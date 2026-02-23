Estados Unidos confirmó que su apoyo de inteligencia permitió ubicar y eliminar al capo narco mexicano “El Mencho”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS/Kevin Lamarque)

Estados Unidos confirmó que proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para la operación militar que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un despliegue realizado en el municipio de Tapalpa.

Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien subrayó que la información aportada por Washington fue utilizada para apoyar el operativo ejecutado por fuerzas mexicanas.

“Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para asistir en una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, un notorio narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”, declaró Leavitt en un mensaje difundido a través de redes sociales.

La funcionaria remarcó que el líder del CJNG figuraba entre los principales objetivos de seguridad para ambos países.

“El Mencho era un objetivo prioritario tanto para el gobierno de México como para el de Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro país”, sostuvo.

Leavitt vinculó el operativo con la estrategia de seguridad de la actual administración estadounidense y recordó que el grupo criminal había sido clasificado formalmente como una organización terrorista.

“El año pasado, el presidente Donald Trump designó correctamente al Cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista extranjera, porque eso es exactamente lo que es”, afirmó.

En su declaración, la portavoz detalló además el saldo del despliegue armado. “En esta operación, otros tres integrantes del cártel murieron, tres resultaron heridos y dos fueron detenidos”, precisó. También destacó que la actuación de Estados Unidos se limitó al intercambio de información y que la ejecución del operativo estuvo a cargo de las fuerzas de seguridad mexicanas.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país enfrenten la justicia que desde hace tiempo merecen”, añadió Leavitt.

En el mismo mensaje, expresó su reconocimiento a las fuerzas mexicanas que participaron en el despliegue.

“La Administración Trump también reconoce y agradece al Ejército mexicano por su cooperación y por la ejecución exitosa de esta operación”, afirmó.

Más de 60 hechos violentos en distintas entidades reflejaron la magnitud del impacto tras el abatimiento del líder del CJNG.

Desde el gobierno de México, la participación estadounidense fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que informó que la planeación y el desarrollo del operativo se realizaron bajo un esquema de coordinación bilateral. De acuerdo con la dependencia, el despliegue se sustentó en trabajos de inteligencia militar central, complementados con información proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

El operativo fue encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y contó con el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, así como de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. También participaron el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de su fiscalía especializada en delincuencia organizada.

Según la información oficial, durante la operación las fuerzas federales fueron atacadas por integrantes del CJNG, lo que derivó en un enfrentamiento armado. En el lugar murieron varios miembros del grupo criminal, mientras que otros resultaron heridos de gravedad. Entre estos últimos se encontraba Oseguera Cervantes, quien falleció posteriormente durante su traslado a la capital del país.

La noche del 22 de febrero, pobladores del municipio de Huehuetica, Estado de México, reportaron el incendio de un vehículo en la zona de La Lechería de Cañada, en Santa Teresa. Se desconoce si el incidente tiene relación con los hechos violentos tras el abatimiento de "El Mencho", líder del CJNG (Redes Sociales)

Las autoridades mexicanas informaron además la detención de dos integrantes adicionales de la organización y el aseguramiento de vehículos blindados y armamento de alto poder, entre ellos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos. El arsenal, considerado de uso exclusivo militar, fue presentado como evidencia del nivel de equipamiento y de la capacidad operativa de la estructura criminal encabezada por “El Mencho”.

Tras conocerse la muerte del líder del CJNG, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó a las autoridades mexicanas y calificó el resultado como un avance para la región.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, expresó en un mensaje en la red social X.

Landau también se refirió a la reacción violenta que se registró en diversas zonas del país después del operativo, marcada por bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en varias entidades.

“No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!”, señaló.

