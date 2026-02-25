Alarma en California por brote de gripe aviar H5N1 en mamíferos marinos

Los elefantes marinos, una de las especies más afectadas por la gripe aviar. (Steve Gibbs/ BAS)

Un brote de gripe aviar H5N1 fue detectado por primera vez en focas del norte de California, una situación que alarma a expertos por los devastadores antecedentes de este virus en mamíferos marinos y la escala de mortandad registrada recientemente en Sudamérica.

Investigadores de las universidades de California en Davis y Santa Cruz confirmaron el miércoles que siete cachorros destetados en el Parque Estatal Año Nuevo dieron positivo al virus, elevando la preocupación sobre la propagación y el potencial impacto ecológico inmediato, según informó el Los Angeles Times.

El hallazgo fue confirmado con pruebas realizadas por el laboratorio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ubicado en Ames, Iowa.

Aunque no se precisó el número total de animales muertos, la Universidad de California, Davis informó que al menos “algunos” ejemplares sucumbieron.

El procedimiento habitual en estos casos consiste en enviar cadáveres y muestras de tejido al USDA para su análisis y confirmación.

Brote tras antecedentes de mortandad masiva en Sudamérica

Entre 2022 y 2024, la gripe aviar H5N1 provocó una mortandad sin precedentes en elefantes marinos y leones marinos de Sudamérica.

El brote de H5N1 en California ocurre tras la mortandad masiva registrada entre 2022 y 2024 en elefantes marinos y leones marinos de Sudamérica. (YT: SeaDoc Society)

En colonias argentinas, la cifra de mortalidad fue especialmente llamativa: el 97 % de las crías de elefante marino del sur murieron, mientras que en la isla Georgia del Sur los investigadores registraron una reducción del 47 % en hembras reproductoras en solo dos años.

Los estudios estiman que decenas de miles de estos mamíferos perecieron en ese periodo.

El brote alcanzó también a los leones marinos: más de 30.000 ejemplares murieron en Perú y Chile, mientras que en Argentina se contaron 1.300 leones marinos y lobos marinos de dos pelos fallecidos por la enfermedad, según datos consignados por el Los Angeles Times.

Hasta esta detección en California, los científicos no tenían certeza sobre la protección relativa que parecían mostrar las poblaciones del norte del Pacífico.

Una de las hipótesis planteaba que cepas previas y menos agresivas del virus habrían conferido cierta inmunidad a estos animales.

Aumento de vigilancia e impacto local: cierre del parque y cancelación de visitas

El Parque Estatal Año Nuevo, al norte de Santa Cruz, alberga una colonia de unas 5.000 focas durante la temporada de reproducción invernal. Cuando comenzó el brote, 1.350 focas estaban en la playa bajo observación directa.

Gran cantidad de focas se vieron perjudicadas por la gripe aviar. Crédito: Keith Wilson INaturalist México

La profesora Roxanne Beltrán, responsable del programa de investigación de elefantes marinos del norte en la Universidad de California, Santa Cruz, expresó: “Dado los efectos catastróficos observados en especies relacionadas, nos preocupaba la posibilidad de que el virus infectara a los elefantes marinos del norte por primera vez”.

En el período entre el 19 y 20 de febrero, el equipo de Beltrán observó comportamientos inusuales en las focas y clasificó los síntomas como “signos respiratorios y neurológicos anormales, incluyendo debilidad y temblores”.

Las muestras de los animales afectados fueron analizadas en el Sistema de Laboratorio de Salud Animal y Seguridad Alimentaria de California y remitidas también al USDA para confirmar el diagnóstico.

Ante el aumento del brote y como medida preventiva, las autoridades cerraron el acceso al parque y cancelaron todas las visitas guiadas, una decisión que incide en la temporada alta de observación de elefantes marinos en la región.

Expansión global y riesgos para la salud humana

El virus H5N1 ha provocado estragos tanto en mamíferos marinos como en aves silvestres y animales domésticos y de explotación comercial en todo el mundo.

En Estados Unidos, se destaca por su rápida transmisión en explotaciones lecheras, donde ha infectado a millones de vacas y causado el contagio de decenas de trabajadores lecheros.

Varias aves, incluyendo gansos, yacen muertas en una superficie de hielo y agua en Nueva Jersey, víctimas del reciente brote de gripe aviar que ha cobrado más de 1.000 vidas en la región. (Telemundo 62 Philadelphia)

Según Los Angeles Times, dos estadounidenses han muerto y 71 han sido infectados desde 2024, en su mayoría relacionados laboralmente con la industria lechera o avícola.

Uno de los fallecidos, residente en Luisiana y con enfermedades preexistentes, habría estado expuesto al virus tras el contacto con aves de corral o silvestres.

La propagación inter-especies del virus continúa bajo vigilancia rigurosa, con casos también en aves silvestres y la muerte de millones de pollos, gansos y patos comerciales.

La profesora Christine Johnson, directora del Instituto para el Estudio de Pandemias de la Facultad de Medicina Veterinaria Weill de UC Davis, resaltó la rapidez con la que se detectó el brote en Año Nuevo.

“Probablemente hayamos identificado los primeros casos aquí gracias a los equipos coordinados que han estado en alerta máxima con la vigilancia activa de esta enfermedad durante algún tiempo”, concluyó.