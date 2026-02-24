El restaurante Grand Central Oyster Bar alcanza el puesto 23 entre los mejores del mundo

Grand Central Oyster Bar & Restaurant Nueva York

Existen distintos atractivos en la ciudad de Nueva York para conocer y recorrer, y uno de ellos son sus restaurantes, ubicados en lugares menos habituales. Uno de estos es Grand Central Oyster Bar.

Este restaurante fue galardonado con el premio «Best of the Best» de TripAdvisor 2025, según el sitio especializado Secret Nueva York. En el ranking obtuvo el puesto 23 a nivel mundial y es uno de los únicos que figuran entre los primeros 25 de esta categoría específica.

The oldest operating eating establishment in Grand Central Terminal. Fuente: Sitio oficial Grand Central Oyster Bar y restaurante de Nueva York

Así es Grand Central Oyster Bar

Ubicado en el vestíbulo inferior de la histórica Grand Central Terminal, este restaurante recibe a los comensales en espacios amplios y reservados, con mostradores que serpentean por todo el establecimiento. Bajo techos de azulejos, o en el salón de la vieja escuela adyacente al Oyster Bar, rodeado de paneles de madera, los visitantes pueden disfrutar de ostras fritas, casino de almejas y un rollo de langosta, que resulta costoso (casi USD 30) pero satisfactorio.

El establecimiento fue diseñado por el arquitecto español Rafael Guastavino. Las baldosas de terracota entrelazadas crean un ambiente dramático y cavernoso, haciendo que los comensales se sientan como si hubieran entrado en un plató de cine de los años 20.

The oldest operating eating establishment in Grand Central Terminal. Fuente: Sitio oficial Grand Central Oyster Bar y restaurante de Nueva York

Durante la visita, los comensales notan que la gente conversa entre sí en lugar de mirar las pantallas. El Oyster Bar es reconocido por ofrecer la selección más fresca de mariscos y pescados provenientes de todo el mundo, presentando en su menú más de veinticinco variedades diferentes. Entre sus platos destacan los guisos y asados, todos elaborados a pedido.

Su propuesta de postres incluye opciones caseras y galletas de suero de leche como parte de una oferta dulce. En cuanto a vinos, la carta es extensa y presenta más de treinta alternativas diferentes por copa.

El Canopy Bar & Cocktail Lounge. Fuente: https://www.oysterbarny.com/

De la era dorada del tren al resurgimiento como templo del marisco

Grand Central Oyster Bar abrió sus puertas tres semanas después de la inauguración oficial de la terminal, el 2 de febrero de 1913. Desde entonces, tanto el menú como la atmósfera del lugar se mantienen ligados al pulso de la ciudad. En su inicio, el restaurante abastecía a los trenes de larga distancia y ofrecía un refugio culinario para residentes y viajeros.

El local experimentó un auge durante la era dorada del ferrocarril, hasta que la disminución de los viajes interurbanos trajo consigo una prolongada decadencia. En los años setenta, se encontraba en bancarrota y abandono.

Este restaurante obtuvo el premio de los premios «Best of the Best» de TripAdvisor 2025, según el sitio especializado Secret Nueva York

La administración local recurrió entonces a Jerome Brody, experimentado restaurador, quien revitalizó el lugar apostando por ingredientes frescos y una carta diversa; junto a su esposa Marlene viajó desde Maine hasta Chesapeake Bay para asegurar productos de calidad, estableciendo alianzas directas con pescadores y marisqueros.

El Oyster Bar sería, a partir de entonces, un “palacio para el pueblo”, abierto tanto para viajeros apurados como para gourmets en busca de pescado recién llegado del mar.

Propiedad de los empleados e innovación constante en la carta

En 1999, la dirección traspasó el 49% del restaurante a sus trabajadores mediante un Employee Stock Ownership Plan (ESOP), proceso culminado en 2012 cuando el 100% del capital pasó a manos de los empleados. Janet Poccia, actual presidenta y controladora, junto a Mohammed Lawal (vicepresidente) y el chef ejecutivo Sandy Ingber, perpetúan una gestión basada en la cooperación y el legado de Brody. Este modelo de propiedad colectiva convierte al Grand Central Oyster Bar en una excepción entre más de 11.000 ESOPs existentes en Estados Unidos, de los cuales apenas dos corresponden a restaurantes.

El menú es un compendio de mariscos frescos y recetas clásicas actualizadas. El restaurante ofrece más de 25 variedades de pescado y ostras, incluyendo productos procedentes de aguas locales como el swordfish de Montauk y el calamari de Rhode Island, del cual se venden hasta 300 libras semanales.

Elaboraciones históricas como el oyster pan roast y los tradicionales estofados de mariscos se preparan en los mostradores, en ollas de vapor conectadas a la red de calefacción de la ciudad. En las horas punta de invierno, los “oystermen” llegan a abrir entre 5.000 y 6.000 ostras por día.

La propuesta se extiende desde la barra, donde los clientes interactúan con empleados de larga experiencia, hasta menús para llevar y cenas privadas en el Saloon, un salón de ambiente calmado y decoración que remite tanto a los clubes de negocios como a la era de Mad Men.