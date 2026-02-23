Incertidumbre y caídas ante la nueva crisis de los aranceles de Trump y las tensiones en Medio Oriente

Los mercados globales reaccionan con caídas el tras el fallo de la Corte Suprema sobre aranceles de Trump y las tensiones en Medio Oriente (REUTERS/ARCHIVO)

La Bolsa de Nueva York abrió el lunes con grandes caídas tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalidó gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump. En las primeras horas de operaciones, el Dow Jones retrocedió 1.62%, mientras el Nasdaq retrocedía un 1,45% y el S&P 500 perdía un 1,21%. La incertidumbre sobre la política comercial estadounidense motivó una tendencia de venta de activos vinculados a Estados Unidos, tanto en los futuros de Wall Street como en el dólar.

La confusión arancelaria reavivó la preocupación entre inversores, en una semana en la que el sector tecnológico se prepara para los resultados de Nvidia. El oro registró un avance del 0,9% y alcanzó su máximo en tres semanas al situarse en 5.146,89 dólares por onza, mientras el dólar se debilitaba frente al euro y el yen. Por su parte, los precios del petróleo descendieron más de un 1%: el Brent cayó hasta 70,89 dólares por barril y el West Texas Intermediate hasta 65,63 dólares, ante la expectativa de una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Ginebra el jueves, que podría aliviar la tensión en Oriente Medio y moderar el riesgo de un conflicto militar.

El Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 registran movimientos mínimos tras la incertidumbre por la política comercial estadounidense (REUTERS/ARCHIVO)

La decisión de la Corte Suprema generó un escenario más volátil, luego de que el expresidente Trump anunciara la creación de un nuevo arancel general del 15% sobre las importaciones, tras la anulación judicial de su programa arancelario anterior. No se precisó la fecha de entrada en vigor ni los países exactos afectados, aunque Reino Unido y Australia mantenían tipos diferenciados del 10% bajo la normativa previa y varios países asiáticos soportaban tasas superiores.

Los mercados asiáticos mostraron comportamientos dispares: el índice MSCI Asia-Pacífico que excluye Japón subió un 0,9%, el Nikkei permaneció cerrado por festivo, pero sus futuros retrocedieron un 0,8% hasta 56.675. El Kospi surcoreano extendió su tendencia alcista con un avance del 0,5%, acumulando un 5,5% semanal y alcanzando máximos históricos. El índice taiwanés TWII subió un 1,2%, también en récord.

Mercados asiáticos suben pese a la volatilidad global, con récords en el Kospi surcoreano y el índice TWII de Taiwán (REUTERS/ARCHIVO)

En el mercado de materias primas, el precio del cobre retrocedió tras el reciente repunte y las existencias en aumento, situándose en 12.965,50 dólares por tonelada métrica. El dólar estadounidense cayó frente a las principales divisas: el euro subió un 0,2% a 1,1808 dólares y la libra ganó un 0,3% a 1,3519 dólares. El yen japonés también se apreció un 0,2%.

Los precios del petróleo caen más de un 1% ante la expectativa de nuevas negociaciones nucleares entre EEUU e Irán en Ginebra

En Europa, el índice STOXX retrocedió un 0,3% hasta 628,62 puntos, con el DAX alemán liderando las caídas (-0,7%). El segmento tecnológico fue el más afectado, con una baja del 1,3%, mientras el sector bancario mostró avances. Entre los movimientos corporativos, Enel subió un 3,4% tras anunciar mayores inversiones en energías renovables, mientras Johnson Matthey cayó un 14% al ajustar el precio de venta de su negocio de tecnologías catalíticas a Honeywell por resultados fiscales inferiores a lo previsto.