Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

Líder Supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei. Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este viernes a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias, marcando la primera vez que se utiliza esta categoría creada mediante una orden ejecutiva presidencial. La medida surge en un contexto de crecientes tensiones bilaterales y tras la reciente amenaza de Donald Trump de emprender acciones militares si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que “el régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán, pasos que podrían poner fin a esta designación y sus consecuencias”. Rubio recordó la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y sostuvo que, desde entonces, Irán ha continuado deteniendo a ciudadanos estadounidenses, mayoritariamente con doble nacionalidad, a quienes considera nacionales iraníes.

La categoría de estado patrocinador de detenciones injustas fue establecida en septiembre mediante una orden ejecutiva que busca equiparar estas prácticas con las designaciones de patrocinio al terrorismo. Hasta el momento, solo Corea del Norte mantiene una restricción que prohíbe a los estadounidenses viajar a su territorio; sin embargo, Rubio advirtió que si persisten las detenciones, Estados Unidos podría declarar inválidos los pasaportes estadounidenses para viajar a Irán o hacer escala en el país.

La recomendación oficial de Washington es que ningún estadounidense viaje a Irán por ningún motivo. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el llamado para que los ciudadanos que aún permanecen en territorio iraní “salgan de inmediato”.

Trump no decidió si atacará Irán

U.S. President Donald Trump delivers remarks at the Port of Corpus Christi in Corpus Christi, Texas, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Washington mantiene su descontento por el rumbo de las negociaciones con Irán respecto al programa nuclear de ese país, aunque admitió que aún no existe una decisión definitiva sobre la posibilidad de un ataque militar. Trump señaló en la Casa Blanca que “aún no hemos tomado una decisión final” y enfatizó que su gobierno considera inaceptable que Irán desarrolle armas nucleares.

Consultado sobre un eventual cambio de régimen en Teherán, el mandatario estadounidense rechazó que haya una decisión tomada en ese sentido, al indicar que “podría o podría no haberlo”. Trump expresó que las autoridades iraníes “no están dispuestas a darnos lo que necesitamos” y reconoció que la situación actual no le resulta alentadora. Anunció que durante esta jornada se realizarán “conversaciones adicionales” sobre el asunto, aunque no ofreció detalles sobre los interlocutores ni la agenda.

Ayer, representantes de Estados Unidos e Irán sostuvieron en Ginebra la tercera ronda de negociaciones nucleares. Mientras las autoridades iraníes calificaron el encuentro como un espacio donde se registraron “buenos avances”, la delegación estadounidense evitó emitir valoraciones públicas. Ambas partes tienen previsto un nuevo encuentro el lunes próximo en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La postura oficial de Washington exige que Irán renuncie por completo al enriquecimiento de uranio y limite el desarrollo de misiles de largo alcance. Por su parte, Teherán mantiene su negativa a estas demandas y solo acepta reducir su programa atómico si se produce un levantamiento de las sanciones económicas.

Mientras tanto, el portaviones USS Gerald R. Ford, junto a su grupo de combate, llegó este viernes a la costa norte de Israel, sumándose al amplio despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, considerado el mayor desde la guerra de 2003. Además, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, advirtió al personal diplomático que, si desean abandonar el país, lo “hagan HOY” ante una eventual escalada del conflicto en la región.

Trump recordó que operativos ordenados durante su mandato contra Irán se han desarrollado “a la perfección”, citando la eliminación del general Qasem Soleimani en 2020 y la ejecución de la denominada “operación Martillo de Medianoche”, que habría atacado instalaciones nucleares iraníes en junio pasado. El presidente subrayó su intención de mantener ese nivel de eficacia en cualquier acción futura.

(Con información de AFP y EFE