencias tendrán acceso en tiempo real a la información sobre el estado de cada vehículo, lo que permitirá identificar rápidamente a quienes no hayan cumplido con la obligación anual.

De acuerdo con el documento aprobado, la digitalización del proceso apunta a simplificar la fiscalización y fortalecer la seguridad jurídica. Fabricio detalló que, además del ahorro en costos de impresión y distribución, la medida permitirá canalizar recursos hacia el desarrollo de sistemas informáticos más robustos y la capacitación de los agentes encargados de la fiscalización. Este cambio, alineado con tendencias observadas en otros estados, responde a una demanda creciente de los ciudadanos por trámites más ágiles y menos expuestos a fraudes.

El avance tecnológico permitirá también que los titulares de vehículos reciban notificaciones electrónicas sobre vencimientos y pagos, facilitando el seguimiento de sus obligaciones y reduciendo el margen de error en la actualización de los registros. Las autoridades enfatizan que este modelo reducirá los tiempos de gestión y la necesidad de acudir a oficinas presenciales, lo cual beneficiará a miles de usuarios cada año.

Qué falta para que la medida entre en vigor

La transición al sistema digital reducirá los costos estatales destinados a la fabricación y reposición de calcomanías perdidas o robadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la aprobación en la cámara baja, la propuesta avanza hacia el Senado estatal, donde será debatida y sometida a votación. Si obtiene el visto bueno en la cámara alta, el texto será remitido al gobernador Ron DeSantis, quien, según manifestó públicamente en diciembre pasado a través de una publicación en X, respalda la iniciativa y alentó a Tom Fabricio a concretar la aprobación de la ley. “Es fundamental simplificar y modernizar la gestión de registros vehiculares para todos los floridanos”, expresó el gobernador, reiterando su apoyo a la eliminación de las calcomanías.

La última palabra sobre la entrada en vigor de la norma la tendrá DeSantis, quien deberá ratificar el proyecto para su implementación definitiva. Según fuentes legislativas, si el proceso avanza sin demoras, el sistema digital podría estar activo en los próximos meses, permitiendo que los conductores dejen atrás el trámite físico y adopten el modelo virtual.

Un cambio en línea con la digitalización nacional

La aprobación del HB 841 refleja una tendencia nacional hacia la digitalización de los servicios estatales relacionados con los vehículos, una medida que busca reducir la burocracia y combatir el fraude que afecta tanto a los propietarios individuales como a la recaudación fiscal. La American Association of Motor Vehicle Administrators, organización nacional especializada en gestión vehicular, ha destacado que la adopción de sistemas electrónicos para la gestión de registros es una de las herramientas más eficaces para minimizar delitos y mejorar la eficiencia administrativa.

En este contexto, Florida se suma a otros estados que han optado por prescindir de los distintivos físicos, apostando por soluciones tecnológicas que refuerzan la trazabilidad y seguridad de los vehículos en circulación. Los partidarios del proyecto insisten en que la digitalización no solo reduce costos, sino que también representa una capa adicional de protección frente a intentos de manipulación o falsificación.

Mientras tanto, los conductores deberán estar atentos a las actualizaciones del proceso legislativo y a las indicaciones de las autoridades estatales para cumplir con sus obligaciones bajo el nuevo esquema. El sistema digital, una vez implementado, marcará el final de las calcomanías en las matrículas y el inicio de una fiscalización vehicular más moderna y segura en Florida.