Estados Unidos

Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

“El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio en un comunicado

Guardar
Líder Supremo de Irán, Ayatollah
Líder Supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei. Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este viernes a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias, marcando la primera vez que se utiliza esta categoría creada mediante una orden ejecutiva presidencial. La medida surge en un contexto de crecientes tensiones bilaterales y tras la reciente amenaza de Donald Trump de emprender acciones militares si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que “el régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán, pasos que podrían poner fin a esta designación y sus consecuencias”. Rubio recordó la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y sostuvo que, desde entonces, Irán ha continuado deteniendo a ciudadanos estadounidenses, mayoritariamente con doble nacionalidad, a quienes considera nacionales iraníes.

La categoría de estado patrocinador de detenciones injustas fue establecida en septiembre mediante una orden ejecutiva que busca equiparar estas prácticas con las designaciones de patrocinio al terrorismo. Hasta el momento, solo Corea del Norte mantiene una restricción que prohíbe a los estadounidenses viajar a su territorio; sin embargo, Rubio advirtió que si persisten las detenciones, Estados Unidos podría declarar inválidos los pasaportes estadounidenses para viajar a Irán o hacer escala en el país.

La recomendación oficial de Washington es que ningún estadounidense viaje a Irán por ningún motivo. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el llamado para que los ciudadanos que aún permanecen en territorio iraní “salgan de inmediato”.

Trump no decidió si atacará Irán

U.S. President Donald Trump delivers
U.S. President Donald Trump delivers remarks at the Port of Corpus Christi in Corpus Christi, Texas, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Washington mantiene su descontento por el rumbo de las negociaciones con Irán respecto al programa nuclear de ese país, aunque admitió que aún no existe una decisión definitiva sobre la posibilidad de un ataque militar. Trump señaló en la Casa Blanca que “aún no hemos tomado una decisión final” y enfatizó que su gobierno considera inaceptable que Irán desarrolle armas nucleares.

Consultado sobre un eventual cambio de régimen en Teherán, el mandatario estadounidense rechazó que haya una decisión tomada en ese sentido, al indicar que “podría o podría no haberlo”. Trump expresó que las autoridades iraníes “no están dispuestas a darnos lo que necesitamos” y reconoció que la situación actual no le resulta alentadora. Anunció que durante esta jornada se realizarán “conversaciones adicionales” sobre el asunto, aunque no ofreció detalles sobre los interlocutores ni la agenda.

Ayer, representantes de Estados Unidos e Irán sostuvieron en Ginebra la tercera ronda de negociaciones nucleares. Mientras las autoridades iraníes calificaron el encuentro como un espacio donde se registraron “buenos avances”, la delegación estadounidense evitó emitir valoraciones públicas. Ambas partes tienen previsto un nuevo encuentro el lunes próximo en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La postura oficial de Washington exige que Irán renuncie por completo al enriquecimiento de uranio y limite el desarrollo de misiles de largo alcance. Por su parte, Teherán mantiene su negativa a estas demandas y solo acepta reducir su programa atómico si se produce un levantamiento de las sanciones económicas.

Mientras tanto, el portaviones USS Gerald R. Ford, junto a su grupo de combate, llegó este viernes a la costa norte de Israel, sumándose al amplio despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, considerado el mayor desde la guerra de 2003. Además, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, advirtió al personal diplomático que, si desean abandonar el país, lo “hagan HOY” ante una eventual escalada del conflicto en la región.

Trump recordó que operativos ordenados durante su mandato contra Irán se han desarrollado “a la perfección”, citando la eliminación del general Qasem Soleimani en 2020 y la ejecución de la denominada “operación Martillo de Medianoche”, que habría atacado instalaciones nucleares iraníes en junio pasado. El presidente subrayó su intención de mantener ese nivel de eficacia en cualquier acción futura.

(Con información de AFP y EFE

Temas Relacionados

iránestados unidosmedio orientedonald trumpmarco rubio

Últimas Noticias

Más de 6.500 artículos infantiles vendidos en Amazon son retirados por riesgo de muerte

La medida alcanza asientos de baño, piscinas elevadas y sillas altas tras detectarse fallas que podrían provocar ahogamiento, caídas o atrapamientos

Más de 6.500 artículos infantiles

El Miami Open 2026 pone a la ciudad en el foco mundial con el arranque de la temporada

La cita reúne a los diez mejores tenistas del ranking y a miles de aficionados y consolida al Hard Rock Stadium como escenario de grandes emociones y eventos paralelos que marcan tendencia en el circuito

El Miami Open 2026 pone

La Línea A del Metro de Los Ángeles se convierte en la más extensa del mundo

Tras su reciente ampliación, alcanza los 78 kilómetros y supera a la red belga, marcando un hito en el transporte ferroviario y anticipando nuevas expansiones para los próximos años

La Línea A del Metro

Retiran del mercado queso cottage en 24 estados por posible riesgo a la salud

La medida se tomó tras detectarse una falla en el proceso de pasteurización durante una revisión técnica en planta

Retiran del mercado queso cottage

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

El presidente de Estados Unidos confirmó que su administración está negociando con las autoridades de la dictadura comunista

Donald Trump: “Quizás tengamos una

TECNO

Los hackers hallaron un nuevo

Los hackers hallaron un nuevo método para rastrear a sus víctimas: los neumáticos de sus autos

Una función premium de Gemini llega a la versión gratuita: así puedes activarla

“La inteligencia artificial reemplaza empleos pero también crea nuevos”: el análisis de Delfina Arambillet luego de los despidos masivos en Block

Códigos Free Fire para este fin de semana: cuáles son y cómo canjearlos

HBO Max endurece sus reglas y pone fin a las cuentas compartidas en 2026

ENTRETENIMIENTO

Salieron a la luz los

Salieron a la luz los detalles de la ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs, el escándalo que estalló tras el Super Bowl

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

Paris Jackson y Debbie Rowe: así fue la lenta reconciliación madre-hija tras la muerte de Michael Jackson

“Destrozaron el libro”: el día que el hijo de J.R.R. Tolkien apuntó contra Peter Jackson por El señor de los anillos

La Llama que Llama estrena su miniserie en Flow y suma a Benjamín Vicuña entre sus sorpresas

MUNDO

Las tensiones entre el hijo

Las tensiones entre el hijo del último sha de Irán y los disidentes kurdos muestran grietas en la oposición iraní

El FMI aprobó un préstamo de USD 8.100 millones a Ucrania y reforzó el respaldo internacional en medio de la guerra

Ghana denunció la muerte de 55 ciudadanos reclutados con engaños para combatir en Ucrania

El inesperado poder de la ceniza del Etna: cómo transforma la tierra y multiplica el potencial de los cultivos

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”