Una escritora de Utah enfrenta cargos de homicidio por la muerte de su esposo

Kouri Richins, acusada de asesinar a su esposo Eric Richins con una dosis letal de fentanilo, asiste a una audiencia en la corte en Utah, enfrentando cargos graves.

Kouri Richins, autora de un libro infantil sobre el duelo, enfrenta desde este lunes un juicio por asesinato, acusada de matar a su esposo con fentanilo para quedarse con USD 2 millones en pólizas de seguro de vida. El caso de supuesta doble vida y motivaciones económicas generó interés público y una competencia por obtener un asiento en la sala del tribunal para presenciar el inicio del proceso, según informó la cadena estadounidense CBS News.

La mujer de 35 años se sienta en el banquillo por cargos que incluyen homicidio agravado, intento de homicidio, falsificación, fraude hipotecario y fraude de seguros, tras la muerte de su esposo, Eric Richins, ocurrida en marzo de 2022.

Los fiscales presentaron la hipótesis de que Kouri Richins, agobiada por deudas acumuladas por USD 4.5 millones, administró a su esposo cinco veces la dosis letal de fentanilo en un cóctel Moscow mule con el objetivo de heredar una fortuna, cerrar asuntos financieros pendientes y comenzar una nueva vida junto a otro hombre.

Una acusación de crimen por codicia y un libro convertido en pieza clave

El fiscal del condado de Summit, Brad Bloodworth, sostuvo que las pruebas demostrarán que Kouri Richins mató a su esposo “por dinero y para obtener un nuevo comienzo en la vida”, manteniendo un aparente estatus de privilegio y éxito. De acuerdo con la cadena estadounidense CBS News, después de la muerte de Eric, Richins publicó el libro infantil Are You with Me?, que explora el duelo de un niño tras perder a su padre y lo presenta como un ángel protector.

La fiscalía sostiene que el lanzamiento y la promoción de esta obra —en medios de comunicación locales y nacionales— constituyen un intento de construir una coartada pública y encubrir lo ocurrido, mientras la autora asistía a entrevistas y firmaba ejemplares.

Bloodworth subrayó que Richins se encontraba en una situación financiera complicada: no solo tenía descubiertos en sus cuentas bancarias, sino que debía a prestamistas más de USD 1.8 millones y era demandada por un acreedor.

El juicio, que se extenderá hasta el 26 de marzo, transcurre bajo permanente escrutinio de medios y de la comunidad. La selección del jurado requirió que los potenciales miembros completaran un cuestionario de 23 páginas y 99 preguntas, indagando en detalle sus creencias, hábitos y fuentes de información para asegurar la imparcialidad.

Del fentanilo letal a meses de sospechas y un segundo intento frustrado

La acusación sostiene que, un mes antes de la muerte de Eric Richins, su esposa ya había intentado acabar con su vida con un sándwich impregnado de fentanilo durante el Día de San Valentín. Según documentos judiciales, este primer intento provocó en Eric una reacción de urticaria y desmayo.

Eric Richins aparece en esta imagen sonriendo junto a su esposa.

El cuerpo de Eric Richins fue hallado tras una llamada al 911 en la madrugada, cuyos audios fueron reproducidos por la defensa ante el jurado. En la grabación, Kouri Richins llora desesperadamente, informa que no sabe practicar reanimación cardiopulmonar, pero afirma que lo intentará.

Su abogada, Kathryn Nester, describió ese momento como: “Los sonidos de una esposa convirtiéndose en viuda”.

La estrategia de defensa afirma que Eric Richins padecía la enfermedad de Lyme, recurría habitualmente a opioides para aliviar el dolor y consumía productos de cannabis. Alegan, además, que la pareja ya había superado una crisis matrimonial y celebrábamos un exitoso acuerdo inmobiliario la misma noche de la muerte.

Testimonios, contradicciones y la controversia sobre el origen de las pastillas

Entre los testigos figura la empleada doméstica Carmen Lauber, quien admitió ante detectives haber vendido hasta 90 pastillas de fentanilo azul-verde a Kouri Richins, mediante un distribuidor de drogas. Lauber recibió inmunidad judicial para testificar.

Los abogados de Richins sostienen que Lauber mintió por motivos personales y enfatizan que no se encontraron rastros de fentanilo en el hogar.

Otro testimonio relevante será el del hombre con quien Kouri Richins habría mantenido una relación extramatrimonial. Mensajes presentados al jurado evidenciaron que ella planeaba dejar a su marido, acceder a una indemnización millonaria tras el divorcio y rehacer su vida junto a este nuevo compañero.

Además, la investigación digital reveló búsquedas como “mujeres en prisión en Utah”, “prisiones de lujo para ricos en Estados Unidos” y “¿puede la policía obligarte a realizar un detector de mentiras?”

Por su parte, el distribuidor de Carmen Lauber declaró a la policía en 2023 que solo vendió OxyContin, no fentanilo, afirmando que estaba encarcelado y en rehabilitación durante el periodo en el que supuestamente se realizó la transacción ilícita.

Las pólizas de seguro y el trasfondo económico

Según la acusación leída por la fiscalía en la cadena estadounidense CBS News, años antes de la muerte de Eric Richins, Kouri Richins abrió varias pólizas de seguro de vida sin su conocimiento, acumulando beneficios por un valor cercano a USD 2 millones. Este procedimiento, articulado como parte de una estrategia financiera que buscaba aliviar deudas y sostener una vida de lujo aparente, constituye un elemento central en la imputación por fraude.

Kouri Richins mostrando una expresión reflexiva mientras observa atentamente el entorno.

La defensa sostiene que Eric Richins tenía dependencia de analgésicos y solicitaba opioides a su esposa, factor que desde su perspectiva explicaría tanto su consumo como las circunstancias del fallecimiento.

La madre de la acusada, Lisa Darden, declaró en una entrevista con el programa periodístico 48 Hours de CBS: “Quien conoce a Kouri sabe que nunca podría hacer esto. Estoy cien por ciento segura de que será declarada inocente.”

Selección de jurado y debate sobre imparcialidad

El caso Richins ha acaparado la atención mediática en todo Estados Unidos y ha polarizado a la opinión pública de Utah. Aunque la defensa solicitó trasladar el proceso fuera de la comunidad local, alegando notoriedad y conocimiento previo entre los habitantes, la jueza negó el cambio de jurisdicción.

La asesora legal de la cadena estadounidense CBS News, Caroline Polisi, explicó que, aunque se trata de un caso que ha recibido atención nacional, la fiscalía debería poder reunir un jurado imparcial.

La elección de los jurados se orientó a excluir prejuicios o vínculos con organizaciones de derechos de las víctimas y a explorar en profundidad el consumo de medios, cuentas en redes sociales y opiniones explícitas sobre el caso.

El fiscal del condado, Nathan Evershed, no vinculado al proceso, señaló al canal local KUTV de Utah: “Este cuestionario es de lo más extenso que he visto. Buscan opiniones muy precisas sobre temas muy específicos”.

El próximo paso del juicio será la comparecencia de testigos clave, cuyas declaraciones podrían resultar decisivas para el futuro judicial de Kouri Richins.